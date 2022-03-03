Univar Solutions открывает центр комплексных решений для глобальной экосистемы инноваций

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Univar Solutions Inc.

Mar 03, 2022, 10:16 ET

Ультрасовременная лаборатория поддержки новейших разработок ингредиентов и специализированных химических продуктов, разработки приложений для составления рецептур продуктов и создания экологически безопасных средств по всей Европе и за ее пределами.

ДАУНЕРС-ГРОВ (шт. Иллинойс, США), 3 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) (далее "Univar Solutions" или «Компания»), являющаяся одним из мировых дистрибьюторов химических веществ и ингредиентов и поставщиком дополнительных услуг, сегодня объявила об открытии своего новейшего центра комплексных решений. Этот Центр комплексных решений, расположенный в Эссене (Германия), является флагманским объектом в Европе, а также одним из ключевых пунктов Компании для реализации всемирной модели централизованной координации инновационной деятельности. Этот ведущий в отрасли объект, ориентированный на рациональное использование ресурсов, сотрудничество и развитие, располагает экспертами в области разработки рецептур продукции, создания эталонных прототипов, тестирования эффективности и качества продуктов, анализа продукции, испытаний сроков годности и пр. Коллектив химиков, ученых и технических руководителей будет поддерживать развитие и способствовать стимулированию спроса в таких сферах деятельности, как красота и уход за телом, уход за домашними и промышленными помещениями, фармацевтические ингредиенты и покрытия, клеящие вещества, герметики, эластомеры, а также каучуковые и полимерные добавки.

State-of-the-art laboratory to support ingredient and specialty chemical innovation, product formulation application development and more sustainable solutions across Europe and beyond.
State-of-the-art laboratory to support ingredient and specialty chemical innovation, product formulation application development and more sustainable solutions across Europe and beyond.
Univar Solutions Opens Latest Solution Center for its Global Ecosystem of Innovation
Univar Solutions Opens Latest Solution Center for its Global Ecosystem of Innovation
Univar Solutions
Univar Solutions
State-of-the-art laboratory to support ingredient and specialty chemical innovation, product formulation application development and more sustainable solutions across Europe and beyond.
Univar Solutions Opens Latest Solution Center for its Global Ecosystem of Innovation Univar Solutions

«Этот новейший Центр комплексных решений поможет нашим клиентам решать проблемы, разрабатывать более экологически чистые решения и быстрее выводить на рынок новую и более качественную продукцию, — заявил руководитель международного подразделения ингредиентов и специализированных продуктов и глава регионального подразделения по EMEA и APAC компании Univar Solutions Ник Пауэлл (Nick Powell). — Глубина и широта ассортимента ингредиентов и специализированных химических продуктов из нашей широкой базы поставщиков еще больше увеличивают поддержку клиентов по мере их работы над ускорением реагирования на нормативные изменения, внедрением инноваций, продвижением тенденций и удовлетворением потребительского спроса».

Сочетая последние научные достижения с поддержкой разработки приложений, Univar Solutions тесно сотрудничает со своими клиентами и поставщиками в целях содействия росту и процветанию брендов всех масштабов. Благодаря своей деятельности в рамках сети глобальных центров комплексных решений Univar Solutions предоставляет подотчетные химические, информационные, цифровые средства и проявляет человеческую изобретательность для содействия в обеспечении новаторского преимущества и разработке решений для реализации технических задач, которые формируют будущее экологически чистых продуктов, технологий и ингредиентов, приносящих пользу окружающей среде и обществу.

«Будущее новаторства и технического развития начинается на платформе Univar Solutions, — заявил директор международных центров комплексных решений компании Univar Solutions Эндрю Минт (Andrew Mint). — В наших Центрах комплексных решений мы создаем уникальные, более устойчивые и новаторские возможности, а также масштабируем решения для поддержки роста наших клиентов, разрабатывая при этом решения для поддержания здоровья, питания, чистоты и безопасности местного населения — все очень просто».

Центр комплексных решений, расположенный вблизи одного из крупнейших предприятий Компании в Европе, имеет площадь 700 квадратных метров (более 7500 квадратных футов), включая лаборатории, опытно-экспериментальный цех, конференц-залы и офисные помещения. Опыт, инновации и возможности, уникальные для этого Центра комплексных решений, будут обеспечивать всеобъемлющую реализацию клиентских проектов, начиная с разработки концепции и заканчивая тестированием, запуском и распространением сценариев применения. Сценарии применения конечных продуктов, которые предположительно будут разрабатываться на данном объекте, включают такие отраслевые продукты, как средства для ухода за волосами, парфюмерно-косметические товары, средства для ухода за кожей, декоративную косметику, препараты для местного применения, покрытия для таблеток, мази, средства для мытья посуды и строительные материалы.

Более подробная информация представлена на странице по адресу: https://www.univarsolutions.com/solution-centers/.

