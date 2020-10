Renomovaný umelecký maskér Mario Dedivanovic uvádza značku MAKEUP BY MARIO

Táto luxusná kozmetická značka ponúkne špičkové kozmetické produkty s inovatívnym zložením a rad ďalších nástrojov a služieb pre priaznivcov kozmetiky i profesionálnych umeleckých maskérov.

NEW YORK, 5. októbra 2020 /PRNewswire/ -- Umelecký maskér Mario Dedivanovic vstupuje na trh s luxusnou kozmetickou značkou MAKEUP BY MARIO. Táto značka ponúkne premyslené, dômyselne prepracované kozmetické prípravky, ktoré nesú podpis tých najlepších Máriových techník. Produktový rad značky sa skladá z 21 vysoko kvalitných produktov a nástrojov pre líčenie očí a pleti, všetky odtiene sú univerzálne a vytvorené tak, aby boli použiteľné pre všetky typy a farby ľudskej pleti.

Interaktívnu tlačovú správu si môžete prezrieť na tejto webovej stránke: https://www.multivu.com/players/English/8777551-renowned-master-makeup-artist-mario-dedivanovic-launches-makeup-by-mario/

"Pri vytváraní produktovej rady značky MAKEUP BY MARIO som vybral mojej najznámejšie a najcharakteristickejšie techniky a pretavil ich do výrobkov inšpirovaných mojimi najobľúbenejšími produktmi, ktoré používam po celú svoju kariéru," hovorí Mario. "Keď vyučujem kurzy Masterclasses, odhaľujem študentom celý môj myšlienkový proces a ukazujem im všetky moje techniky. Teraz som tieto techniky a celú svoju filozofiu vložil do svojich nových produktov. "

Rok 2020 je pre Maria jubilejným 20. rokom pôsobenia v úlohe umeleckého maskéra. Značka, ktorá nesie jeho meno, je tak vrcholom jeho dvadsaťročných skúseností a experimentovania a počas tejto doby Mario pracoval s väčšinou tých najznámejších tvárí našej doby. Mario je vizionár a priekopník v kozmetickom priemysle a inovácie zavádza všade, od vzdelávania až po sociálne médiá. V posledných desiatich rokoch si vďaka popularizácii tých najznámejších maskérskych a kozmetických techník vybudoval globálnu základňu verných fanúšikov na sociálnych sietí a vytvoril virálne trendy, ktorými inšpiroval a navždy zmenil celý kozmetický priemysel. Značka MAKEUP BY MARIO je tak novou klasikou v kozmetickom priemysle, ktorá pochádza od renomovanej autority v obore s globálnym cítením.

Mario je majster inovácie a znovuobjavovania a vytvoril túto kolekciu s nekompromisným dôrazom na kvalitu produktov. "Mojím poslaním je, aby ľudia získali v tieto produkty dôveru a cítili sa vďaka nim sebavedomejšie a istejšie," hovorí. „Značka MAKEUP BY MARIO zdôrazňuje mojou vášeň a lásku k umeleckému maskérstvu a celú kolekciu sme vytvárali tak, aby sme zákazníkom ponúkli luxusné a profesionálne produkty, ktoré nebudú drahé. Je pre mňa veľmi dôležité, aby boli tie najkvalitnejšie prípravky dostupné pre všetkých. "

Produkty značky MAKEUP BY MARIO boli uvedené na trh 1. októbra 2020, a to výhradne prostredníctvom webových stránok makeupbymario.com. Na konci roka 2020 a na začiatku roka 2021 bude spustený predaj prostredníctvom ďalších predajných kanálov.

Produkty značky MAKEUP BY MARIO stoja od 14 do 48 dolárov a je možné si ich zakúpiť od 1. októbra 2020 na webovej stránke makeupbymario.com.

Sledujte značku: @makeupbymario

https://www.makeupbymario.com



