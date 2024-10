Vantage Copy Trading entre dans une ère innovante centrée sur la stratégie

PORT VILA, Vanuatu, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le courtier leader multi-actifs CFD, Vantage Markets (ou « Vantage ») est ravi de présenter la nouvelle fonctionnalité « strategies » - une mise à niveau majeure de sa fonctionnalité Copy Trading qui est conçue pour offrir aux traders une expérience de trading plus flexible, intuitive et basée sur les connaissances.

Vantage Copy Trading enters its innovative strategy-centric era

Les plateformes de copy trading mettent généralement en avant la personnalité des différents fournisseurs de signaux. Vantage Copy Trading introduit un changement bienvenu en permettant aux clients de choisir et de copier leurs stratégies préférées en fonction de leurs préférences de trading, de leur appétit pour le risque et de leurs objectifs personnels.

Cette nouvelle fonctionnalité supprime la limitation consistant à copier l'intégralité des fournisseurs de signaux individuels. Au lieu de cela, les utilisateurs peuvent copier une variété de stratégies de trading prédéfinies.

Chaque fournisseur de signaux peut proposer jusqu'à 10 stratégies distinctes, chacune adaptée à des styles et objectifs de trading différents. Les copieurs peuvent sélectionner et suivre simultanément plusieurs stratégies à l'aide de nouveaux filtres prédéfinis, notamment « Most Copied, » (le plus copié), « Highest Annual Return » (Rendement annuel le plus élevé) « Low Risk and Stable Return » (Faible risque et rendement stable), « High Win Rate » (Taux de gain élevé) et « Top Signal Providers » (Meilleurs fournisseurs de signaux).

Cette mise à jour introduit également une interface nouvellement remaniée et des capacités améliorées, facilitant l'exploration et le suivi de multiples stratégies de trading. Il s'agit notamment d'une série d'améliorations conviviales, telles qu'un accès simplifié aux filtres, une barre de recherche améliorée et un affichage plus dynamique des profils et des stratégies de négociation.

Lian J, directeur de la croissance des utilisateurs chez Vantage, déclare : « Avec l'introduction de Multiple Strategies, nos copy traders peuvent désormais investir leurs ressources dans des transactions personnalisées et potentiellement très performantes. Cette mise à jour élargit non seulement leur horizon financier, mais améliore aussi considérablement leur expérience en matière de négociation ».

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs de CFD qui offre à ses clients l'accès à un service rapide et puissant de négociation de contrats de différence (CFD), notamment sur les marchés des changes, des matières premières, des indices, des actions, des ETF et des obligations.

Avec plus de 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier, fournissant un écosystème de trading de confiance, une application de trading sur mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

Avertissement de risque : La négociation de CFD et le copy trading impliquent un niveau de risque élevé et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Vous risquez de perdre plus que votre investissement initial. Le copy trading ne garantit pas de bénéfices, car les performances passées des fournisseurs de signaux ne sont pas indicatives des résultats futurs. Prenez soin de bien comprendre les risques encourus et demandez un avis indépendant si nécessaire.

