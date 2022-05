Kohler i Daniel Arsham wprowadzają sztukę eksperymentalną na Milan Design Week

Wystawa FuoriSalone firmy Kohler obejmuje wielkie i wciągające artystyczne doświadczenie nazwane „Divided Layers" (Podzielone warstwy). Jest to specjalnie przygotowana instalacja, która za punkt wyjścia przyjmuje Rock.01 – drukowaną na drukarce 3D umywalkę zaprojektowaną przez Daniela Arshama we współpracy z Kohler w 2021 r.

Pełna wrażeń instalacja składa się z szeregu ustawionych jeden na drugim połączonych ze sobą paneli tworzących tunel, po którym można chodzić. Opracowując Rock.01 Arsham znalazł w sobie inspirację do stworzenia Divided Layers, aby dać gościom możliwość zwiedzenia nowej umywalki od wewnątrz. Każdy panel to jedna płaszczyzna drukowanej w 3D gliny, która tworzy warstwy umywalki. Druk 3D to proces dodawania kolejnych warstw; z kolei tunel stanowi w nich wycięcie – odejmowanie fragmentów tworzące przestrzeń, po której mogą poruszać się goście.

W obrębie instalacji umieszczony został staw, który służy jako lustrzana powierzchnia podwajająca i odbijająca rozległą przestrzeń. Arsham chciał, aby goście mogli kontemplować akceptację przestrzeni i jej plastyczność, by zrozumieć relacje pomiędzy przestrzeniami. Rytm ścian odzwierciedla rozmieszczenie kolumn w obiekcie Palazzo, przyczyniając się do stworzenia atmosfery, która oddaje ruch lub przepływ.

„Przepływ wody spotykamy zarówno w przestrzeni ujemnej, jak i dodatniej, niezależnie od >>funkcji<< danej formy – mówi Daniel Arsham. – W instalacji Divided Layers, zwiedzający trafiają do samego wnętrza umywalki, wychodząc poza bycie zwykłymi użytkownikami przedmiotu o określonej funkcji".

Kohler i Arsham wykorzystują tę chwilę celebracji designu i sztuki, aby ogłosić wieloletnie partnerstwo, w ramach którego nadal eksplorować będą sztukę za pośrednictwem form i funkcji. Kohler z dumą kontynuuje tradycje marki w zakresie promowania sztuki.

Ponadto, aby uczcić Milan Design Week, Kohler przekazał fundusze na projekty WASH organizowane przez Water Mission w Indonezji, które pomagają zapewnić bezpieczną wodę i urządzenia sanitarne nawet dla 10 tys. ludzi w obrębie 15 przedsięwzięć realizowanych w 2022 r. Dzięki wywierającym wpływ na branżę produktom i inspirującym partnerstwom, platforma Kohler o nazwie Believing in Better (Wierzymy w lepsze) dąży do poprawy jakości życia obecnego i przyszłych pokoleń poprzez design, jakość wykonania i innowacje.

Kohler zaprezentuje też swoje najnowsze globalne innowacje produktowe podczas targów Salone del Mobile w Hali 22 – stanowisko H15 H19.

Media zainteresowane ekskluzywnymi relacjami z obu imprez prosimy o kontakt z Kohler PR.

Dla mediów dostępny jest zestaw materiałów prasowych Kohler Milan Design Week Press Kit: LINK.

Kohler Co.

Utworzona w 1873 r. firma Kohler Co., posiada ponad 50 zakładów produkcyjnych na całym świecie. Jest światowym liderem w dziedzinie projektowania, innowacji i wytwarzania produktów kuchennych i łazienkowych; luksusowych szafek, płytek ceramicznych i oświetlenia; silników, generatorów i rozwiązań z zakresu czystej energii; a także właścicielem/operatorem dwóch pięciogwiazdkowych ośrodków hotelarsko-golfowych w Kohler w stanie Wisconsin i w St. Andrews w Szkocji. Spółka opracowuje rozwiązania naglących problemów, m.in. związanych z dostępem do czystej wody i sanitariatów dla potrzebujących społeczności z całego świata w celu poprawy jakości życia obecnego pokolenia i przyszłych pokoleń.

KONTAKT:

Vicki Hafenstein

e-mail: [email protected]

Jillian Rosone

e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1809204/KOHLER_DividedLayers_Front_RT_0502.jpg

SOURCE Kohler Co.