ขับเคลื่อนการปฏิวัติอาหารระดับโลก: เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารล้ำสมัยของญี่ปุ่นขึ้นเวทีสำคัญ
30 Apr, 2026, 12:00 CST
FOOMA JAPAN 2026 เตรียมจัดแสดงโซลูชันยุคใหม่ที่กำลังกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารและมาตรฐานคุณภาพระดับโลก
โตเกียว, 30 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- สมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรอาหารแห่งญี่ปุ่น (Japan Food Machinery Manufacturers' Association: FOOMA) เตรียมจัดงาน FOOMA JAPAN 2026 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลก ระหว่างวันที่ 2 ถึง 5 มิถุนายน 2569 ณ Tokyo Big Sight ภายใต้ธีม "The Shift is On" (การเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้นแล้ว) งานนี้จะมีผู้แสดงสินค้าจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 1,025 ราย และนำเสนอผลิตภัณฑ์มากกว่า 7,000 รายการ พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์ที่เป็นรูปธรรมของอนาคตอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึง "Innovation Program" ที่มุ่งเน้นด้านระบบอัตโนมัติ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (DX) และหุ่นยนต์
ท่ามกลางความนิยมอาหารญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก การทำซ้ำรสชาติและคุณภาพแบบต้นตำรับยังคงเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารของญี่ปุ่นจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการผลิตแบบหลากหลายชนิดในปริมาณน้อย ขณะยังคงรักษาเนื้อสัมผัสและรูปลักษณ์ที่ละเอียดอ่อนไว้ได้อย่างแม่นยำ เทคโนโลยีเหล่านี้สร้างมูลค่าในระยะยาวผ่านการเพิ่มความปลอดภัย การเพิ่มอัตราผลผลิต และความเสถียรในการดำเนินงานด้วยระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดการใช้แรงงาน การนำระบบดังกล่าวไปใช้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดเอเชีย การนำอุปกรณ์อัตโนมัติจากญี่ปุ่นมาใช้ ช่วยให้ผู้ผลิตอาหารท้องถิ่นและธุรกิจบริการอาหารลดการพึ่งพาแรงงาน พร้อมทั้งยกระดับความสม่ำเสมอของมาตรฐานคุณภาพ ทำให้สามารถขยายกำลังการผลิตได้ภายใต้มาตรฐานคุณภาพของญี่ปุ่น
เกี่ยวกับ FOOMA JAPAN 2026
งานนี้ครอบคลุมเทคโนโลยี 21 หมวดหมู่ที่หลากหลาย รวมถึงเทคโนโลยีสำคัญทั้งหมดที่จำเป็นต่อโรงงานแปรรูปอาหารสมัยใหม่ โดยมีการจัดแสดงตั้งแต่เครื่องจักรเฉพาะทางของญี่ปุ่น เช่น เครื่องผลิตซูชิ เครื่องทำข้าวปั้น (onigiri) และระบบประกอบกล่องเบนโตะ ไปจนถึงเทคโนโลยีการแช่แข็งขั้นสูง และระบบตรวจจับสิ่งแปลกปลอมด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านแรงงาน
ผู้แสดงสินค้าชั้นนำจากเอเชียประกอบด้วย ผู้ผลิตเครื่องจักรขนมจากไต้หวัน (กว่า 65 ประเทศ), บริษัทด้านเกษตรกรรมและเนื้อสัตว์จากเกาหลีใต้ (100 ประเทศ) และผู้ผลิตระบบไอศกรีมจากอินเดีย เมื่อรวมกับวิศวกรรมความแม่นยำของญี่ปุ่น จะช่วยนำเสนอโซลูชันขั้นสูงสำหรับความท้าทายด้านการแปรรูปอาหารทั่วโลก
นอกจากนี้ยังมี Global Information Desk และแผนที่ผู้แสดงสินค้าสำหรับการส่งออก เพื่อสนับสนุนผู้เข้าชมจากต่างประเทศ
ข้อมูลการจัดงาน
- เวลา: 10.00–17.00 น. วันที่ 2–5 มิถุนายน 2569
- สถานที่: Tokyo Big Sight
- ผู้จัดงาน: Japan Food Machinery Manufacturers' Association (FOOMA)
- เว็บไซต์ทางการ: https://www.foomajapan.jp/int/
- เว็บแมกกาซีน: https://foomajapanplus.jp/
- โซเชียลมีเดีย: https://linktr.ee/foomajapan
FOOMA JAPAN 2026 แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีสำคัญในการผลักดันอาหารญี่ปุ่นสู่ระดับโลก พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจากทั่วโลกได้สัมผัสนวัตกรรมล้ำสมัยของอุตสาหกรรมนี้
