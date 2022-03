Univar Solutions otwiera najnowsze centrum rozwiązań w ramach globalnego ekosystemu innowacji firmy

Dzięki połączeniu najnowszych osiągnięć naukowych ze wsparciem rozwoju zastosowań Univar Solutions ściśle współpracuje ze swoimi klientami i dostawcami, aby wspierać wszystkie marki niezależnie od wielkości w rozwoju i odnoszeniu sukcesów. Poprzez działania Spółki w ramach sieci globalnych Centrów Rozwiązań Univar Solutions zapewnia w sposób odpowiedzialny substancje chemiczne, dane, narzędzia cyfrowe i angażuje utalentowanych pracowników, aby pomóc w uzyskaniu przewagi innowacyjnej i rozwiązywaniu wyzwań technologicznych, kształtując przyszłość zrównoważonych produktów, procesów i składników, które przynoszą korzyści dla środowiska i społeczeństwa.

„Przyszłość innowacji i rozwoju technologicznego rozpoczyna się od Univar Solutions – powiedział dr Andrew Mint, dyrektor globalnych centrów rozwiązań Univar Solutions. – W naszych Centrach Rozwiązań tworzymy wyjątkowe, bardziej zrównoważone i innowacyjne możliwości, a także skalujemy rozwiązania na rzecz wspierania rozwoju wspólnie z naszymi klientami, jednocześnie pracując nad rozwiązaniami, które zapewniają społecznościom zdrowie, żywność, czystość i bezpieczeństwo – to naprawdę takie proste".

Zlokalizowane w pobliżu największego zakładu spółki w Europie Centrum Rozwiązań ma powierzchnię 700 metrów kwadratowych (ponad 7500 stóp kwadratowych), na której znajdują się laboratoria, zakład pilotażowy, sale spotkań i biura. Dzięki wiedzy specjalistycznej, innowacyjności i możliwościom Centrum Rozwiązań zapewni kompleksową obsługę projektów klientów, począwszy od koncepcji i rozwoju po testowanie zastosowań, wprowadzenie na rynek i dystrybucję. Prace nad końcowymi zastosowaniami wyrobów, jakie mają być prowadzone w obiekcie, obejmują kluczowe produkty w branży, w tym preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyki, przybory toaletowe, produkty do pielęgnacji skóry, kosmetyki kolorowe, preparaty do stosowania miejscowego, powłoki tabletek, maści, środki do mycia naczyń i surowce budowlane.

Odkryj więcej na https://www.univarsolutions.com/solution-centers/.

Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) jest czołowym globalnym dystrybutorem towarów, substancji chemicznych specjalnego przeznaczenia i składników, którego oferta obejmuje najwyższej klasy produkty od najlepszych światowych producentów. Dzięki największej w branży prywatnej flocie transportowej i technicznym zespołom sprzedażowym, niezrównanej wiedzy fachowej z zakresu logistyki, dogłębnej znajomości rynku i regulacji oraz wiedzy na temat opracowywania formuł i receptur, a także najlepszym narzędziom cyfrowym Spółka jest dobrze przygotowana do oferowania dostosowanych do potrzeb klientów rozwiązań i usług rozszerzonych na potrzeby wielu zróżnicowanych rynków, branż i zastosowań. Realizując cel zapewniania społecznościom zdrowia, żywności, czystości i bezpieczeństwa, Univar Solutions angażuje się w pomaganie klientom i dostawcom we wprowadzaniu innowacji i skupieniu na wspólnym wzroście. Więcej informacji na stronie univarsolutions.com.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne stwierdzenia odnoszące się do przyszłych wydarzeń i naszych zamierzeń, przekonań, oczekiwań i przewidywań na przyszłość, które stanowią „wypowiedzi prognozujące" w rozumieniu art. 27A amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. i art. 21E Ustawy o wymianie papierów wartościowych z 1934 r. z późn. zm. Wypowiedzi prognozujące podlegają znanym i nieznanym czynnikom ryzyka i niepewności, z których wiele może być poza kontrolą Spółki. Wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności, które mogą sprawić, że rzeczywiste rezultaty będą się znacznie różnić od przewidywań i założeń. Szczegółowe omówienie tych czynników i niepewności znajduje się w dokumentach złożonych przez Spółkę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC"). Do potencjalnych czynników, które mogą mieć wpływ na wypowiedzi prognozujące, należą m.in. ostateczny zasięg geograficzny pandemii COVID-19; czas trwania i ciężkość pandemii COVID-19; działania, jakie organy rządowe mogą podjąć w celu przeciwdziałania lub łagodzenia skutków pandemii COVID-19; potencjalny negatywny wpływ COVID-19 na gospodarkę i światową i naszych klientów i dostawców; ogólny wpływ pandemii COVID-19 na naszą działalność, wyniki działalności i kondycję finansową; inne zmiany ogólnych warunków gospodarczych, w szczególności produkcji przemysłowej i zapotrzebowania ze strony naszych klientów; znaczące zmiany strategii biznesowych producentów lub działalności naszych klientów; zwiększona presja ze strony konkurencji, w szczególności w wyniku konsolidacji podmiotów konkurencyjnych; znaczące zmiany w cenach, zapotrzebowaniu i dostępności substancji chemicznych; nasze poziomy zadłużenia, ograniczenia wynikające z naszych instrumentów dłużnych oraz nasza zdolność do uzyskania dodatkowego finansowania w razie potrzeby; szeroki zakres przepisów i regulacji, którym podlegamy, w tym liczne przepisy w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa; brak możliwości zintegrowania działalności i systemów przejmowanych przez nas spółek, w tym Nexeo Solutions, Inc., lub do uzyskania przewidywanych korzyści z takich przejęć; potencjalne zakłócenia działalności i naruszenia bezpieczeństwa, w tym incydenty z zakresu cyberbezpieczeństwa; brak możliwości wygenerowania wystarczającego kapitału obrotowego; wzrost kosztów transportu i paliwa oraz zmiany w naszych relacjach z dostawcami zewnętrznymi; wypadki, awarie bezpieczeństwa, szkody dla środowiska, problemy z jakością produktów i odpowiedzialnością za produkty oraz ich zwroty; poważne lub systemowe awarie dostaw obejmujące naszą sieć dystrybucyjną lub oferowane przez nas produkty; ryzyko operacyjne nieobjęte przez nas odpowiednim ubezpieczeniem; trwające spory sądowe i innego rodzaju ryzyko prawne lub regulacyjne; wyzwania związane z działalnością międzynarodową; narażenie na zmiany stóp procentowych i kursów wymiany walut; potencjalne pogorszenie się reputacji spółki; zobowiązania wynikające z przejęć; negatywne zmiany mające wpływ na nasze plany emerytalne i plany emerytalne z udziałem wielu pracodawców; zakłócenia pracy związane z pracownikami zrzeszonymi w związkach zawodowych; oraz wszelkie pozostałe czynniki opisane w dokumentach Spółki złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Ostrzegamy, że wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji prasowej nie są gwarancją przyszłych wydarzeń lub wyników oraz że rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych podanych lub sugerowanych w wypowiedziach prognozujących zawartych w niniejszej informacji prasowej. Ponadto wypowiedzi prognozujące zasadniczo zawierają wyrażenia odnoszące się do przyszłości, m.in. „może", „planuje", „stara się", „będzie", „oczekuje", „zamierza", „szacuje", „przewiduje", „uważa" lub „kontynuuje" albo ich zaprzeczenia lub odmiany bądź zbliżoną terminologię. Wszelkie wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji są aktualne wyłącznie na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej, a Spółka nie podejmuje się ich aktualizacji lub przeglądu w celu odzwierciedlenia zmian założeń, wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń lub w innym celu, chyba że prawo stanowi inaczej.

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=3KkxzXJpuSo

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1757257/med221066__Univar_Solutions_Inc.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1557724/Univar_Solutions_to_Report_2021_Second_Quarter_Financial_Results_on_August_2.jpg

SOURCE Univar Solutions Inc.