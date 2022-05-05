Kohler и Даниэль Аршам привносят экспериментальное искусство в неделю дизайна Милана

Выставка FuoriSalone от Kohler включает в себя крупномасштабное иммерсивное художественное произведение под названием «Разделенные слои» (Divided Layers), стационарную инсталляцию, за основу которой взята напечатанная на 3D-принтере раковина Rock.01, разработанная Даниэлем Аршамом совместно с Kohler в 2021 году.

Иммерсивная установка выполнена из серии штабелированных панелей, образующих тоннель, через который можно пройти. Во время разработки Rock.01 Аршаму пришла идея создать «Разделенные слои», позволяющие посетителям пройти через раковину насквозь. Каждая панель символизирует слой глины, которую укладывает 3D-принтер: слой за слоем, пока не получится раковина. 3D-печать работает по принципу добавления; тоннель же, напротив, вычитает, убирая части конструкции, чтобы посетитель мог пройти дальше.

Инсталляция включает в себя пруд, действующий в качестве зеркальной поверхности, удваивая и отражая отверстие тоннеля. Аршаму хотелось, чтобы посетители задумались о способности пространства вмещать в себя все и его пластичности и поняли взаимосвязь между объемами. Стены последовательно исчезают, имитируя ритм колонн внутри дворца и способствуя созданию атмосферы движения или потока.

«Течение воды ощущается как в негативном, так и в позитивном пространстве, независимо от его «функции», — говорит Даниэль Аршам. — В «Разделенных слоях» посетители оказываются внутри раковины, вместо обычной роли пользователя функционального устройства».

Kohler и Аршам используют этот момент дизайна и искусства для объявления о многолетнем партнерстве, продолжая исследовать искусство через форму и функциональность. Компания Kohler удостоена чести продолжить сохранение наследия бренда, связанного с продвижением искусства.

Кроме того, в честь Миланской недели дизайна компания Kohler сделала пожертвование на проекты Water Mission в Индонезии, способствуя обеспечению безопасной питьевой водой и санитарно-гигиеническими услугами до 10 000 человек в рамках 15 проектов WASH в 2022 году. Благодаря эффективной продукции и вдохновляющим партнерствам компания Kohler использует свою платформу «Верим в лучшее» для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений с помощью дизайна, мастерства и инноваций.

Компания Kohler также представит свою новейшую инновационную продукцию на передвижной ярмарке Salone del Mobile Fair, Зал 22, стенд H15 и H19.

Представители СМИ, интересующиеся эксклюзивными возможностями в любом из этих мест, могут связаться с пиар-отделом Kohler.

Представители прессы могут ознакомиться с пресс-подборкой Kohler по Миланской неделе дизайна ЗДЕСЬ.

Информация о компании Kohler Co.

Компания Kohler Co. была основана в 1873 году. На сегодняшний день у нее более 50 производственных площадок по всему миру, и она является мировым лидером в области проектирования и новаторства при производстве товаров для кухни и ванных комнат; элитной мебели, плитки и элементов освещения; двигателей, генераторов и экологически чистых энергетических решений. Также компания владеет и управляет двумя пятизвездочными отелями и гольф-курортами в Колере (шт. Висконсин, США) и Сент-Эндрюсе (Шотландия). Кроме того, компания разрабатывает решения для неотложных мировых проблем, таких как обеспечение людей чистой водой и санитарией в недостаточно обслуживаемых регионах мира в целях повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений.

Контакты для прессы

Vicki Hafenstein (Вики Хафенштайн)

[email protected]

Джиллиан Розоне (Jillian Rosone)

[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1809204/KOHLER_DividedLayers_Front_RT_0502.jpg

SOURCE Kohler Co.