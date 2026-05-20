Ragnarok Zero: Global Gelar OBT Perdana untuk Server PC Global Pertama
Berita ini disediakan olehGravity Game Unite SDN. BHD.
20 Mei, 2026, 14:30 WIB
KUALA LUMPUR, Malaysia, 20 Mei 2026 /PRNewswire/ -- GRAVITY GAME UNITE SDN. BHD. resmi menggelar Open Beta Test (OBT) perdana untuk Ragnarok Zero: Global mulai 20 Mei 2026.
Ragnarok Zero: Global merupakan layanan PC global pertama dalam franchise Ragnarok yang menyatukan pemain dari Asia Tenggara, Eropa, hingga Oseania dalam satu server global. Untuk pertama kalinya, para adventurer dari berbagai wilayah kembali menjelajahi dunia Midgard bersama-sama.
Mengantongi lisensi resmi dari Gravity Co., Ltd., game ini menghadirkan pengalaman klasik Ragnarok Online dengan sejumlah pembaruan yang dirancang agar gameplay terasa lebih modern tanpa menghilangkan nuansa MMORPG lawas yang ikonik.
Berbeda dari banyak MMORPG modern, Ragnarok Zero: Global menggunakan sistem berlangganan (subscription-based) untuk mengurangi unsur pay-to-win dan monetisasi berlebihan. Dengan sistem tersebut, pemain bisa menikmati pengalaman bermain yang lebih seimbang dan imersif. Selama masa OBT, seluruh pemain dapat mencoba game ini secara gratis.
Open Beta Test (OBT) ini menjadi kesempatan perdana bagi pemain di seluruh dunia untuk menjelajahi dunia Midgard di Ragnarok Zero: Global sebelum peluncuran resminya.
"Lewat Ragnarok Zero: Global, kami menghadirkan pengalaman Ragnarok klasik dengan sentuhan yang lebih relevan bagi pemain masa kini," ujar Harry Choi, President, Gravity Game Unite.
Jadwal OBT
OBT berlangsung mulai 20 Mei 2026 pukul 01.00 (UTC+0) hingga 27 Mei 2026 pukul 23.59 (UTC+0).
Wilayah OBT
OBT ditujukan bagi pemain di Asia Tenggara, Eropa, dan Oseania.
Platform OBT dan Cara Berpartisipasi
OBT hanya tersedia untuk platform PC.
Pemain wajib membuat akun GNJOY melalui situs resmi.
Game client dapat diunduh melalui situs resmi OBT mulai 18 Mei 2026.
Situs resmi OBT: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt
Fitur Utama Ragnarok Zero: Global
Ragnarok Zero: Global menghadirkan sejumlah peningkatan gameplay dan sistem eksklusif yang tetap mempertahankan nuansa nostalgia khas Ragnarok Online.
Beberapa fitur yang bisa dicoba selama OBT antara lain:
- UI/UX baru yang tetap mempertahankan tampilan klasik RO1 agar navigasi lebih nyaman
- Kamera dan field of view yang lebih lega untuk meningkatkan visibilitas gameplay
- Fitur auto-combat yang memperlancar progres permainan
- Regional travel routes yang lebih simpel
- Beragam Job dan Class yang bisa dimainkan
Berbeda dari banyak adaptasi MMORPG modern lainnya, Ragnarok Zero: Global tetap mempertahankan pengalaman klasik Ragnarok Online semirip mungkin, sekaligus menghadirkan berbagai penyempurnaan agar gameplay terasa lebih praktis dan nyaman untuk pemain masa kini.
Event Khusus OBT
Untuk merayakan pembukaan OBT, Gravity Game Unite menyiapkan berbagai event, baik in-game dan bersama komunitas, dengan hadiah eksklusif selama OBT berlangsung.
Event yang akan digelar:
- Daily Attendance Event
- Level Achievement Event
- Bug Report Event
- OBT Screenshot Event
- OBT Survey Event
- OBT Exclusive Title Event
- OBT Thank You Event
- Subscription Event
Gravity Game Unite juga menyiapkan berbagai aktivitas komunitas lain yang segera diumumkan melalui kanal resmi dalam waktu dekat.
Kanal Resmi
Kabar dan informasi terbaru tentang Ragnarok Zero: Global.
Tentang Gravity Game Unite SDN. BHD.
Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) merupakan anak usaha global milik Gravity Co., Ltd., yang bergerak dalam bidang penerbitan dan layanan game dengan kantor pusat di Malaysia. Perusahaan ini berfokus menghadirkan berbagai judul Ragnarok, serta mengoperasikan layanan game global melalui kegiatan penerbitan, operasional, dan pengembangan komunitas pemain.
Tentang Gravity Co., Ltd.
Didirikan pada April 2000 dan terdaftar di Nasdaq Global Market (GRVY), Gravity Co., Ltd. merupakan perusahaan game global yang berbasis di Korea. Perusahaan ini dikenal luas melalui MMORPG unggulannya Ragnarok Online dan terus memperluas portofolio online game dan mobile games yang dimainkan oleh jutaan pemain di seluruh dunia.
