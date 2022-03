Univar Solutions ouvre un nouveau centre de solutions pour son écosystème mondial d'innovation.

« Ce nouveau centre de solutions aidera nos clients à résoudre leurs problèmes, à développer des solutions plus durables et à mettre sur le marché des produits nouveaux et meilleurs, plus rapidement », a déclaré Nick Powell, président de la division mondiale des ingrédients et spécialités et président de la division EMEA et APAC d'Univar Solutions. « La profondeur et l'étendue des ingrédients et des produits chimiques de spécialité disponibles auprès de notre vaste base de fournisseurs aident les clients à répondre plus rapidement aux changements réglementaires, à stimuler l'innovation, à faire progresser les tendances et à satisfaire la demande des consommateurs. »

En combinant les dernières avancées scientifiques ainsi que le soutien au développement d'applications, Univar Solutions travaille en étroite collaboration avec ses clients et fournisseurs pour aider les marques de toutes tailles à se développer et à prospérer. Grâce au travail de la société dans son réseau de centres de solutions mondiaux, Univar Solutions fournit une chimie responsable, des données, des outils numériques et l'ingéniosité humaine pour aider à apporter un avantage innovant et à conduire des solutions pour les défis techniques qui façonnent l'avenir des produits, des processus et des ingrédients durables qui profitent à l'environnement et à la société.

« L'avenir de l'innovation et du développement technique commence chez Univar Solutions », a déclaré le Dr Andrew Mint, directeur des centres de solutions mondiales chez Univar Solutions. « Dans nos centres de solutions, nous créons des opportunités uniques, plus durables et innovantes, et nous adaptons nos solutions pour soutenir la croissance de nos clients tout en développant des solutions pour aider les communautés à rester en bonne santé, nourries, propres et sûres - c'est aussi simple que cela. »

Situé à proximité de l'un des plus grands sites de l'entreprise en Europe, le Solution Center s'étend sur 700 mètres carrés (7 500+ mètres carrés) et comprend des laboratoires, une usine pilote, des salles de réunion et des bureaux. L'expertise, l'innovation et les capacités uniques de ce centre de solutions serviront les projets des clients de bout en bout, de la conception et du développement aux tests d'application, au lancement et à la distribution. Les applications de produits finis qui devraient être développées dans l'installation comprennent des produits de base de l'industrie tels que les soins capillaires, les produits de toilette, les soins de la peau, les cosmétiques de couleur, les produits topiques, les revêtements de comprimés, les onguents, les formulations pour lave-vaisselle et les matériaux de construction.

Pour en savoir plus : https://www.univarsolutions.com/solution-centers/.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE : UNVR) est l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d'ingrédients de base et de spécialité, représentant un portefeuille de premier ordre provenant des principaux producteurs mondiaux. Avec la plus grande flotte de transport privé et la plus grande force de vente technique du secteur, un savoir-faire logistique inégalé, une connaissance approfondie du marché et de la réglementation, le développement de formulations et de recettes, et des outils numériques de pointe, la société est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, consultez le site UnivarSolutions.com.

