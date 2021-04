Draper University uruchamia konkurs dla przedsiębiorców w celu przyspieszenia rozwoju nowych talentów

Darmowy kurs online stwarza przedsiębiorcom możliwości składania ofert inwestorom.

SAN MATEO, Kalifornia, 12 kwietnia 2021 r. /PRNewswire/ -- uczelnia Draper University, we współpracy z globalną platformą e-learningową edX.org, ogłosiła dzisiaj uruchomienie konkursu „Be the Startup Hero: Draper University Business Plan Competition" („Bądź bohaterskim startupem: konkurs Draper University na biznesplan").

„Świat potrzebuje teraz więcej bohaterów. W naszym programie szkoleniowym online wezmą udział najlepsi eksperci i operatorzy z Doliny Krzemowej – powiedział Tim Draper, założyciel Draper University. - Zwycięzcy wyłaniani będą na bieżąco, otrzymując pełne stypendium na wzięcie udziału w programie stacjonarnym >>Hero Training<< w San Mateo tego lata. W ramach współpracy Draper University będzie również inwestować w najlepsze firmy".

Darmowy kurs potrwa dwa tygodnie i obejmie szeroki zakres aktualnych zagadnień, które przedsiębiorcy muszą opanować, aby móc budować swoje firmy i zwiększać skalę ich działalności. W przeciwieństwie do tradycyjnych kursów program powstał po to, by pomagać przedsiębiorcom w przemyśleniu każdego aspektu ich biznesplanu i przedstawieniu go inwestorom. Na koniec kursu Draper University wybierze najlepsze firmy i zaproponuje im stypendium na uczestnictwo w programie preakceleracji organizowanym przez uczelnię w Dolinie Krzemowej.

Anant Agarwal, dyrektor generalny i założyciel edX, powiedział: „Wszystko, co robimy w edX, opiera się na globalnej sieci partnerów, którzy pokładają wiarę w transformacyjną moc edukacji. edX i Draper University dają ludziom narzędzia, które pozwalają im uwolnić swój potencjał, a także wcielać w życie pomysły, które zmieniają świat. Jestem zachwycony tym, że organizowany przez Draper University kurs i konkurs Be The Startup Hero (Zostań Bohaterskim Startupem) będzie miał możliwość dotarcia do 37 mln uczestników na całym świecie, stanowiąc potencjalną inspirację dla autora kolejnego pomysłu, który zmieni świat".

Zajęcia w ramach programu prowadzą założyciele i operatorzy firm, w tym Marc Benioff, założyciel i dyrektor generalny Salesforce, Justin Kan, założyciel Twitch i General Partner w Goat Capital, Leah Busque, założyciel TaskRabbit i General Partner w Fuel Capital, a także Phin Libin, założyciel Evernote oraz założyciel i dyrektor generalny mmhmm. Przewidziano trzy terminy rozpoczęcia programu – 5 maja, 12 lipca i 27 września. Zapisy już ruszyły: kliknij tutaj i zarejestruj się jeszcze dzisiaj.

Draper University

Misją Draper University jest inspirowanie ludzi i akceleracja pomysłów poprzez budzenie ducha przedsiębiorczości na całym świecie. Uczelnia, założona przez inwestora venture capital Tima Drapera, skupia w jednym miejscu założycieli firm, operatorów i inwestorów venture capital. Absolwenci Draper University pochodzą z 84 krajów, a łączna kwota finansowania, jakie dotychczas zgromadzili na realizację swoich przedsięwzięć, wynosi ponad 350 mln USD.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1484686/Draper_University_Logo.jpg

Related Links

https://www.draperuniversity.com/



SOURCE Draper University