Lauréats du prix Catalyst 2021

Barilla et la Banque Royale du Canada (RBC) sont récompensées pour leur engagement en faveur de solutions innovantes visant à créer des lieux de travail inclusifs qui fonctionnent pour les femmes

NEW YORK, 27 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Barilla et la Banque Royale du Canada (RBC) recevront le premier prix Catalyst 2021 les 17 et 18 mars 2021, pour des initiatives qui ont accéléré le progrès pour les femmes et augmenté l'inclusion au sein de leurs organisations.

Le thème de l'événement virtuel des Catalyst Awards est « Progress Won't Pause–Equity Can't Wait. » (Le progrès ne s'arrêtera pas - l'équité ne peut pas attendre) Il témoigne des efforts constants et inébranlables des organisations engagées en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion lors de ce rassemblement mondial des dirigeants d'entreprises.

Plus de 5 000 participants sont attendus à l'événement virtuel, dont le conseil d'administration de Catalyst et le PDG de Catalyst Champions For Change. Les dirigeants des plus grandes entreprises mondiales, des cabinets professionnels, des gouvernements, des ONG et des établissements d'enseignement se réuniront à l'occasion des Catalyst Awards 2021, présidés par Julie Sweet, PDG d'Accenture.

Les initiatives organisationnelles qui reçoivent les prix Catalyst de cette année sont les suivantes :

Barilla : Le cheminement d'une entreprise familiale italienne vers l'inclusion mondiale – Barilla est récompensée pour son retournement de situation et pour être devenue un modèle d'inclusion pour ses employés LGBTQ+ et tous les groupes sous-représentés travaillant pour l'entreprise familiale.

De 2013 à 2020, la représentation des femmes dans les rapports directs de Barilla au PDG est passée de 8 % à 28 %. De 2014 à 2020, la représentation des femmes a également augmenté dans les rapports directs à l'équipe de direction mondiale, passant de 23 % à 36 % ; les rapports directs aux hauts dirigeants, de 40 % à 47 % ; et toutes les femmes occupant des postes de direction dans le monde sont passées de 33 % à 38 %.

Barilla a obtenu l'égalité salariale entre les hommes et les femmes en 2020 pour tous les employés du monde entier. La société a également été l'une des premières entreprises italiennes à franchir de nombreuses étapes en matière d'inclusion, comme l'officialisation du travail flexible dans le monde entier et le fait de devenir la première entreprise italienne à soutenir les normes de conduite des Nations unies pour les entreprises contre la discrimination LGBTQ+ sur le lieu de travail.

RBC : Speak Up for Inclusion – L'initiative mondiale de changement de culture de RBC, Speak Up For Inclusion, a commencé par un rafraîchissement de la stratégie quinquennale de la banque en matière de diversité et d'inclusion, qui décrit les priorités stratégiques globales de RBC en matière de diversité et d'inclusion. Cette stratégie est pilotée par le Centre d'expertise sur la diversité et l'inclusion (Diversity and Inclusion Center of Expertise - D&I CoE) de RBC et soutenue par les hauts dirigeants du Conseil de direction sur la diversité de la banque, présidé par le président et chef de la direction de RBC, Dave McKay.

La représentation des femmes au sein du conseil d'administration de la RBC est passée de 31 % en 2015 à 38 % en 2019, et à la fin de l'exercice financier 2020 de la RBC, elle était de 47 %. De 2015 à 2019, la représentation des femmes cadres au Canada est passée de 38 % à 46 %. Et ses programmes de développement du leadership, tels que Women in Leadership et Ignite, contribuent à faire progresser la carrière des femmes à haut potentiel et des personnes de couleur.

Les 41 groupes de ressources pour les employés (ERG) de RBC, qui comptent plus de 27 000 membres dans le monde, conseillent la stratégie de D&I de RBC et jouent un rôle majeur dans les efforts d'inclusion sur le lieu de travail. La série de vidéos Speak Up for Inclusion encourage tout le monde dans le monde des affaires à dénoncer la discrimination et à donner la parole et l'expérience aux personnes issues de groupes sous-représentés sur le lieu de travail.

« Nous applaudissons Barilla et RBC pour ces initiatives qui ont cultivé de manière proactive des cultures d'intégration pour les femmes et tout le monde au sein de leurs organisations », a déclaré Lorraine Hariton, présidente et directrice générale de Catalyst. « Leur engagement singulier à accroître la représentation des femmes dans leurs rangs et à se tenir responsables du développement et de l'autonomisation des talents face aux défis, démontre que les progrès ne s'arrêteront pas. »

Les Catalyst Awards 2021, la principale collecte de fonds de Catalyst, seront programmés tout au long du mois de mars, avec des présentations, des sessions et des activités diverses, un vaste réseau de contacts, un salon pour les partenaires et les exposants, et une bibliothèque de ressources diverses.

L'événement virtuel comprendra des séances de travail et un salon « Progress Won't Pause » mettant en évidence les domaines d'intervention de Catalyst :

Partenariats entre hommes et femmes

Promotion des femmes

Chef de file pour l'équité et l'inclusion

L'avenir du travail

Target Corporation est le sponsor principal de l'événement virtuel.

En savoir plus sur l'inscription à l'événement virtuel pour les Catalyst Awards 2021. Pour toute question spécifique, veuillez contacter[email protected].

Rejoignez la conversation sur les prix Catalyst 2021 en suivant Catalyst sur Facebook.com/CatalystInc, Instagram.com/CatalystInc, et Twitter.com/CatalystInc, en utilisant les hashtags #ProgressWontPause et #CatalystAwards2021.

À propos de Catalyst

Catalyst est une organisation mondiale à but non lucratif qui travaille avec certains des PDG et des entreprises les plus puissants du monde pour aider à créer des lieux de travail qui fonctionnent pour les femmes. Fondée en 1962, Catalyst suscite le changement au moyen d'une recherche pionnière, d'outils pratiques et de solutions éprouvées qui accélèrent l'avancement des femmes vers le leadership, parce que le progrès des femmes est un progrès pour toutes et tous.

Contact pour les médias :

Naomi R. Patton

Vice-président, Communications mondiales

Catalyst

[email protected]

Stephanie Wolf

Conseillère en communications aux États-Unis

Catalyst

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/732308/Catalyst_Tagline_Logo.jpg

Related Links

www.catalyst.org



SOURCE Catalyst