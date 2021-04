Draper University lanza una competencia comercial para acelerar el desarrollo de nuevos talentos

El curso en línea gratuito ofrece a los emprendedores la oportunidad de presentarse a los inversionistas

SAN MATEO, California, 12 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Draper University junto con edX.org, plataforma global de aprendizaje en línea, anunciaron hoy el lanzamiento de la competencia "Be the Startup Hero: Draper University Business Plan" ("Sé el héroe del emprendimiento: Plan de negocios de Draper University").

"El mundo necesita más héroes en este momento, y estamos incorporando a los mejores expertos y operadores de Silicon Valley para que se capaciten a través de nuestro programa en línea", comentó Tim Draper, fundador de Draper University. "Estaremos eligiendo constantemente ganadores de este programa en línea y les otorgaremos una beca completa para acceder a nuestro programa residencial "Hero Training" en San Mateo este verano. Además, invertiremos en las principales empresas a través de esta alianza".

El curso gratuito de dos semanas abarca una amplia gama de temas pertinentes y oportunos que los emprendedores deben dominar para crear y escalar sus empresas. A diferencia de los cursos tradicionales, este programa está diseñado para ayudar a los emprendedores a pensar en cada aspecto de su plan de negocios y proponerlo a inversionistas reales. Al final del curso, Draper University seleccionará a las principales empresas y les ofrecerá becas para que participen en su programa "preacelerador" in situ en Silicon Valley.

Anant Agarwal, director ejecutivo y fundador de edX, expresó: "Todo lo que hacemos en edX es impulsado por una red global de socios que creen en el poder transformador de la educación. edX y Draper University están comprometidos a empoderar a las personas para que alcancen su potencial y utilicen sus ideas para cambiar el mundo. Me emociona que su curso y competencia "Be the Startup Hero" tenga la oportunidad de llegar a nuestros 37 millones de alumnos y potencialmente inspirar la mente detrás de la próxima idea que cambie el mundo".

El programa es enseñado por fundadores y operadores reales, entre ellos Marc Benioff, fundador y director ejecutivo de Salesforce; Justin Kan, fundador de Twitch y socio general de Goat Capital; Leah Busque, fundadora de TaskRabbit y socia general de Fuel Capital; y Phin Libin, fundador de Evernote, y fundador y director ejecutivo de mmhmm. El programa tiene tres fechas de inicio: comienza el 5 de mayo, el 12 de julio y el 27 de septiembre. El registro ya está abierto. Haga clic aquí para inscribirse hoy mismo.

Draper University tiene la misión de inspirar a las personas y acelerar las ideas al encender el espíritu emprendedor a nivel mundial. Fundada por Tim Draper, capitalista de riesgo, la universidad reúne a fundadores, operadores y capital de riesgo bajo una sola entidad paraguas. Los exalumnos de Draper University están distribuidos en 84 países y han recaudado más de USD 350 millones en financiamiento de capital de riesgo.

