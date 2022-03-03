Univar Solutions открывает центр комплексных решений для глобальной экосистемы инноваций

«Этот новейший Центр комплексных решений поможет нашим клиентам решать проблемы, разрабатывать более экологически чистые решения и быстрее выводить на рынок новую и более качественную продукцию, — заявил руководитель международного подразделения ингредиентов и специализированных продуктов и глава регионального подразделения по EMEA и APAC компании Univar Solutions Ник Пауэлл (Nick Powell). — Глубина и широта ассортимента ингредиентов и специализированных химических продуктов из нашей широкой базы поставщиков еще больше увеличивают поддержку клиентов по мере их работы над ускорением реагирования на нормативные изменения, внедрением инноваций, продвижением тенденций и удовлетворением потребительского спроса».

Сочетая последние научные достижения с поддержкой разработки приложений, Univar Solutions тесно сотрудничает со своими клиентами и поставщиками в целях содействия росту и процветанию брендов всех масштабов. Благодаря своей деятельности в рамках сети глобальных центров комплексных решений Univar Solutions предоставляет подотчетные химические, информационные, цифровые средства и проявляет человеческую изобретательность для содействия в обеспечении новаторского преимущества и разработке решений для реализации технических задач, которые формируют будущее экологически чистых продуктов, технологий и ингредиентов, приносящих пользу окружающей среде и обществу.

«Будущее новаторства и технического развития начинается на платформе Univar Solutions, — заявил директор международных центров комплексных решений компании Univar Solutions Эндрю Минт (Andrew Mint). — В наших Центрах комплексных решений мы создаем уникальные, более устойчивые и новаторские возможности, а также масштабируем решения для поддержки роста наших клиентов, разрабатывая при этом решения для поддержания здоровья, питания, чистоты и безопасности местного населения — все очень просто».

Центр комплексных решений, расположенный вблизи одного из крупнейших предприятий Компании в Европе, имеет площадь 700 квадратных метров (более 7500 квадратных футов), включая лаборатории, опытно-экспериментальный цех, конференц-залы и офисные помещения. Опыт, инновации и возможности, уникальные для этого Центра комплексных решений, будут обеспечивать всеобъемлющую реализацию клиентских проектов, начиная с разработки концепции и заканчивая тестированием, запуском и распространением сценариев применения. Сценарии применения конечных продуктов, которые предположительно будут разрабатываться на данном объекте, включают такие отраслевые продукты, как средства для ухода за волосами, парфюмерно-косметические товары, средства для ухода за кожей, декоративную косметику, препараты для местного применения, покрытия для таблеток, мази, средства для мытья посуды и строительные материалы.

Более подробная информация представлена на странице по адресу: https://www.univarsolutions.com/solution-centers/.

Информация о компании Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) — один из ведущих мировых дистрибьюторов потребительских товаров и специализированных химических веществ и ингредиентов, представляющий один из лучших ассортиментов продукции ведущих мировых производителей. Благодаря самому большому в отрасли парку частных транспортных средств и техническим специалистам по продажам, непревзойденным логистическим ноу-хау, глубоким знаниям рынка и нормативно-правового регулирования, разработке составов и рецептов, а также ведущим цифровым инструментам компания имеет хорошие возможности для предложения индивидуальных решений и дополнительных услуг для широкого спектра рынков, отраслей и приложений. Выполняя свою задачу по поддержанию здоровья, питания, чистоты и безопасности населения, компания Univar Solutions стремится помогать клиентам и поставщикам внедрять инновации и сосредоточиться на проекте Growing Together. Подробная информация представлена на сайте univarsolutions.com.

