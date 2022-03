Univar Solutions otevírá nové středisko řešení pro svůj globální ekosystém inovací

Společnost Univar Solutions kombinuje nejnovější vědecké pokroky s podporou rozvoje aplikací a úzce spolupracuje se svými zákazníky a dodavateli, aby pomohla značkám všech velikostí růst a prosperovat. Prostřednictvím práce v síti globálních center poskytuje společnost Univar Solutions odpovědné využití chemie, dat, digitálních nástrojů a lidské vynalézavosti pro inovativní konkurenční výhody a řízení reakcí na technické výzvy, které utvářejí budoucnost udržitelných výrobků, procesů a přísad prospěšných pro životní prostředí i společnost.

„Budoucnost inovací a technického vývoje začíná v Univar Solutions," říká Dr. Andrew Mint, ředitel globálních center řešení společnosti Univar Solutions. „V našich centrech vytváříme jedinečné, udržitelnější a inovativnější příležitosti, rozvíjíme koncepce pro podporu růstu našich zákazníků a zároveň vyvíjíme řešení, která pomáhají udržet komunity zdravé, nasycené, čisté a bezpečné - tak jednoduché to je."

Centrum řešení se rozkládá v blízkosti jednoho z největších evropských provozů společnosti na ploše 700 metrů čtverečních a zahrnuje laboratoře, zkušební závod, zasedací místnosti a kanceláře. Jedinečné odborné znalosti, inovace a kapacity shromážděné v novém centru budou sloužit zákaznickým projektům od konceptu a vývoje až po testování aplikací, uvedení na trh a distribuci. V tomto středisku se budou vyvíjet základní pilíře oboru, jako jsou péče o vlasy, toaletní potřeby, péče o pleť, barevná kosmetika, pleťové přípravky, potahy tablet, masti, přípravky na mytí nádobí či stavební materiály.

Další informace najdete na adrese https://www.univarsolutions.com/solution-centers/.

O společnosti Univar Solutions

Společnost Univar Solutions (NYSE: je přední světový distributor komoditních a speciálních chemických látek a přísad, který zastupuje špičkové portfolio předních světových výrobců. Díky největšímu soukromému přepravnímu parku a technickému prodejnímu týmu v oboru, bezkonkurenčnímu logistickému know-how, hlubokým znalostem trhu a právních předpisů i vývoje formulací a receptur a špičkovým digitálním nástrojům je skvěle vybavena poskytovat svým zákazníkům řešení na míru a služby s přidanou hodnotou pro širokou škálu trhů, průmyslových odvětví a aplikací. Společnost Univar Solutions plní svůj úkol pomáhat udržovat komunity zdravé, syté, čisté a bezpečné a zároveň se zavazuje pomáhat zákazníkům a dodavatelům inovovat a zaměřovat se na společný růst. Více informací najdete na adrese univarsolutions.com.

Výhledová prohlášení

