El viaje continúa: Las inauguraciones más esperadas de Accor para 2026

PARIS, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con un plan de crecimiento estratégico y una visión audaz para llevar sus marcas hoteleras líderes a nivel mundial a mercados nuevos y establecidos, Accor presentó hoy una gama dinámica de nuevos destinos, hoteles, complejos turísticos y atractivas ofertas hoteleras que se inaugurarán a lo largo de 2026.

Abarcando más de 45 marcas, Accor planea inaugurar alrededor de 350 nuevas direcciones en los próximos 12 meses. Desde la vibrante vida nocturna de Miami y las vibrantes calles de Shanghái hasta la capital del café, Melbourne, y los canales de Venecia, 2026 se perfila como un año inolvidable para las marcas de renombre internacional de Accor. Para los viajeros exigentes que buscan viajes inigualables, el legendario Orient Express extenderá su legado a alta mar con el lanzamiento del velero más grande del mundo, el Orient Express Corinthian.

En tierra, la renovación de ocho años de un palacio veneciano del siglo XV culminará con la inauguración del Orient Express Venezia en el Palazzo Donà Giovannelli. Estas emocionantes nuevas inauguraciones se extienden a toda la cartera de lujo y estilo de vida de Accor en todo el mundo. Marcas icónicas como Raffles abrirán en destinos clave, junto con nuevas propiedades Fairmont en importantes ciudades y centros de ocio del mundo. Sofitel llevará su distintivo lujo francés a nuevos mercados, mientras que la Colección Emblems presenta propiedades únicas en Norteamérica y Europa. Mientras tanto, MGallery seguirá expandiéndose en lugares diversos y cautivadores en Asia y Europa.

Con Ennismore, la compañía de hotelería de estilo de vida y ocio de mayor crecimiento, en 2026 se prevén emocionantes debuts de marcas como Delano, Mondrian, Rixos, Hyde, Morgans Originals y Mama Shelter.

El crecimiento estratégico de Accor fortalece aún más su segmento Premium. Mantis se expande en África, mientras que Pullman debuta en el Caribe. Swissôtel refuerza su presencia en destinos europeos clave, y Mövenpick lleva su hospitalidad de inspiración suiza a nuevos resorts costeros en el Adriático. Este crecimiento se complementa con las aperturas en los segmentos Midscale y Economy de marcas como Handwritten Collection, Novotel, Mercure e ibis, entre otras.

Estas emocionantes nuevas aperturas amplían significativamente las opciones para los más de 100 millones de miembros de ALL Accor, la galardonada plataforma de reservas y programa de fidelización de Accor.

