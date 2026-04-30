글로벌 식품 혁명 주도: 일본의 최첨단 식품 가공 기술이 중심 무대에

푸마 재팬 2026, 식품 가공의 미래와 글로벌 품질 표준을 형성하는 차세대 솔루션 선보일 예정

도쿄, 2026년 4월 30일 /PRNewswire/ -- 일본 식품기계 박람회(FOOMA, 이하 '푸마')가 2026년 6월 2일부터 5일까지 도쿄 빅 사이트(Tokyo Big Sight)에서 세계 최대 규모의 종합 식품 가공 전시회 중 하나인 푸마 재팬 2026을 개최한다. '변화가 시작되다(The Shift is On)'라는 주제에 따라 이번 행사는 기록적인 1025개의 출품업체와 7000개 이상의 제품을 선보이며 식품 산업의 미래에 대한 구체적인 비전을 제시하며 자동화, 디지털 변환(DX) 및 로봇공학에 중점을 둔 '혁신 프로그램(Innovation Program)'을 선보인다.

FOOMA JAPAN 2026 FOOMA JAPAN 2026

일본 요리의 세계적인 인기가 지속적으로 확산되면서 정통 맛과 품질을 재현하는 것은 국제 식품 제조업체들에 여전히 중요한 도전 과제로 남아 있다. 일본 식품 가공 기술은 섬세한 식감과 외관을 유지하면서 다품종 소량 생산을 처리하는 전문 능력을 통해 이 문제에 대한 결정적인 해결책을 제공한다. 이러한 기술들은 인력 절감형 자동화를 통해 안전성, 수율 및 운영 안정성을 개선하여 장기적인 가치를 제공한다. 이러한 시스템의 도입은 특히 아시아 시장에서 가속화되고 있다. 일본 자동화 장비를 도입함으로써 현지 식품 제조업체와 식품 서비스 회사들은 인력 절약과 품질 표준화를 동시에 달성하여 특정 일본 품질 표준을 준수하면서 생산 능력을 확장할 수 있게 된다.

푸마 재팬 2026 소개

이번 전시회는 21개의 다양한 카테고리를 다루며 현대 식품 가공 시설에 필요한 모든 기술의 포괄적인 집합을 제공한다. 전시품은 초밥과 주먹밥(오니기리) 가공 기계, 도시락 조립 시스템과 같은 독특한 일본 전문 기계부터 노동 효율성을 위해 설계된 고급 냉동 기술과 AI 기반 이물질 탐지 시스템까지 다양하다.

주요 아시아 출품업체로는 대만의 스낵 기계 제조업체(65개국 이상), 한국의 농업 및 육류 기업(100개국), 인도의 아이스크림 시스템 제조업체들이 포함된다. 일본의 정밀 엔지니어링과 함께 이들은 글로벌 식품 가공 과제를 위한 첨단 솔루션을 제공한다.

글로벌 인포메이션 데스크와 수출 출품업체 지도가 국제 방문객들을 지원할 예정이다.

행사 개요

시간: 2026년 6월 2~5일 오전 10시~오후 5시

2026년 6월 2~5일 오전 10시~오후 5시 장소: 도쿄 빅 사이트

도쿄 빅 사이트 주최: 일본 식품기계 박람회(푸마)

일본 식품기계 박람회(푸마) 공식 웹사이트: https://www.foomajapan.jp/int/

https://www.foomajapan.jp/int/ 공식 웹 매거진: https://foomajapanplus.jp/

https://foomajapanplus.jp/ 푸마 재팬 소셜 미디어: https://linktr.ee/foomajapan

푸마 재팬 2026은 일본 요리의 세계화를 위한 필수 기술을 선보이며 국제 업계 전문가들을 환영하여 업계 최첨단을 탐구할 수 있도록 한다.

SOURCE FOOMA JAPAN