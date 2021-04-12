Университет Дрейпера организует деловой конкурс для ускорения поиска молодых талантов

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Draper University

12 Apr, 2021, 15:01 IDT

Бесплатный онлайн-курс дает предпринимателям возможность для привлечения инвесторов  

САН-МАТЕО (шт. Калифорния), 12 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня Университет Дрейпера совместно с глобальной платформой онлайн-обучения edX.org объявил о начале конкурса "Be the Startup Hero: Draper University Business Plan Competition" («Стань героем стартапа: конкурс бизнес-планов Университета Дрейпера»).

«Миру уже сейчас нужны новые герои, и мы привлекаем лучших экспертов и управляющих из Кремниевой долины для их обучения в рамках нашей онлайн-программы, — заявил основатель Университета Дрейпера Тим Дрейпер (Tim Draper). — Мы будем отбирать победителей по итогам прохождения этой онлайн-программы на регулярной основе для предоставления целевой дотации на обучение по нашей очной программе "Hero Training" в Сан-Матео этим летом, а также инвестировать в ведущие компании в рамках данного партнерства».

Бесплатный двухнедельный курс охватывает широкий спектр современных и актуальных тем, которыми должны овладеть предприниматели для создания и расширения своих компаний. В отличие от традиционных курсов, эта программа предназначена для содействия предпринимателям в проработке всех аспектов своего бизнес-плана и его представлении реальным инвесторам. По окончании курса Университет Дрейпера отберет лучшие компании и выделит им целевые дотации для участия в работе его бизнес-инкубатора в Кремниевой долине.

В связи с этим основатель и глава корпорации edX Анант Агарвал (Anant Agarwal) заявил следующее: «Вся деятельность компании edX опирается на всемирную сеть партнеров, которые верят в революционную силу образования. Компания edX и Университет Дрейпера стремятся предоставлять людям возможности для раскрытия своего потенциала и использования своих идей для преобразования мира. Я очень рад тому, что его учебный курс и деловой конкурс "Be the Startup Hero" имеют возможность охватить 37 миллионов наших слушателей и стать их идейным вдохновителем для очередного изменения мира к лучшему».

Преподавателями в рамках данной программы выступят реальные основатели и управляющие предприятий Кремниевой долины, в том числе учредитель и глава компании Salesforce Марк Бениофф (Marc Benioff), учредитель компании Twitch и генеральный партнер Goat Capital Джастин Кан (Justin Kan); учредитель компании TaskRabbit и генеральный партнер Fuel Capital Лия Буск (Leah Busque), а также учредитель компании Evernote, учредитель и глава компании mmhmm Фил Либин (Phil Libin). В программе запланированы три потока, начинающиеся 5 мая, 12 июля и 27 сентября. Регистрация уже началась. Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться прямо сейчас. 

Информация об Университете Дрейпера
Университет Дрейпера ставит перед собой задачу вдохновлять людей и ускорять реализацию идей, разжигая предпринимательский дух по всему миру. Этот университет, основанный венчурным капиталистом Тимом Дрейпером, объединяет основателей инновационных компаний, управляющих предприятиями и владельцев венчурного капитала. Выпускники Университета Дрейпера, разбросанные по 84 странам, привлекли свыше 350 млн долларов венчурного финансирования.

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SOURCE Draper University

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