DMYTRO FIRTASH SE OPÕE À INVASÃO RUSSA E PEDE PARA RETORNAR À UCRÂNIA IMEDIATAMENTE SEM ALTERAR O STATUS QUO EM RELAÇÃO ÀS ACUSAÇÕES LEGAIS DOS EUA CONTRA ELE, DE ACORDO COM LANNY J. DAVIS, REPRESENTANTE JURÍDICO DOS EUA

WASHINGTON, 28 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Lanny J. Davis, advogado dos EUA e consultor jurídico de Dmytro Firtash, emitiu hoje a seguinte declaração em nome do empresário ucraniano, Dmytro Firtash:

Dmytro Firtash posiciona-se categoricamente contra a invasão russa de sua pátria, a Ucrânia.

Dmytro Firtash está tomando todas as medidas possíveis para proteger a soberania ucraniana, o governo democraticamente eleito da Ucrânia e seus concidadãos ucranianos. Atualmente, ele está confinado na Áustria exercendo seu direito de contestar um pedido de extradição do governo dos Estados Unidos em relação a acusações dos Estados Unidos que ele nega. Ele não está pedindo nenhuma mudança no status de seu processo de extradição austríaco, exceto para que as autoridades austríacas lhe concedam o direito temporário de retornar à Ucrânia para fazer o que está a seu alcance na defesa de seu país. Ele informou às autoridades austríacas que retornará à Áustria ao final do estado de emergência ucraniana ou a pedido das autoridades austríacas. Ele simplesmente deseja retornar à sua terra natal para ajudar em tempos de crise.

Dmytro Firtash se opõe à invasão não provocada e não solicitada da Rússia. Ele acredita que não há motivo para o povo russo desejar esta guerra. Ele também acredita que o povo ucraniano não deseja esta guerra. A Ucrânia não é uma ameaça à Rússia. A comunidade mundial deve fazer todo o possível para permitir que a Ucrânia e o povo ucraniano permaneçam fortes e independentes.

