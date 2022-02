DMYTRO FIRTASH SE OPONE A LA INVASIÓN RUSA Y PIDE QUE SE LE PERMITA REGRESAR A UCRANIA AHORA SIN CAMBIAR EL STATU QUO RESPECTO DE LOS CARGOS LEGALES DE EE. UU. CONTRA ÉL, SEGÚN LANNY J. DAVIS, ABOGADO DEL EQUIPO LEGAL DE EE. UU.

WASHINGTON, 28 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Lanny J. Davis, abogado estadounidense y asesor legal de Dmytro Firtash, emitió hoy esta declaración en representación del empresario ucraniano Dmytro Firtash:

Dmytro Firtash se opone rotundamente a la invasión de Rusia a su patria, Ucrania.

El Sr. Firtash está tomando todas las medidas que puede para hacer todo lo posible por proteger la soberanía ucraniana, el gobierno elegido democráticamente en Ucrania y a los demás ciudadanos ucranianos. El Sr. Firtash se encuentra actualmente confinado en Austria, ejerciendo su derecho a impugnar una solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos en relación con cargos estadounidenses que él rechaza. El Sr. Firtash no está solicitando ningún cambio en la situación de su proceso de extradición austríaco; solo pide que las autoridades austríacas le permitan regresar temporalmente a Ucrania para hacer lo que pueda en defensa de su país. Les ha dicho a las autoridades austríacas que regresará a Austria al final de la emergencia ucraniana o a petición de las autoridades austríacas. El Sr. Firtash simplemente desea regresar a su patria para ayudar en este momento de crisis.

El Sr. Firtash se opone a la invasión no provocada y no solicitada de Rusia. Cree que no hay razón alguna por la que el pueblo ruso debería querer esta guerra. Del mismo modo, cree que el pueblo ucraniano no quiere esta guerra. Ucrania no es una amenaza para Rusia. La comunidad mundial debe hacer todo lo posible para permitir que Ucrania y el pueblo ucraniano sigan siendo fuertes e independientes.