Информация о компании Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) — один из ведущих мировых дистрибьюторов потребительских товаров и специализированных химических веществ и ингредиентов, представляющий один из лучших ассортиментов продукции ведущих мировых производителей. Благодаря самому большому в отрасли парку частных транспортных средств и техническим специалистам по продажам, непревзойденным логистическим ноу-хау, глубоким знаниям рынка и нормативно-правового регулирования, разработке составов и рецептов, а также ведущим цифровым инструментам компания имеет хорошие возможности для предложения индивидуальных решений и дополнительных услуг для широкого спектра рынков, отраслей и приложений. Выполняя свою задачу по поддержанию здоровья, питания, чистоты и безопасности населения, компания Univar Solutions стремится помогать клиентам и поставщикам внедрять инновации и сосредоточиться на проекте Growing Together. Подробная информация представлена на сайте univarsolutions.com.

Прогностические заявления

В настоящем пресс-релизе содержатся некоторые заявления, касающиеся будущих событий и наших намерений, убеждений, ожиданий и прогнозов на будущее, которые являются «прогностическими заявлениями» по смыслу статьи 27A Закона о ценных бумагах 1933 года и статьи 21E закона 1934 года о биржах ценных бумаг с поправками. Прогностические заявления подвержены известным и неизвестным рискам и неопределенностям, многие из которых могут оказаться вне контроля компании. Прогностические заявления основаны на ожиданиях и убеждениях и подвержены ряду рисков и неопределенностей, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от описанных. Подробное обсуждение этих факторов и неопределенностей содержится в документах компании, представленных Комиссии по ценным бумагам и биржам. К числу потенциальных факторов, которые могут повлиять на такие прогностические заявления, относятся, в частности: максимальное географическое распространение пандемии COVID-19; длительность и тяжесть пандемии COVID-19; действия, которые могут быть предприняты государственными органами для устранения или иного смягчения последствий пандемии COVID-19; потенциальное негативное воздействие COVID-19 на мировую экономику и наших клиентов и поставщиков; общее воздействие пандемии COVID-19 на наш бизнес, результаты операций и финансовое положение; другие колебания общего экономического положения, в частности, в промышленном производстве и в соответствии с потребностями наших клиентов; значительные изменения в бизнес-стратегиях производителей или в деятельности наших клиентов; усиление конкурентного давления, в том числе в результате консолидации конкурентов; существенные изменения в ценах, спрос и наличие химических веществ; уровень нашей задолженности, ограничения, налагаемые нашими долговыми инструментами, и наша способность получать дополнительное финансирование, когда это необходимо; широкий спектр законов и нормативно-правовых актов, которыми мы руководствуемся, включая широкий спектр экологических законов, законы и нормативно-правовые акты в области охраны здоровья и техники безопасности; неспособность интегрировать бизнес и системы компаний, которые мы приобретаем, в том числе Nexeo Solutions Inc., или реализовать ожидаемые выгоды от таких приобретений; возможные сбои в работе и нарушения безопасности, включая случаи нарушения кибербезопасности; неспособность генерировать достаточный оборотный капитал; рост транспортных расходов и расходов на топливо, а также изменения в наших отношениях со сторонними поставщиками; несчастные случаи, сбои в обеспечении безопасности, ущерб окружающей среде, вопросы качества продукции и ответственности и напоминания; серьезные или системные сбои в доставке, связанные с нашей дистрибьюторской сетью или продуктами, которые мы носим; операционные риски, от которых мы не можем быть должным образом застрахованы; текущие судебные процессы и другие правовые и нормативные риски; проблемы, связанные с международными операциями; подверженность колебаниям процентных ставок и валютных курсов; потенциальное нарушение доброжелательности; обязательства, связанные с приобретением, венчурные проекты и стратегические инвестиции; негативные изменения, влияющие на наши пенсионные планы и пенсии, выплачиваемые несколькими работодателями; перебои в работе, связанные с работой профсоюзной части нашей рабочей силы; и другие факторы, описанные в документах, представленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Мы предупреждаем вас о том, что информация о перспективах, представленная в настоящем пресс-релизе, не является гарантией будущих событий или результатов и что фактические события или результаты могут существенно отличаться от информации о перспективах, содержащейся в настоящем пресс-релизе. Кроме того, прогностические заявления, как правило, можно определить с помощью таких терминов, как «может», «планировать», «искать», «ожидать», «намереваться», «оценивать», «предполагать», «полагать» или «продолжать», а также с помощью их отрицательных вариантов или аналогичной терминологии. Любая информация о перспективах, изложенная в настоящем пресс-релизе, представлена только на дату публикации настоящего пресс-релиза, и компания не принимает на себя каких-либо обязательств по обновлению или пересмотру какой-либо перспективной информации с целью отражения изменений в допущениях, возникновении непредвиденных событий или иных обстоятельств, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=3KkxzXJpuSo

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1757257/med221066__Univar_Solutions_Inc.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1557724/Univar_Solutions_to_Report_2021_Second_Quarter_Financial_Results_on_August_2.jpg

SOURCE Univar Solutions Inc.

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