Ganadores del premio Catalyst 2021

NUEVA YORK, 26 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Barilla y Royal Bank of Canada (RBC) recibirán la primicia del Premio Catalyst 2021 entre el 17 y 18 de marzo de 2021, por desarrollar iniciativas que han acelerado el progreso para las mujeres y aumentado la inclusión en sus organizaciones.

El eslogan del evento virtual de los Premios Catalyst es: "Progress Won't Pause–Equity Can't Wait" (El progreso no se detendrá, la equidad no puede esperar). Este llama la atención sobre los esfuerzos continuos y firmes de las organizaciones comprometidas con la diversidad, la equidad y la inclusión en esta proclamada convocatoria mundial de líderes corporativos.

El evento virtual espera recibir más de 5.000 asistentes, incluida la junta de directores de Catalyst y los CEO Champions For Change de Catalyst. Ejecutivos de importantes corporaciones internacionales, firmas profesionales, gobiernos, ONG e instituciones educativas se reunirán en los Premios Catalyst 2021, presididos por Julie Sweet, directora ejecutiva de Accenture.

Las iniciativas organizacionales que recibirán premios Catalyst este año son:

Barilla: An Italian Family-Owned Company's Journey to Global Inclusion (El camino de una compañía familiar italiana hacia la inclusión global). Barilla es premiada por su transformación para convertirse en modelo de inclusión para sus empleados LGBTQ+ y todos los grupos subrepresentados que trabajan para esta compañía familiar.

De 2013 a 2020, la representación de mujeres que reportan directamente a la dirección ejecutiva aumentó de 8 % a 28 %. De 2014 a 2020, la representación de mujeres que reportan directamente al Equipo Global de Liderazgo también aumentó de 23 % a 36 %; las de reporte directo a líderes sénior aumentó de 40 % a 47 %; y todas las mujeres en posiciones de liderazgo a nivel mundial aumentaron de 33 % a 38 %.

Barilla logró la igualdad salarial entre los géneros para todos sus empleados a nivel mundial en 2020. También fue una de las primeras compañías en Italia en alcanzar múltiples hitos de inclusión, como formalizar el trabajo flexible en todo el mundo y convertirse en la primera compañía italiana en apoyar los estándares de los Principios de Conducta de las Naciones Unidas para las empresas con el fin de hacer frente a la discriminación de las personas LGBTQ+ en el lugar de trabajo.

RBC: Speak Up for Inclusion (Defienda la inclusión). La iniciativa de cambio cultural global del RBC, Speak Up for Inclusion, comenzó con una renovación del plan quinquenal para la diversidad y la inclusión en el banco, el cual describe las prioridades estratégicas generales de RBC en materia de diversidad e inclusión, impulsadas por el Diversity and Inclusion Center of Expertise de RBC (D&I CoE) y apoyadas por líderes sénior del Diversity Leadership Council del banco, presidido por Dave McKay, presidente y director ejecutivo de RBC.

La representación de las mujeres en la junta directiva de RBC aumentó de 31 % en 2015 a 38 % en 2019, y al cierre del año fiscal 2020 de RBC había llegado a 47 %. De 2015 a 2019, la representación de mujeres ejecutivas en Canadá aumentó de 38 % a 46 %. Y sus programas de desarrollo de liderazgo, tales como Women in Leadership e Ignite, ayudan a impulsar las carreras de mujeres y personas de color con alto potencial.

Los 41 Employee Resources Groups (ERG) de la RBC, con más de 27.000 miembros a nivel mundial, asesoran la estrategia de D&I de RBC y desempeñan un papel importante en los esfuerzos desde la base organizativa para la inclusión en el lugar de trabajo. La serie de videos Speak Up for Inclusion invita a todos en la comunidad empresarial a denunciar la discriminación y dar espacio a las voces y experiencias de las personas de los grupos subepresentados en el lugar de trabajo.

"Aplaudimos a Barilla y a RBC por estas iniciativas que han cultivado de manera proactiva culturas inclusivas para las mujeres y todos los miembros dentro de sus organizaciones", afirmó Lorraine Hariton, presidenta y directora ejecutiva de Catalyst. "Su singular compromiso de aumentar la representación de las mujeres en sus puestos de liderazgo, y hacerse responsables de desarrollar y empoderar al talento frente a los desafíos, demuestran que el progreso no se detendrá".

Los Premios Catalyst 2021, el evento insignia de recaudación de fondos de Catalyst, incluirá programación durante todo el mes de marzo, con presentaciones de apertura, diversas sesiones y actividades, amplios espacios de relacionamiento, un salón de socios y exposiciones, y una biblioteca de recursos diversos.

El evento virtual contará con sesiones de trabajo y un "Progress Won't Pause Hall" en el que se destacarán las áreas de enfoque de Catalyst:

Asociaciones de género

Progreso de la mujer

mujer Liderazgo para la equidad y la inclusión

Futuro del trabajo

Target Corporation es el patrocinador principal del evento virtual.