Прогностические заявления

В настоящем пресс-релизе содержатся некоторые заявления, касающиеся будущих событий и наших намерений, убеждений, ожиданий и прогнозов на будущее, которые являются «прогностическими заявлениями» по смыслу статьи 27A Закона о ценных бумагах 1933 года и статьи 21E закона 1934 года о биржах ценных бумаг с поправками. Прогностические заявления подвержены известным и неизвестным рискам и неопределенностям, многие из которых могут оказаться вне контроля компании. Прогностические заявления основаны на ожиданиях и убеждениях и подвержены ряду рисков и неопределенностей, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от описанных. Подробное обсуждение этих факторов и неопределенностей содержится в документах компании, представленных Комиссии по ценным бумагам и биржам. К числу потенциальных факторов, которые могут повлиять на такие прогностические заявления, относятся, в частности: максимальное географическое распространение пандемии COVID-19; длительность и тяжесть пандемии COVID-19; действия, которые могут быть предприняты государственными органами для устранения или иного смягчения последствий пандемии COVID-19; потенциальное негативное воздействие COVID-19 на мировую экономику и наших клиентов и поставщиков; общее воздействие пандемии COVID-19 на наш бизнес, результаты операций и финансовое положение; другие колебания общего экономического положения, в частности, в промышленном производстве и в соответствии с потребностями наших клиентов; значительные изменения в бизнес-стратегиях производителей или в деятельности наших клиентов; усиление конкурентного давления, в том числе в результате консолидации конкурентов; существенные изменения в ценах, спрос и наличие химических веществ; уровень нашей задолженности, ограничения, налагаемые нашими долговыми инструментами, и наша способность получать дополнительное финансирование, когда это необходимо; широкий спектр законов и нормативно-правовых актов, которыми мы руководствуемся, включая широкий спектр экологических законов, законы и нормативно-правовые акты в области охраны здоровья и техники безопасности; неспособность интегрировать бизнес и системы компаний, которые мы приобретаем, в том числе Nexeo Solutions Inc., или реализовать ожидаемые выгоды от таких приобретений; возможные сбои в работе и нарушения безопасности, включая случаи нарушения кибербезопасности; неспособность генерировать достаточный оборотный капитал; рост транспортных расходов и расходов на топливо, а также изменения в наших отношениях со сторонними поставщиками; несчастные случаи, сбои в обеспечении безопасности, ущерб окружающей среде, вопросы качества продукции и ответственности и напоминания; серьезные или системные сбои в доставке, связанные с нашей дистрибьюторской сетью или продуктами, которые мы носим; операционные риски, от которых мы не можем быть должным образом застрахованы; текущие судебные процессы и другие правовые и нормативные риски; проблемы, связанные с международными операциями; подверженность колебаниям процентных ставок и валютных курсов; потенциальное нарушение доброжелательности; обязательства, связанные с приобретением, венчурные проекты и стратегические инвестиции; негативные изменения, влияющие на наши пенсионные планы и пенсии, выплачиваемые несколькими работодателями; перебои в работе, связанные с работой профсоюзной части нашей рабочей силы; и другие факторы, описанные в документах, представленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Мы предупреждаем вас о том, что информация о перспективах, представленная в настоящем пресс-релизе, не является гарантией будущих событий или результатов и что фактические события или результаты могут существенно отличаться от информации о перспективах, содержащейся в настоящем пресс-релизе. Кроме того, прогностические заявления, как правило, можно определить с помощью таких терминов, как «может», «планировать», «искать», «ожидать», «намереваться», «оценивать», «предполагать», «полагать» или «продолжать», а также с помощью их отрицательных вариантов или аналогичной терминологии. Любая информация о перспективах, изложенная в настоящем пресс-релизе, представлена только на дату публикации настоящего пресс-релиза, и компания не принимает на себя каких-либо обязательств по обновлению или пересмотру какой-либо перспективной информации с целью отражения изменений в допущениях, возникновении непредвиденных событий или иных обстоятельств, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=3KkxzXJpuSo

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1757257/med221066__Univar_Solutions_Inc.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1557724/Univar_Solutions_to_Report_2021_Second_Quarter_Financial_Results_on_August_2.jpg

SOURCE Univar Solutions Inc.