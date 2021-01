Zdobywcy nagrody Catalyst Award 2021

Barilla i Royal Bank of Canada (RBC) zostały wyróżnione za swoje zaangażowanie w innowacyjne rozwiązania mające na celu tworzenie sprzyjających włączeniu społecznemu miejsc pracy dla kobiet.

NOWY JORK, 26 stycznia 2021 r. /PRNewswire/ -- W dniach 17-18 marca 2021 roku, Barilla oraz Royal Bank of Canada (RBC) odbiorą swoje pierwsze nagrody „Catalyst Award 2021" za działania, które przyczyniły się do wzrostu tempa rozwoju dla kobiet i zwiększyły integrację społeczną w ich organizacjach.

Motywem przewodnim wirtualnej ceremonii rozdania nagród „Catalyst Awards" jest hasło „Postęp nie zatrzyma się - równość nie poczeka". Stanowi to zapowiedź nieustannych i niesłabnących wysiłków organizacji zaangażowanych w działania na rzecz różnorodności, sprawiedliwości i integracji podczas tego ogólnoświatowego spotkania liderów korporacyjnych.

Podczas imprezy spodziewany jest udział ponad 5000 uczestników, w tym Rady Dyrektorów Catalyst oraz dyrektora generalnego Catalyst Champions For Change. Na uroczystości wręczenia nagród, której przewodniczyć będzie Julie Sweet, dyrektor generalnej firmy Accenture, zgromadzą się członkowie kadry kierowniczej najważniejszych światowych korporacji, firm specjalistycznych, rządów, organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych.

Tegoroczne nagrody Catalyst Awards przyznawane są następującym organizacjom:

Barilla: Droga włoskiej, rodzinnej firmy do międzynarodowej integracji - Barilla zostaje doceniona za to, że stała się modelem włączenia społecznego dla swoich pracowników LGBTQ+ oraz wszystkich grup niedostatecznie reprezentowanych, zatrudnionych w tym rodzinnym przedsiębiorstwie.

Od roku 2013 do 2020 obecność kobiet na stanowiskach bezpośrednio podlegających dyrektorowi generalnemu Barilla wzrosła z 8% do 28%. W latach 2014-2020 odsetek kobiet pod bezpośrednim kierownictwem międzynarodowego zespołu ds. przywództwa wzrósł z 23% do 36%; wśród bezpośrednich podwładnych kierowników wyższego szczebla odnotowano wzrost z 40% do 47%, natomiast na wszystkich stanowiskach kierowniczych kobiet globalnie zanotowano wzrost z 33% do 38%.

W roku 2020 Barilla osiągnęła w skali światowej równość wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych na całym świecie. Było to również jedno z pierwszych przedsiębiorstw we Włoszech, które zrealizowało szereg kluczowych etapów włączenia społecznego, takich jak sformalizowanie elastycznego czasu pracy na całym świecie i uzyskanie statusu pierwszej włoskiej firmy wspierającej ONZ-owskie standardy postępowania w biznesie przeciwko dyskryminacji LGBTQ+ w miejscu pracy.

RBC: Głos w sprawie włączenia społecznego - Światowa inicjatywa RBC na rzecz zmian w kulturze, zatytułowana „Głos w sprawie włączenia społecznego", rozpoczęła się od odświeżenia pięcioletniego „Projektu Różnorodności i Włączenia", w którym nakreślono ogólne strategiczne priorytety RBC w zakresie zróżnicowania i włączenia społecznego. Inicjatywa ta została zainicjowana przez Centrum Ekspertyz Różnorodności i Włączenia Społecznego RBC, przy wsparciu kierownictwa wyższej rangi, odpowiedzialnego za kwestie zróżnicowania, któremu przewodniczy prezes i dyrektor generalny RBC, Dave McKay.

Udział kobiet w zarządzie RBC wzrósł z 31% w 2015 r. do 38% w 2019 r., natomiast na koniec roku finansowego 2020 wyniósł aż 47%. W latach 2015-2019 odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych w Kanadzie wzrósł z 38% do 46%. Ponadto programy rozwoju kadry kierowniczej, takie jak „Kobiety – liderki" oraz „Pobudzanie rozwoju", przyczyniają się do rozwoju kariery zawodowej kobiet o wysokim potencjale oraz pracowników o różnych kolorach skóry.

41 grup pracowniczych RBC - zrzeszających ponad 27000 członków na całym świecie - opracowuje strategię RBC w zakresie różnorodności i włączenia społecznego, a także podejmuje istotne działania na rzecz takiego włączenia w miejscu pracy. Cykl filmowy „Głos w sprawie włączenia społecznego" zachęca wszystkich pracowników środowiska biznesowego do nagłaśniania przypadków dyskryminacji i stworzenia miejsca na opinie i doświadczenia osób z niedostatecznie reprezentowanych grup w miejscu pracy.

„Doceniamy Barillę i RBC za podjęcie inicjatyw, które czynnie wspierają kulturę integracji kobiet oraz wszystkich członków ich organizacji" - powiedziała Lorraine Hariton, prezes i dyrektor generalny, Catalyst. - Ich wyjątkowe zaangażowanie w zwiększanie obecności kobiet na stanowiskach kierowniczych - oraz odpowiedzialność za rozwój i umacnianie talentów w obliczu wyzwań - pokazuje, że postęp nie zostanie zatrzymany".

Ceremonia Catalyst Awards 2021, czyli prestiżowa impreza charytatywna Catalyst, będzie obejmować, przewidziany na marzec, cykl programów, w tym prezentacje programowe, rozmaite sesje i działania, rozległą sieć kontaktów, salon dla partnerów i wystawców oraz dostęp do bogatej biblioteki zasobów.

W ramach tego wirtualnego wydarzenia odbędą się sesje treningowe oraz spotkanie „Rozwój nie poczeka" podkreślające obszary zainteresowania Catalyst:

współpraca partnerska między kobietami i mężczyznami;

promowanie kobiet;

działania kierownicze na rzecz równego traktowania i włączenia społecznego;

przyszłość pracy.

Kilka zdań o Catalyst

Catalyst to międzynarodowa organizacja pozarządowa, współpracująca z czołowymi dyrektorami generalnymi i wiodącymi firmami na świecie, której celem jest pomoc w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet. Firma Catalyst, która rozpoczęła działalność w 1962 r., jest motorem zmian dzięki pionierskim badaniom, praktycznym narzędziom i sprawdzonym rozwiązaniom wspierającym przyspieszenie i awans kobiet na stanowiska kierownicze, ponieważ postęp wśród kobiet oznacza sukces dla wszystkich.

