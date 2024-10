PORT VILA, Vanuatu, 17 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- El bróker líder de contratos por diferencias (CFD) de activos múltiples, Vantage Markets (o "Vantage"), se complace en presentar su nueva función de "estrategias", una importante mejora de su función Copy Trading que está diseñada para ofrecer a los traders una experiencia para operar más flexible, más intuitiva y basada en el conocimiento.

Vantage Copy Trading entra en su etapa centrada en la estrategia innovadora

Las plataformas de Copy Trading normalmente destacan a la persona de los proveedores de señales a nivel individual. Vantage Copy Trading ofrece un cambio alentador, al permitir que los clientes seleccionen y copien sus estrategias favoritas basándose en sus preferencias para operar, como por ejemplo; su apetito al riesgo y sus metas personales.

Esta nueva función elimina la limitación de tener que copiar a proveedores de señales individuales en su totalidad. En cambio, los usuarios pueden copiar una variedad de estrategias depuradas para operar.

Cada proveedor de señal puede ofrecer hasta 10 estrategias diferentes, cada una a la medida de diferentes estilos y objetivos de operar. Los copiadores pueden seleccionar y seguir estrategias múltiples de manera simultánea utilizando los filtros preestablecidos que incluyen "la más copiada", "la de mejor retorno anual", "la de menor riesgo y retorno más estable", "la que tiene la mejor tasa de ganancia" y "proveedores de las mejores señales".

Esta actualización presenta una interfaz recién renovada y mejores capacidades, facilitando la exploración y siguiendo múltiples estrategias para operar. Entre estas capacidades se encuentra una variedad de mejoras fáciles de usar, como el acceso simplificado a los filtros, una barra de búsqueda mejorada, y una visualización más dinámica de los perfiles y estrategias para operar.

Lian J, director de Desarrollo de Usuarios de Vantage afirma que: "Al introducir múltiples estrategias, ahora nuestros copy traders podrán invertir sus recursos en operaciones personalizadas y de un posible alto rendimiento. Esta mejora no sólo amplía sus horizontes financieros sino que también mejora significativamente su experiencia al operar".

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker de CFD de múltiples activos que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar productos de contratos por diferencia (CFD), que incluyen mercados cambiarios, productos básicos, índices, acciones, ETF y bonos.

Con más de 15 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende la función de bróker, ya que proporciona un ecosistema para operar de confianza, una aplicación galardonada para operar en teléfonos móviles, y una plataforma de operaciones que permite a los clientes aprovechar las oportunidades para operar. Descargue la aplicación Vantage en App Store o en Google Play.

Alerta de riesgo: Operar con CFD e involucrarse en copy trading implica un alto nivel de riesgo y quizá no sea adecuado para todos los inversores. Usted podría perder mucho más que su inversión inicial. El copy trading no garantiza utilidades, igual que el rendimiento pasado de los proveedores de señales no indica cómo serán los resultados futuros. Compruebe que entiende bien los riesgos involucrados y busque asesoría independiente de ser necesario.

