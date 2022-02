DMYTRO FIRTASH S'OPPOSE À L'INVASION RUSSE ET DEMANDE À ÊTRE AUTORISÉ À RETOURNER EN UKRAINE SANS QUE CELA NE CHANGE LE STATU QUO CONCERNANT LES ACCUSATIONS PORTÉES CONTRE LUI PAR LES ÉTATS-UNIS, SELON LANNY J. DAVIS, UN AVOCAT DE L'ÉQUIPE JURIDIQUE AMÉRICAINE

WASHINGTON, 28 février 2022 /PRNewswire/ -- Lanny J. Davis, avocat américain et conseiller juridique de Dmytro Firtash, a publié aujourd'hui cette déclaration au nom de l'homme d'affaires ukrainien, Dmytro Firtash :

Dmytro Firtash s'oppose sans équivoque à l'invasion de sa patrie, l'Ukraine, par la Russie.

M. Firtash prend toutes les mesures possibles pour protéger la souveraineté de l'Ukraine, le gouvernement démocratiquement élu de l'Ukraine et ses concitoyens ukrainiens. M. Firtash est actuellement reclus en Autriche où il fait valoir son droit de contester une demande d'extradition du gouvernement des États-Unis liée à des accusations américaines qu'il réfute. M. Firtash ne demande aucun changement dans le statut de sa procédure d'extradition autrichienne, si ce n'est que les autorités autrichiennes lui accordent la possibilité temporaire de retourner en Ukraine pour faire ce qu'il peut pour la défense de son pays. Il a déclaré aux autorités autrichiennes qu'il retournerait en Autriche à la fin de la situation d'urgence en Ukraine ou à la demande des autorités autrichiennes. M. Firtash souhaite simplement retourner dans sa patrie pour l'aider en cette période de crise.

M. Firtash s'oppose à l'invasion gratuite et injustifiée de la Russie. Il pense qu'il n'y a aucune raison pour que le peuple russe veuille cette guerre. De même, il pense que le peuple ukrainien ne veut pas de cette guerre. L'Ukraine n'est pas une menace pour la Russie. La communauté mondiale devrait faire tout son possible pour permettre à l'Ukraine et au peuple ukrainien de demeurer forts et indépendants.

