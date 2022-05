Značka Kohler a designér Daniel Arsham představují na akci Milánský týden designu zážitkové umění

KOHLER, Wisconsin, 5. května 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Kohler, globální lifestylová značka a lídr v oblasti produktů do kuchyní a koupelen, se vrací na Milánský týden designu, aby zde ve světové premiéře ve spolupráci s výtvarníkem a designérem Danielem Arshamem představila poutavý umělecký zážitek.

Se společností Kohler se mohou návštěvníci setkat v prostorách Palazzo del Senato (Via Senato 10) denně od 12:00 do 22:00 hodin od úterý 7. června do neděle 12. června.