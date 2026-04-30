Dorong Revolusi Pangan Global, Teknologi "Food Processing" Jepang Tampil di Panggung Dunia

Meski masakan Jepang semakin populer di dunia, cita rasa dan kualitas autentik masih menjadi tantangan besar bagi produsen makanan internasional. Teknologi food processing Jepang menawarkan solusi untuk isu tersebut, sebab mampu menangani produksi dengan variasi tinggi dan volume rendah, tanpa mengorbankan tekstur halus maupun tampilan sajian. Selain memberikan nilai tambah jangka panjang dengan meningkatkan keamanan pangan, teknologi ini juga mengoptimalkan hasil produksi dan stabilitas operasional melalui otomatisasi yang menghemat tenaga kerja. Penerapan sistem ini pun kian pesat di pasar Asia. Berkat peralatan otomatis asal Jepang, produsen makanan lokal dan pelaku industri jasa boga dapat menghemat tenaga kerja dan menjaga standar kualitas sehingga mampu meningkatkan kapasitas produksi tanpa mengabaikan mutu ala Jepang.

Tentang FOOMA JAPAN 2026

Mencakup 21 kategori, pameran ini menghadirkan rangkaian teknologi lengkap yang dibutuhkan fasilitas food processing modern. Beberapa di antaranya, mesin khusus khas Jepang—seperti mesin pembuat sushi dan onigiri, serta sistem perakitan bento—hingga teknologi pembekuan canggih dan sistem deteksi benda asing berbasiskan AI yang meningkatkan efisiensi tenaga kerja.

Perusahaan terkemuka asal Asia juga berpartisipasi termasuk produsen mesin camilan asal Taiwan (beroperasi di lebih dari 65 negara), perusahaan agrikultur dan daging asal Korea Selatan (beroperasi di lebih dari 100 negara), serta produsen sistem pembuatan es krim asal India. Didukung keunggulan precision engineering Jepang, peserta pameran FOOMA JAPAN 2026 menghadirkan solusi mutakhir yang menjawab tantangan industri food processing global.

Desk informasi global, serta peta peserta pameran yang berorientasi ekspor tersedia bagi pengunjung internasional.

Informasi umum

Jadwal penyelenggaraan: pukul 10 pagi-5 sore, 2-5 Juni 2026

Tokyo Big Sight

Japan Food Machinery Manufacturers' Association (FOOMA)

Situs resmi: https://www.foomajapan.jp/int/

Web Magazine : https://foomajapanplus.jp/

Akun media sosial FOOMA JAPAN: https://linktr.ee/foomajapan

FOOMA JAPAN 2026 menampilkan teknologi penting yang membuat kuliner Jepang mendunia, serta mengundang pelaku industri dari seluruh dunia untuk mengeksplorasi inovasi terkini di sektor ini.

