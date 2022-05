Kohler a Daniel Arsham prinášajú zážitkové umenie do Milánskeho týždňa dizajnu

KOHLER, Wisconsin, 5. mája 2022 /PRNewswire/ -- Kohler, globálna značka životného štýlu a líder v oblasti produktov do kuchyne a kúpeľne, sa vracia na Milánsky týždeň dizajnu so svetovou premiérou pôsobivého umeleckého zážitku v spolupráci s umelcom-dizajnérom Danielom Arshamom.

Značku Kohler si môžete užiť v Palazzo del Senato (Via Senato 10) denne od 12:00 do 22:00 od utorka 7. júna do nedele 12. júna.