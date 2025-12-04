यात्रा जारी है: Accor के सबसे प्रतीक्षित 2026 के उद्घाटन

ट्रान्साटलांटिक यात्राओं से लेकर पहाड़ी लॉजों और शहरी हॉटस्पॉटों तक, ACCOR पूरे विश्व की अग्रणी मार्केटों में आतिथ्य के भविष्य को आकार देना जारी रखे हुए है

पेरिस, 4 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- अपने विश्व-अग्रणी आतिथ्य ब्रांडों को नई और स्थापित मार्केटों में लाने के लिए एक रणनीतिक विकास योजना और साहसिक दृष्टिकोण के साथ, Accor ने आज 2026 में खुलने वाले नए गंतव्यों, होटलों, रिसॉर्ट्स और आकर्षक आतिथ्य प्रस्तुतियों की एक गतिशील श्रृंखला का अनावरण किया है।

Aerial panorama of the Como old town by lake Como on a sunny summer day in Lombardy, Italy

45 से अधिक ब्रांडों को शामिल करते हुए, Accor ने अगले 12 महीनों में लगभग 350 नए स्थान शुरू करने की योजना बनाई है। मियामी की जीवंत नाइट-लाइफ़ और शंघाई की चहल-पहल वाली सड़कों से लेकर मेलबर्न कॉफी की राजधानी और वेनिस की नहरों तक, Accor के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध ब्रांडों के लिए 2026 एक अविस्मरणीय वर्ष होने वाला है। अद्वितीय यात्राओं के इच्छुक विवेकी यात्रियों के लिए, प्रसिद्ध Orient Express विश्व की सबसे बड़ी नौकायन नौका, Orient Express Corinthian के शुभारंभ के साथ, अपनी विरासत को खुले समुद्र तक विस्तारित करेगी।

भूमि पर, 15वीं-शताब्दी के वेनिसी महल के आठ-वर्षीय नवीकरण के बाद Palazzo Donà Giovannelli में Orient Express Venezia का उद्घाटन किया जाएगा। पूरे विश्व में Accor के लग्ज़री और जीवनशैली पोर्टफ़ोलियो में ये रोमांचक नए अवसर फैले हुए हैं। Raffles जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड का प्रमुख स्थलों पर खुलने के साथ-साथ प्रमुख वैश्विक शहरों और अवकाश केंद्रों में Fairmont की नई संपत्तियां भी खुलने वाली हैं। Sofitel अपनी विशिष्ट फ्रांसीसी लग्ज़री को नई मार्केटों में लाएगा, जबकि Emblems Collection उत्तरी अमेरिका और यूरोप में अद्वितीय विशेषताएं प्रस्तुत करेगा। इस बीच, MGallery पूरे एशिया और यूरोप में विविध, आकर्षक स्थानों में अपना विस्तार करेगी।

सबसे तेजी से बढ़ती जीवनशैली और अवकाश आतिथ्य कंपनी Ennismore के साथ, 2026 में Delano, Mondrian, Rixos, Hyde, Morgans Originals, और Mama Shelter जैसे ब्रांडों की रोमांचक शुरुआत की जाएगी।

Accor की रणनीतिक वृद्धि इसके प्रीमियम भाग को मजबूत करेगी। Mantis का अफ्रीका में विस्तार और Pullman का कैरिबियन में प्रवेश होगा। प्रमुख यूरोपीय गंतव्यों में Swissôtel अपनी उपस्थिति बढ़ाएगा, और एड्रियाटिक के नए तटीय रिसॉर्ट्स में Mövenpick अपनी स्विस-प्रेरित आतिथ्य सेवा प्रदान करेगा। इस वृद्धि को मिडस्केल और इकोनॉमी भागों में Handwritten Collection, Novotel, Mercure और ibis जैसे ब्रांडों के खुलने से और भी बल मिला है।

ये रोमांचक नए अवसर Accor के पुरस्कार विजेता बुकिंग प्लेटफ़ार्म और लॉयल्टी प्रोग्राम, ALL Accor के 100 मिलियन से अधिक सदस्यों के लिए विकल्पों में अत्यधिक वृद्धि करते हैं।

