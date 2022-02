DMYTRO FIRTAŠ NESÚHLASÍ S RUSKOU INVÁZIOU, ŽIADA, ABY SA MOHOL VRÁTIŤ NA UKRAJINU BEZ TOHO, ABY SA ZMENIL JEHO STATUS QUO V SÚVISLOSTI S OBVINENIAMI, KTORÉ VOČI NEMU VZNIESLI USA, TVRDÍ PRÁVNIK AMERICKÉHO PRÁVNEHO TÍMU, LANNY J. DAVIS

WASHINGTON, 28. februára 2022 /PRNewswire/ -- Lanny J. Davis, americký právny zástupca a poradca Dmytra Firtaša, vydal dnes v mene ukrajinského podnikateľa Dmytra Firtaša toto vyhlásenie:

Dmytro Firtaš jednoznačne odmieta ruskú inváziu do svojej vlasti, Ukrajiny.

Pán Firtaš podniká všetky kroky, ktoré môže urobiť, aby ochránil ukrajinskú suverenitu, demokraticky zvolenú vládu Ukrajiny a spoluobčanov na Ukrajine. Pán Firtaš sa v súčasnosti nachádza v Rakúsku, kde využíva svoje právo namietať proti žiadosti vlády Spojených štátov o vydanie v súvislosti s obvineniami Spojených štátov, ktoré odmieta. Pán Firtaš nežiada o žiadnu zmenu stavu v rámci rakúskeho konania o jeho vydaní, len požaduje, aby mu rakúske orgány umožnili dočasne sa vrátiť na Ukrajinu a urobiť všetko na obranu svojej krajiny. Rakúskym orgánom oznámil, že sa po skončení ukrajinskej núdzovej situácie alebo na žiadosť rakúskych orgánov vráti do Rakúska. Pán Firtaš sa chce jednoducho vrátiť do svojej vlasti, aby jej pomohol v čase krízy.

Pán Firtaš je proti nevyprovokovanej a bezdôvodnej invázii zo strany Ruska. Podľa neho neexistuje dôvod, prečo by ruský ľud chcel mať túto vojnu. Rovnako verí, že ukrajinský ľud nechce túto vojnu. Ukrajina nie je hrozbou pre Rusko. Svetové spoločenstvo by malo urobiť všetko pre to, aby Ukrajina a ukrajinský ľud zostali silní a nezávislí.

