O renomado maquiador Mario Dedivanovic lança a marca MAKEUP BY MARIO

NOVA YORK, 1° de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- O maquiador Mario Dedivanovic apresenta sua marca de produtos de beleza de luxo, a MAKEUP BY MARIO, com fórmulas meticulosamente elaboradas e inspiradas em suas técnicas características. Composta por 21 produtos e ferramentas de alta qualidade para olhos e pele, a linha traz tons universais criados para qualquer tonalidade de pele humana.

"Para criar a MAKEUP BY MARIO, peguei minhas técnicas exclusivas e as transformei em produtos profissionais acessíveis, inspirados por aqueles que amei e usei ao longo da minha carreira", disse Mario. "Quando ensino minhas aulas da Masterclass, conduzo meus alunos por todo o meu processo de pensamento e demonstro todas as minhas técnicas. Hoje, essas mesmas técnicas e filosofia fazem parte dos meus produtos."

O ano de 2020 marca o 20º ano da carreira de Mario como maquiador. Sua marca homônima é o ápice desses vinte anos de arte, experiência e experimentação, que incluem alguns dos rostos mais famosos de nosso tempo. Da educação às mídias sociais e à inovação, Mario é um visionário e pioneiro na vanguarda da indústria da beleza. Ele conquistou seguidores em todo o mundo, ensinando e popularizando as técnicas de maquiagem mais conhecidas da última década e desencadeando tendências virais que inspiraram e alteraram para sempre o cenário da beleza. Autoridade respeitada e sensação global, a MAKEUP BY MARIO é um novo clássico na indústria da beleza.

Um mestre da invenção e reinvenção, Mario formulou esta coleção com uma ênfase intransigente no desempenho do produto. "É minha missão que todos se sintam seguros, confiantes e que acreditem nesses produtos", diz ele. "A MAKEUP BY MARIO é minha grande paixão pela arte da maquiagem encapsulada em uma coleção muito intencional, criada para oferecer uma experiência de maquiagem profissional e luxuosa que não é elitista. Afinal, todos merecem ter acesso a produtos da melhor qualidade. E isso é muito importante para mim."

A MAKEUP BY MARIO será lançada exclusivamente no site makeupbymario.com em 1º de outubro de 2020, com planos de expansão para outras categorias a partir do final de 2020 e início de 2021.

Os produtos da MAKEUP BY MARIO custam de $14 a $48 e estarão disponíveis no site makeupbymario.com a partir de 1º de outubro de 2020.

