Д. ФИРТАШ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ И ПРОСИТ РАЗРЕШЕНИЯ ВЕРНУТЬСЯ В УКРАИНУ

ДМИТРО ФИРТАШ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ И ПРОСИТ РАЗРЕШИТЬ ЕМУ ВЕРНУТЬСЯ В УКРАИНУ, НЕ МЕНЯЯ СТАТУС-КВО ОТНОСИТЕЛЬНО СУДЕБНЫХ ОБВИНЕНИЙ ПРОТИВ НЕГО, ПО СЛОВАМ ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ЕГО СТОРОНУ АМЕРИКАНСКОГО АДВОКАТА ЛЭННИ ДЖ. ДЭВИСА

ВАШИНГТОН, 28 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня адвокат и юрисконсульт Дмитро Фирташа Лэнни Дж. Дэвис (Lanny J. Davis) сделал следующее заявление от имени украинского бизнесмена Дмитро Фирташа:

Дмитро Фирташ решительно выступает против вторжения России на свою родину, Украину.

Г-н Фирташ предпринимает все возможные действия для защиты суверенитета Украины, демократически избранного правительства Украины и своих сограждан. Г-н Фирташ в настоящее время ограничен в передвижениях территорией Австрии, осуществляя свое право оспаривать требование правительства Соединенных Штатов об экстрадиции в связи с предъявляемыми ему в США обвинениями, которые он отрицает. Г-н Фирташ не просит вносить какие-либо изменения в его статус согласно австрийским процедурам выдачи, кроме предоставления ему австрийскими властями возможности временно вернуться в Украину, чтобы сделать все от него зависящее для защиты своей страны. Он сообщил австрийским властям, что вернется в Австрию по окончании чрезвычайного положения в Украине или по требованию австрийских властей. Г-н Фирташ просто желает вернуться на свою родину, чтобы помогать ей во время кризиса.

Г-н Фирташ выступает против неспровоцированного и неоправданного вторжения России. Он убежден, что у российского народа нет оснований желать этой войны. Он также убежден, что украинский народ не хочет этой войны. Украина не представляет угрозы для России. Мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы позволить Украине и украинскому народу остаться сильными и независимыми.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ DAVIS, GOLDBERG & GALPER PLLC, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ В КАЧЕСТВЕ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, ОТ ИМЕНИ ДМИТРИЯ ФИРТАША. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ В ВАШИНГТОНЕ, ОКРУГ КОЛУМБИЯ.

Контактная информация: Лэнни Дэвис

202-480-4309

[email protected]

SOURCE Lanny Davis