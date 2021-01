Победители премии Catalyst Award 2021

Barilla и Royal Bank of Canada (RBC) получили награды за приверженность инновационным решениям по созданию инклюзивных рабочих мест в интересах женщин

НЬЮ-ЙОРК, 26 января 2021 г. /PRNewswire/ -- 17-18 марта 2021 года компании Barilla и Royal Bank of Canada (RBC) получат премии Catalyst Award 2021 за инициативы, направленные на ускорение прогресса в интересах женщин и расширение их участия в работе своих организаций.

Тема виртуальной церемонии Catalyst Awards: «Прогресс невозможно остановить, равенство не может ждать». Это свидетельствует о непрерывных и стабильных усилиях организаций, приверженных принципам многообразия, справедливости и инклюзивности на этом признанном международном форуме руководителей корпораций.

Ожидается, что в виртуальной церемонии примет участие более 5000 человек, в том числе Совет директоров Catalyst и руководители компаний в статусе Catalyst Champions For Change. Руководители ведущих транснациональных корпораций, профессиональных организаций, органов власти, НПО и образовательных учреждений соберутся на церемонии вручения премии Catalyst Awards 2021 под председательством главы компании Accenture Джули Свит (Julie Sweet).

В этом году премии Catalyst Awards удостоены следующие проекты:

Barilla: проект итальянской семейной компании Journey to Global Inclusion (Путь к глобальной инклюзивности) -Barilla удостоена этой награды за реализацию модели привлечения в штат представителей ЛГБТ и других малочисленных групп.

В период с 2013 по 2020 год доля женщин в подчинении генерального директора Barilla увеличилась с 8% до 28%. В период с 2014 по 2020 год доля женщин в структуре международного руководства компании выросла с 23% до 36%; количество сотрудников в подчинении руководителей высшего звена — с 40% до 47%; а доля женщин на руководящих должностях по всему миру увеличилась с 33% до 38%.

В 2020 году компания Barilla достигла гендерного равенства в оплате труда всех своих сотрудников по всему миру. Кроме того, она стала одной из первых итальянских компаний, достигших значимых показателей инклюзивности, например, формализации гибкого графика работы по всему миру и поддержки Стандартов делового поведения без дискриминации в отношении ЛГБТ на рабочем месте Организации Объединенных Наций.

RBC: Speak Up for Inclusion (Об инклюзивности — вслух) –реализация глобальной инициативы RBC по изменению культуры «Об инклюзивности — вслух» началась с обновления пятилетнего плана банка Diversity & Inclusion Blueprint, в котором изложены общие стратегические приоритеты RBC в области обеспечения многообразия и инклюзивности силами экспертного центра Diversity and Integration Center of Experience (D&I CoE) компании RBC и при поддержке руководителей высшего звена на базе Совета по вопросам многообразия под председательством президента и главного исполнительного директора РБК Дэйва Маккея (Dave McKay).

Доля женщин в совете директоров RBC увеличилась с 31% в 2015 году и до 38% в 2019 году, а по состоянию на конец 2020 финансового года она составила 47%. В период с 2015 по 2019 год представленность женщин на руководящих должностях в Канаде выросла с 38% до 46%. А программы повышения квалификации руководящих кадров, такие как "Women in leadership" и "Ignite", способствуют продвижению по службе женщин и цветных людей с высоким потенциалом.

41 группа поддержки сотрудников (ERG) компании RBC, насчитывающая более 27 000 членов по всему миру, консультирует RBC по стратегии RBC D&I и играет важную роль в процессе создания инклюзивных рабочих мест на низовом уровне. Серия видеороликов "Speak Up for Integration" (Об инклюзивности — вслух) призывает все бизнес-сообщество говорить о дискриминации и давать возможность высказать свое мнение и поделиться опытом с представителями меньшинств на рабочем месте.

«Мы приветствуем инициативы Barilla и RBC, направленные на активное развитие инклюзивной культуры в интересах женщин и всех членов их организаций, — заявил президент и генеральный директор компании Catalyst Лоррайн Харитон (Lorraine Hariton). — Их исключительное стремление к увеличению доли женщин на руководящих должностях и взятие на себя ответственности за развитие и поддержку сотрудников, сталкивающихся с различными вызовами, демонстрирует, что прогресс невозможно остановить».

Официальный сбор пожертвований в рамках Catalyst Awards 2021 предусматривает доступ ко всем программным возможностям в течение марта: презентациям, семинарам и другим мероприятиям, масштабному нетворкингу, залам для партнеров и участников и обширной библиотеке ресурсов.

В рамках виртуальной церемонии будут организованы семинары и площадка "Progress Won't Pause Hall", посвященные основным направлениям деятельности Catalyst:

Межгендерному партнерству

Улучшению положения женщин

Обеспечению справедливости и инклюзивности

Будущему рынка труда

Target Corporation является спонсором виртуальной церемонии.

Подробнее о регистрации для участия в виртуальной церемонии Catalyst Awards 2021. По конкретным вопросам обращайтесь по адресу [email protected].

Участвуйте в обсуждении премии Catalyst Awards 2021 и следите за Catalyst в социальных сетях: Facebook.com/CatalystInc, Instagram.com/CatalystInc и ̇Twitter.com/CatalystInc с помощью хэштегов: #ProgressWontPause and #CatalystAwards2021.

О Catalyst

Catalyst — международная некоммерческая организация, сотрудничающая с некоторыми из наиболее влиятельных в мире руководителей и ведущих компаний с целью содействия в создании рабочих мест, отвечающих интересам женщин. Организация Catalyst, основанная в 1962 году, является движущей силой перемен благодаря передовым исследованиям, практическим методикам и проверенным решениям для ускорения процессов продвижения женщин на руководящие должности, поскольку прогресс для женщин обуславливает прогресс для всего человечества.

Контакты для прессы:

Naomi R. Patton

(Наоми Р. Пэттон) вице-президент по глобальным коммуникациям,

Catalyst

[email protected]

Stephanie Wolf (Стефани Вульф)

Консультант по связям с общественностью в США

Catalyst

[email protected]

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/732308/Catalyst_Tagline_Logo.jpg

Related Links

https://www.catalyst.org



SOURCE Catalyst