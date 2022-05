Kohler e Daniel Arsham trazem arte experimental para a Semana de Design de Milão

A exposição FuoriSalone da Kohler apresenta uma experiência de arte imersiva em larga escala intitulada "Divided Layers" ("camadas divididas", em tradução livre), uma instalação específica do local que se baseia no lançamento da Rock.01, uma pia impressa em 3D desenhada por Daniel Arsham em colaboração com a Kohler em 2021.

A instalação imersiva é composta por uma série de painéis empilhados, combinados para formar um túnel por onde se pode caminhar. Enquanto desenvolvia a Rock.01, Arsham teve a inspiração de criar a Divided Layers para oferecer aos hóspedes a capacidade de atravessar a pia. Cada painel faz referência a um único plano da argila impressa em 3D que se alinha para formar a pia. A impressão 3D é um processo de construção aditiva; em contrapartida, o túnel está revelando o subtrativo ao retirar partes para dar lugar ao volume pelo qual o visitante pode passar.

Dentro da instalação, um lago atua como uma superfície espelhada para duplicar e refletir a abertura do volume cavernoso. A intenção de Arsham é que os visitantes contemplem a aceitação do espaço e sua maleabilidade, entendendo a relação entre os volumes. A cadência das paredes imita o ritmo das colunas dentro do Palazzo, contribuindo para toda uma atmosfera que representa movimento ou fluxo.

"O fluxo de água é vivenciado tanto no espaço negativo quanto no positivo, independentemente da 'função' de uma forma", diz Daniel Arsham. "Em Divided Layers, os visitantes vivenciam estar dentro da pia, em vez de serem usuários de uma peça funcional."

A Kohler e Arsham aproveitam esse momento de design e celebração da arte para anunciar uma parceria plurianual, dando continuidade à exploração da arte por meio de forma e função. A Kohler tem a honra de continuar o legado da marca de promover a arte.

Além disso, em homenagem à Semana de Design de Milão, a Kohler fez uma doação para os projetos WASH da Water Mission na Indonésia, ajudando a oferecer água segura e saneamento para até dez mil pessoas por meio de 15 projetos em 2022. Por meio de produtos de impacto e parcerias inspiradoras, a plataforma Believing in Better da Kohler se empenha para melhorar a qualidade de vida das gerações atuais e futuras por meio de design, habilidade técnica e inovação.

A Kohler também exibirá suas mais recentes inovações globais de produtos na feira Salone del Mobile, ala 22 - estande H15 H19.

Sobre a Kohler Co.

Fundada em 1873, a Kohler Co. conta com mais de 50 unidades fabris no mundo. A Kohler é líder global no design, inovação e fabricação de produtos para cozinha e banheiro; armários, azulejos e iluminação de luxo; motores, geradores e soluções de energia limpa. Também é proprietária e operadora de dois destinos de hotelaria e resort de golfe cinco estrelas em Kohler, Wisconsin, e em St. Andrews, na Escócia. A empresa também desenvolve soluções para abordar questões urgentes, como água potável e saneamento, para comunidades carentes em todo o mundo a fim de melhorar a qualidade de vida das gerações atuais e futuras.

