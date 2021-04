L'Université Draper lance un concours entrepreneurial pour accélérer le développement de nouveaux talents

Un cours en ligne gratuit permettra aux entrepreneurs de présenter leur plan d'affaires à des investisseurs

SAN MATEO, Californie, 12 avril 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, l'Université Draper et la plateforme mondiale d'apprentissage en ligne edX.org ont annoncé le lancement d'un programme intitulé « Soyez le héros de la startup : concours de plans d'affaires organisé par l'Université Draper ».

« En ce moment, le monde a besoin de plus de héros et nous faisons appel aux meilleurs experts et exploitants de la Silicon Valley pour les former grâce à notre programme en ligne, a déclaré Tim Draper, fondateur de l'Université Draper. Nous choisirons les gagnants de ce cours en ligne tout au long de son déroulement et ils remporteront une bourse d'études complète pour notre programme « Formation des héros » offert cet été à notre université située à San Mateo. Grâce à ce partenariat, nous investirons également dans les meilleures entreprises. »

Le cours gratuit, d'une durée de deux semaines, couvre un large éventail de sujets d'actualité pertinents que les entrepreneurs doivent maîtriser pour bâtir et faire croître leur entreprise. Contrairement aux cours traditionnels, ce programme est conçu pour amener les entrepreneurs à réfléchir à tous les aspects de leur plan d'affaires et à le présenter à de véritables investisseurs. À la fin du cours, l'Université Draper sélectionnera les meilleures entreprises et leur accordera des bourses pour leur permettre de participer à son programme pré-accélérateur de startups offert sur place dans la Silicon Valley.

Anant Agarwal, chef de la direction et fondateur d'edX, a déclaré : « Tout ce que nous faisons chez edX est alimenté par un réseau mondial de partenaires qui croient au pouvoir transformateur de l'éducation. edX et l'Université Draper se sont engagés à donner aux gens les moyens de libérer leur plein potentiel et de se servir de leurs idées pour changer le monde. Je suis ravi que le cours et le concours « Soyez le héros de la startup » puissent atteindre nos 37 millions d'apprenants et potentiellement inspirer la prochaine idée qui changera le monde. »

Le cours sera donné par de véritables fondateurs et exploitants, notamment Marc Benioff, fondateur et chef de la direction de Salesforce ; Justin Kan, fondateur de Twitch et associé général de Goat Capital ; Leah Busque, fondatrice de TaskRabbit et associée générale de Fuel Capital ; et Phin Libin, fondateur d'Evernote ainsi que fondateur et chef de la direction de mmhmm. Trois dates sont annoncées pour le concours, la première aura lieu le 5 mai, la deuxième le 12 juillet et la dernière le 27 septembre. Les inscriptions sont désormais ouvertes. Cliquez ici pour vous inscrire dès aujourd'hui.

À propos de l'Université Draper

L'Université Draper s'est donnée pour mission d'inspirer les gens et de favoriser la recherche d'idées en stimulant l'esprit entrepreneurial à l'échelle mondiale. Fondée par Tim Draper, un investisseur en capital-risque, l'université réunit en un seul et même endroit des fondateurs, des exploitants et des investisseurs en capital-risque. Les étudiants de l'Université Draper sont répartis dans 84 pays et ont recueilli plus de $350 millions de dollars de fonds de capital-risque.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1484686/Draper_University_Logo.jpg

Related Links

https://www.draperuniversity.com/



SOURCE Draper University