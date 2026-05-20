Ragnarok Zero: Global Gelar OBT Perdana untuk Server PC Global Pertama

Mengantongi lisensi resmi dari Gravity Co., Ltd., game ini menghadirkan pengalaman klasik Ragnarok Online dengan sejumlah pembaruan yang dirancang agar gameplay terasa lebih modern tanpa menghilangkan nuansa MMORPG lawas yang ikonik.

Berbeda dari banyak MMORPG modern, Ragnarok Zero: Global menggunakan sistem berlangganan (subscription-based) untuk mengurangi unsur pay-to-win dan monetisasi berlebihan. Dengan sistem tersebut, pemain bisa menikmati pengalaman bermain yang lebih seimbang dan imersif. Selama masa OBT, seluruh pemain dapat mencoba game ini secara gratis.

Open Beta Test (OBT) ini menjadi kesempatan perdana bagi pemain di seluruh dunia untuk menjelajahi dunia Midgard di Ragnarok Zero: Global sebelum peluncuran resminya.

"Lewat Ragnarok Zero: Global, kami menghadirkan pengalaman Ragnarok klasik dengan sentuhan yang lebih relevan bagi pemain masa kini," ujar Harry Choi, President, Gravity Game Unite.

Jadwal OBT

OBT berlangsung mulai 20 Mei 2026 pukul 01.00 (UTC+0) hingga 27 Mei 2026 pukul 23.59 (UTC+0).

Wilayah OBT

OBT ditujukan bagi pemain di Asia Tenggara, Eropa, dan Oseania.

Platform OBT dan Cara Berpartisipasi

OBT hanya tersedia untuk platform PC.

Pemain wajib membuat akun GNJOY melalui situs resmi.

Game client dapat diunduh melalui situs resmi OBT mulai 18 Mei 2026.

Situs resmi OBT: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Fitur Utama Ragnarok Zero: Global

Ragnarok Zero: Global menghadirkan sejumlah peningkatan gameplay dan sistem eksklusif yang tetap mempertahankan nuansa nostalgia khas Ragnarok Online.

Beberapa fitur yang bisa dicoba selama OBT antara lain:

UI/UX baru yang tetap mempertahankan tampilan klasik RO1 agar navigasi lebih nyaman

Kamera dan field of view yang lebih lega untuk meningkatkan visibilitas gameplay

yang lebih lega untuk meningkatkan visibilitas Fitur auto-combat yang memperlancar progres permainan

yang memperlancar progres permainan Regional travel routes yang lebih simpel

yang lebih simpel Beragam Job dan Class yang bisa dimainkan

Berbeda dari banyak adaptasi MMORPG modern lainnya, Ragnarok Zero: Global tetap mempertahankan pengalaman klasik Ragnarok Online semirip mungkin, sekaligus menghadirkan berbagai penyempurnaan agar gameplay terasa lebih praktis dan nyaman untuk pemain masa kini.

Event Khusus OBT

Untuk merayakan pembukaan OBT, Gravity Game Unite menyiapkan berbagai event, baik in-game dan bersama komunitas, dengan hadiah eksklusif selama OBT berlangsung.

Event yang akan digelar:

Daily Attendance Event

Level Achievement Event

Bug Report Event

OBT Screenshot Event

OBT Survey Event

OBT Exclusive Title Event

OBT Thank You Event

Subscription Event

Gravity Game Unite juga menyiapkan berbagai aktivitas komunitas lain yang segera diumumkan melalui kanal resmi dalam waktu dekat.

Kanal Resmi

Kabar dan informasi terbaru tentang Ragnarok Zero: Global.

Bergabung dalam OBT: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Praregistrasi: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr2

Tentang Gravity Game Unite SDN. BHD.

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) merupakan anak usaha global milik Gravity Co., Ltd., yang bergerak dalam bidang penerbitan dan layanan game dengan kantor pusat di Malaysia. Perusahaan ini berfokus menghadirkan berbagai judul Ragnarok, serta mengoperasikan layanan game global melalui kegiatan penerbitan, operasional, dan pengembangan komunitas pemain.

Tentang Gravity Co., Ltd.

Didirikan pada April 2000 dan terdaftar di Nasdaq Global Market (GRVY), Gravity Co., Ltd. merupakan perusahaan game global yang berbasis di Korea. Perusahaan ini dikenal luas melalui MMORPG unggulannya Ragnarok Online dan terus memperluas portofolio online game dan mobile games yang dimainkan oleh jutaan pemain di seluruh dunia.

