ขับเคลื่อนการปฏิวัติอาหารระดับโลก: เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารล้ำสมัยของญี่ปุ่นขึ้นเวทีสำคัญ

FOOMA JAPAN

30 Apr, 2026, 12:00 CST

FOOMA JAPAN 2026 เตรียมจัดแสดงโซลูชันยุคใหม่ที่กำลังกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารและมาตรฐานคุณภาพระดับโลก

โตเกียว, 30 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- สมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรอาหารแห่งญี่ปุ่น (Japan Food Machinery Manufacturers' Association: FOOMA) เตรียมจัดงาน FOOMA JAPAN 2026 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลก ระหว่างวันที่ 2 ถึง 5 มิถุนายน 2569 ณ Tokyo Big Sight ภายใต้ธีม "The Shift is On" (การเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้นแล้ว) งานนี้จะมีผู้แสดงสินค้าจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 1,025 ราย และนำเสนอผลิตภัณฑ์มากกว่า 7,000 รายการ พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์ที่เป็นรูปธรรมของอนาคตอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึง "Innovation Program" ที่มุ่งเน้นด้านระบบอัตโนมัติ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (DX) และหุ่นยนต์

FOOMA JAPAN 2026
ท่ามกลางความนิยมอาหารญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก การทำซ้ำรสชาติและคุณภาพแบบต้นตำรับยังคงเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารของญี่ปุ่นจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการผลิตแบบหลากหลายชนิดในปริมาณน้อย ขณะยังคงรักษาเนื้อสัมผัสและรูปลักษณ์ที่ละเอียดอ่อนไว้ได้อย่างแม่นยำ เทคโนโลยีเหล่านี้สร้างมูลค่าในระยะยาวผ่านการเพิ่มความปลอดภัย การเพิ่มอัตราผลผลิต และความเสถียรในการดำเนินงานด้วยระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดการใช้แรงงาน การนำระบบดังกล่าวไปใช้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดเอเชีย การนำอุปกรณ์อัตโนมัติจากญี่ปุ่นมาใช้ ช่วยให้ผู้ผลิตอาหารท้องถิ่นและธุรกิจบริการอาหารลดการพึ่งพาแรงงาน พร้อมทั้งยกระดับความสม่ำเสมอของมาตรฐานคุณภาพ ทำให้สามารถขยายกำลังการผลิตได้ภายใต้มาตรฐานคุณภาพของญี่ปุ่น

เกี่ยวกับ FOOMA JAPAN 2026

งานนี้ครอบคลุมเทคโนโลยี 21 หมวดหมู่ที่หลากหลาย รวมถึงเทคโนโลยีสำคัญทั้งหมดที่จำเป็นต่อโรงงานแปรรูปอาหารสมัยใหม่ โดยมีการจัดแสดงตั้งแต่เครื่องจักรเฉพาะทางของญี่ปุ่น เช่น เครื่องผลิตซูชิ เครื่องทำข้าวปั้น (onigiri) และระบบประกอบกล่องเบนโตะ ไปจนถึงเทคโนโลยีการแช่แข็งขั้นสูง และระบบตรวจจับสิ่งแปลกปลอมด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านแรงงาน

ผู้แสดงสินค้าชั้นนำจากเอเชียประกอบด้วย ผู้ผลิตเครื่องจักรขนมจากไต้หวัน (กว่า 65 ประเทศ), บริษัทด้านเกษตรกรรมและเนื้อสัตว์จากเกาหลีใต้ (100 ประเทศ) และผู้ผลิตระบบไอศกรีมจากอินเดีย เมื่อรวมกับวิศวกรรมความแม่นยำของญี่ปุ่น จะช่วยนำเสนอโซลูชันขั้นสูงสำหรับความท้าทายด้านการแปรรูปอาหารทั่วโลก

นอกจากนี้ยังมี Global Information Desk และแผนที่ผู้แสดงสินค้าสำหรับการส่งออก เพื่อสนับสนุนผู้เข้าชมจากต่างประเทศ

ข้อมูลการจัดงาน

  • เวลา: 10.00–17.00 น. วันที่ 2–5 มิถุนายน 2569
  • สถานที่: Tokyo Big Sight
  • ผู้จัดงาน: Japan Food Machinery Manufacturers' Association (FOOMA)
  • เว็บไซต์ทางการ: https://www.foomajapan.jp/int/
  • เว็บแมกกาซีน: https://foomajapanplus.jp/
  • โซเชียลมีเดีย: https://linktr.ee/foomajapan

FOOMA JAPAN 2026 แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีสำคัญในการผลักดันอาหารญี่ปุ่นสู่ระดับโลก พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจากทั่วโลกได้สัมผัสนวัตกรรมล้ำสมัยของอุตสาหกรรมนี้

Also from this source

Driving the Global Food Revolution: Japan's Cutting-Edge Food Processing Technology Takes Center Stage

Driving the Global Food Revolution: Japan's Cutting-Edge Food Processing Technology Takes Center Stage

The Japan Food Machinery Manufacturers' Association (FOOMA) will host FOOMA JAPAN 2026, one of the world's largest comprehensive food processing...
Driving the Global Food Revolution: Japan's Cutting-Edge Food Processing Technology Takes Center Stage

Driving the Global Food Revolution: Japan's Cutting-Edge Food Processing Technology Takes Center Stage

The Japan Food Machinery Manufacturers' Association (FOOMA) will host FOOMA JAPAN 2026, one of the world's largest comprehensive food processing...
