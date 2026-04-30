वैश्विक खाद्य क्रांति को आगे बढ़ाना: जापान की अत्याधुनिक खाद्य प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ने प्रमुख स्थान प्राप्त किया

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FOOMA JAPAN

30 Apr, 2026, 09:30 IST

FOOMA JAPAN 2026 खाद्य प्रोसेसिंग और वैश्विक गुणवत्ता मानकों के भविष्य को आकार देने वाले अगली पीढ़ी के समाधानों का प्रदर्शन करेगी

टोक्यो, 30 अप्रैल, 2026 /PRNewswire/ -- Japan Food Machinery Manufacturers' Association (FOOMA) 2 से 5 जून, 2026 तक Tokyo Big Sight में विश्व की सबसे बड़ी सर्वसमावेशी खाद्य प्रोसेसिंग प्रदर्शनियों में से एक, FOOMA JAPAN 2026 की मेजबानी करेगी। "The Shift is On," थीम के तहत इस आयोजन में स्वचालन, डिजिटल परिवर्तन (DX) और रोबोटिक्स पर केंद्रित खाद्य उद्योग के भविष्य के लिए एक ठोस दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए "Innovation Program" सहित रिकॉर्ड 1,025 प्रदर्शक और 7,000 से अधिक उत्पाद शामिल किए जाएंगे।

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FOOMA JAPAN 2026
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जापानी व्यंजनों की वैश्विक लोकप्रियता में अनवरत वृद्धि होने से अंतरराष्ट्रीय खाद्य निर्माताओं के लिए प्रामाणिक स्वाद और गुणवत्ता को दोहराना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। नाजुक संरचना और प्रस्तुति को बनाए रखते हुए व्यापक विविधता वाले, कम मात्रा में उत्पादन को हैन्डल करने के लिए जापानी खाद्य प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी अपनी विशेष क्षमता के माध्यम से इस समस्या का एक निश्चित समाधान प्रदान करती है। मानव संसाधन की बचत करने वाले स्वचालन के माध्यम से यह सुरक्षा, उत्पादन और परिचालन स्थिरता में सुधार करके ये टेक्नोलॉजियाँ दीर्घकालिक महत्व प्रदान करती हैं। एशियाई बाजार में इन सिस्टमों को अपनाने की गति में विशेष रूप से गति आई है। जापानी स्वचालित उपकरणों को लागू करके, स्थानीय खाद्य निर्माता और खाद्य सेवा कंपनियां एक साथ मानव संसाधन की बचत और गुणवत्ता मानकीकरण प्राप्त कर रही हैं, जिससे वे विशिष्ट जापानी गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए उत्पादन क्षमता का विस्तार करने में सक्षम हो रही हैं।

FOOMA JAPAN 2026 का परिचय 

आधुनिक खाद्य प्रोसेसिंग सुविधाओं के लिए आवश्यक सभी टेक्नोलॉजीयों का एक व्यापक संग्रह प्रदान करते हुए यह प्रदर्शनी 21 विविध श्रेणियों को कवर कर रही है। प्रदर्शनी में सुशी और चावल के गोले (ओनिगिरी) प्रोसेसिंग मशीनों और बेंटो बॉक्स असेंबली सिस्टमों जैसी विशिष्ट जापानी विशेष मशीनरी से लेकर उन्नत फ्रीजिंग तकनीक और श्रम दक्षता के लिए डिज़ाइन किए गए AI-संचालित विदेशी पदार्थ पहचान सिस्टमों तक की वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी।

प्रमुख एशियाई प्रदर्शकों में ताइवान की स्नैक मशीनरी निर्माता कंपनी (65 से अधिक देशों में), दक्षिण कोरिया की कृषि और खाद्य कंपनियां (100 देशों में) और भारत की आइसक्रीम सिस्टम निर्माता कंपनियां शामिल हैं। जापानी सटीकता इंजीनियरिंग के साथ-साथ, वे वैश्विक खाद्य प्रोसेसिंग चुनौतियों के लिए उन्नत समाधान प्रदान करती हैं।

एक वैश्विक सूचना डेस्क और निर्यात-प्रदर्शक मानचित्र अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों की सहायता करेंगे।

कार्यक्रम की रूपरेखा

  • समय:  सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, 2-5 जून, 2026
  • कार्यक्रम का स्थान: Tokyo Big Sight
  • संयोजक: The Japan Food Machinery Manufacturers' Association (FOOMA)
  • आधिकारिक वेबसाइट: https://www.foomajapan.jp/int/ 
  • आधिकारिक वेब पत्रिका: https://foomajapanplus.jp/
  • FOOMA JAPAN का सोशल मीडिया: https://linktr.ee/foomajapan

उद्योग के अत्याधुनिक पहलुओं का पता लगाने हेतु अंतरराष्ट्रीय उद्योग पेशेवरों का स्वागत करते हुए FOOMA JAPAN 2026 में जापानी व्यंजनों के वैश्वीकरण के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी प्रदर्शित की जाएंगी।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2966266/FOOMA_JAPAN_2026.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2966267/FOOMA_JAPAN_2026_Showcase_Next_Generation_Solutions_Shaping_Future_Food_Processing.jpg

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