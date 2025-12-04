Die Reise geht weiter: Die mit größter Spannung erwarteten Eröffnungen von Accor für 2026

VON TRANSATLANTISCHEN REISEN ÜBER BERGHÜTTEN BIS HIN ZU URBANEN HOTSPOTS: ACCOR GESTALTET DIE ZUKUNFT DES GASTGEWERBES IN FÜHRENDEN MÄRKTEN AUF DER GANZEN WELT

PARIS, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Mit einem strategischen Wachstumsplan sowie einer ehrgeizigen Vision, seine weltweit führenden Gastgewerbemarken in neue und etablierte Märkte zu bringen, hat Accor heute eine dynamische Reihe neuer Reiseziele, Hotels, Resorts und überzeugende Gastgewerbeangebote vorgestellt, die im Laufe des Jahres 2026 eröffnet werden sollen.

Aerial panorama of the Como old town by lake Como on a sunny summer day in Lombardy, Italy

Accor umfasst mehr als 45 Marken und plant, in den nächsten 12 Monaten rund 350 neue Adressen zu eröffnen. Vom pulsierenden Nachtleben Miamis und den belebten Straßen Shanghais über die Kaffeehauptstadt Melbourne bis hin zu den Kanälen Venedigs – 2026 wird ein unvergessliches Jahr für die international bekannten Marken von Accor. Für anspruchsvolle Reisende, die nach außergewöhnlichen Reiseerlebnissen suchen, setzt der legendäre Orient Express seine Geschichte auf dem offenen Meer fort und bringt mit der Orient Express Corinthian, der weltweit größten Segelyacht, ein neues Reiseerlebnis an den Start.

An Land wird die achtjährige Renovierung eines venezianischen Palastes aus dem 15. Jahrhundert mit der Premiere des Orient Express Venezia im Palazzo Donà Giovannelli ihren Höhepunkt erreichen. Diese spannenden Neueröffnungen erstrecken sich über das gesamte Luxus- und Lifestyle-Portfolio von Accor weltweit. Ikonische Marken wie Raffles werden an den bedeutendsten Reisezielen eröffnet, ebenso wie neue Fairmont-Häuser in den wichtigsten Weltstädten und Freizeitzentren. Sofitel wird seinen unverwechselbaren französischen Luxus in neue Märkte bringen, während die Emblems Collection einzigartige Häuser in Nordamerika und Europa einführt. Unterdessen wird MGallery an verschiedenen, faszinierenden Standorten in Asien und Europa weiter expandieren.

Mit Ennismore, dem am schnellsten wachsenden Unternehmen für Lifestyle- und Freizeitgastronomie, werden 2026 aufregende Premieren von Marken wie Delano, Mondrian, Rixos, Hyde, Morgans Originals und Mama Shelter stattfinden.

Das strategische Wachstum von Accor stärkt das Premium-Segment weiter. Mantis expandiert in Afrika, während Pullman sein Debüt in der Karibik feiert. Swissôtel baut seine Präsenz an wichtigen europäischen Reisezielen aus und Mövenpick bringt seine von der Schweiz inspirierte Gastfreundschaft in neue Küstenorte an der Adria. Ergänzt wird dieses Wachstum durch Neueröffnungen im Midscale- und Economy-Segment von Marken wie Handwritten Collection, Novotel, Mercure und ibis, um nur einige zu nennen.

Diese spannenden Neueröffnungen erweitern das Angebot für die über 100 Millionen Mitglieder der preisgekrönten Buchungsplattform und des Treueprogramms von Accor, ALL Accor, erheblich.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung auf unserer Website: https://press.accor.com/the-journey-continues-accors-most-anticipated-2026-openings

