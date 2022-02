WEDŁUG OŚWIADCZENIA AMERYKAŃSKIEGO ADWOKATA LANNY'EGO J. DAVISA, DMYTRO FIRTASZ SPRZECIWIA SIĘ ROSYJSKIEJ INWAZJI ORAZ PROSI O ZEZWOLENIE NA POWRÓT NA UKRAINĘ BEZ ZMIANY STATUSU AMERYKAŃSKICH ZARZUTÓW WNIESIONYCH PRZECIWKO NIEMU

WASZYNGTON, 28 lutego 2022 r. /PRNewswire/ -- Lanny J. Davis, amerykański adwokat i doradca prawny ukraińskiego biznesmena Dmytro Firtasza, wydał dziś oświadczenie w jego imieniu:

Dmytro Firtasz wyraża stanowczy sprzeciw wobec rosyjskiej inwazji na jego ojczyznę, Ukrainę.

Pan Firtasz podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby chronić suwerenność Ukrainy, jej demokratycznie wybrany rząd i swoich współobywateli. Pan Firtasz przebywa obecnie w Austrii, korzystając z prawa do zakwestionowania wniosku o ekstradycję złożonego przez rząd Stanów Zjednoczonych w związku z zarzutami, którym zaprzecza. Pan Firtasz nie wnosi o zmianę statusu austriackiego postępowania ekstradycyjnego, a jedynie o to, by władze Austrii umożliwiły mu tymczasowy powrót na Ukrainę, gdzie będzie czynił wszystko, co w jego mocy, w obronie swojego kraju. Zapewnił on władze austriackie, że powróci do Austrii po zakończeniu stanu wyjątkowego na Ukrainie lub na prośbę władz austriackich. Pan Firtasz chciałby jedynie wrócić do ojczyzny, aby pomóc jej w czasie kryzysu.

Pan Firtasz sprzeciwia się niesprowokowanej i nieuzasadnionej inwazji dokonanej przez Rosję. Uważa on, że nie ma żadnego powodu, dla którego naród rosyjski miałby chcieć tej wojny. Podobnie podkreśla, że naród ukraiński również nie chce tej wojny. Ukraina nie stanowi zagrożenia dla Rosji. Społeczność globalna powinna zrobić wszystko, co możliwe, aby Ukraina i naród ukraiński pozostały silne i niezależne.

