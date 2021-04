A Draper University Lança Competição de Negócios para Estimular Novos Talentos

O curso on-line gratuito oferece oportunidade para empreendedores apresentarem projetos para investidores

SAN MATEO, Califórnia, 12 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Na data de hoje, a Draper University, juntamente com a plataforma global de aprendizagem on-line edX.org, anunciou o lançamento da competição "Be the Startup Hero: Draper University Business Plan Competition".

"O mundo precisa de mais heróis agora e estamos trazendo os melhores especialistas e operadores do Vale do Silício para treiná-los por meio de nosso programa on-line", disse Tim Draper, fundador da Draper University."Neste Verão, escolheremos os vencedores deste programa on-line como base contínua para uma bolsa de estudos completa para o nosso programa residencial "Hero Training" em San Mateo e também investiremos nas principais empresas por meio desta parceria."

O curso gratuito de duas semanas abrange uma ampla gama de tópicos oportunos e relevantes que os empreendedores devem dominar para construir e expandir suas empresas. Ao contrário dos cursos tradicionais, este programa é projetado para ajudar os empreendedores a pensar em todos os aspectos de seu plano de negócios e apresentá-lo aos investidores reais. No final do curso, a Draper University selecionará as melhores empresas e oferecerá bolsas para que elas participem de seu pré-acelerador in loco no Vale do Silício.

Anant Agarwal, CEO e fundador da edX, disse: "Tudo o que fazemos na edX é impulsionado por uma rede global de parceiros que acreditam no poder transformador da educação. A edX e a Universidade Draper estão comprometidas em capacitar as pessoas a destravar seu potencial e usar suas ideias para mudar o mundo. Estou entusiasmado que o curso e a competição "Be the Startup Hero" deles tenha a oportunidade de alcançar nossos 37 milhões de alunos e, potencialmente, inspirar a mente por trás da próxima ideia que promoverá uma mudança mundial".

O programa é ministrado por fundadores e operadores reais, incluindo Marc Benioff, fundador e CEO -Salesforce; Justin Kan - Fundador da Twitch and Sócio - Goat Capital; Leah Busque, Fundadora – TaskRabbit e Sócia - Fuel Capital; e Phin Libin, Fundador – Evernote and Fundador e CEO, mmhmm. O programa tem três datas de início, começando em de 5 de maio, 12 de julho e 27 de setembro, e as inscrições estão abertas agora. Clique aqui para se inscrever hoje.

