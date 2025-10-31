नवाचार सुर्खियों में: All-Energy Australia 2025 में Microvast

मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, 31 अक्टूबर, 2025 /PRNewswire/ -- Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ: MVST) ("Microvast", "कंपनी" या "हम"), उन्नत बैटरी टेक्नोलॉजियों में एक वैश्विक अग्रणी, All-Energy Australia 2025 में अपने उच्च प्रदर्शन वाले बैटरी उत्पाद प्रदर्शित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा प्रदर्शनी का आयोजन 29 से 30 अक्टूबर, 2025 तक Melbourne Convention and Exhibition Centre में किया जाएगा। इस वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त प्लेटफ़ार्म पर कंपनी की हालिया तकनीकी सफलताएँ और उपलब्धियां प्रदर्शित करते हुए, Microvast अपने ऊर्जा स्टोरेज समाधान और बैटरी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करेगा।

Microvast का उत्पाद प्रदर्शन अपने प्रमुख उत्पाद - ME6 Energy Storage System (ESS) - के माध्यम से ऊर्जा स्टोरेज क्षेत्र की उभरती जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है। ME6 ESS उन्नत लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी टेक्नोलॉजी पर निर्मित है और इसे ऊर्जा स्टोरेज ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से इंजीनियर किया गया है। अपने कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट, उच्च ऊर्जा घनत्व और असाधारण स्थायित्व के साथ, ME6 ESS सिस्टम ऊर्जा स्टोरेज मार्केट में एक नया मानक स्थापित करता है। ME6 सिस्टम दीर्घकालिक, विश्वसनीय ऊर्जा स्टोरेज के लिए 10,000 चक्र तक डिलीवर करता है।

स्थान के उपयोग और सुरक्षा के संदर्भ में, ME6 ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम भी असाधारण प्रदर्शन डिलीवर करता है। 6 मेगावाट-घंटे तक के उच्च ऊर्जा घनत्व डिज़ाइन के साथ, ऊर्जा स्टोरेज परिनियोजन में अधिक दक्षता उपलब्ध कराते हुए यह सिस्टम ग्राहकों के लिए साइट के स्थान को अधिकतम और सुविधा लेआउट तथा इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना को अनुकूलित करने में सक्षम बनाता है। चुनौतीपूर्ण वातावरण में विश्वसनीय संचालन के लिए इंजीनियर किए गए ME6 में नमी, धूल और कठोर परिस्थितियों में स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करने वाले IP55 और C4 सुरक्षा रेटिंग और एकीकृत नाइट्रोजन संरक्षण सिस्टम हैं। ये उन्नत सुरक्षा और संरक्षण विशेषताएं बड़े स्तर पर ऊर्जा स्टोरेज परियोजनाओं के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे ग्राहकों को विश्वास और परिचालन संबंधी मानसिक शांति मिलती है।

ऊर्जा स्टोरेज समाधानों के अतिरिक्त, Microvast उच्च ऊर्जा घनत्व वाले बैटरी उत्पादों की हमारी सिरीज़ प्रस्तुत करेगा, जो विशेष रूप से हेवी-ड्यूटी एप्लीकेशनों के लिए डिज़ाइन की गई है। इस लाइनअप में HpTO-37Ah, MpCO-48Ah, और HpCO-55Ah मॉडल शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को चुनौतीपूर्ण औद्योगिक वातावरणों में असाधारण प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया है। ये बैटरियां मात्र 15-20 मिनट के भीतर 80% तक चार्ज हो जाती हैं, जिससे डाउनटाइम में भारी कमी आती है तथा लंबे चार्जिंग चक्रों और लंबे समय तक निष्क्रिय रहने से जुड़ी परिचालन चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है। हेवी-ड्यूटी बैटरी श्रृंखला विश्वसनीय विद्युत वितरण और दीर्घकालिक स्थायित्व प्रदान करती है, जिससे यह खनन और निर्माण क्षेत्रों जैसे उच्च-तीव्रता वाले कार्यों की कठोर मांगों के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है।

विस्तारित-रेंज एप्लीकेशनों के लिए, Microvast अपने 295 Wh/kg का ऊर्जा घनत्व और 4,000 चक्रों तक का अधिकतम चक्र-जीवन प्रदान करने वाले HnSO-70Ah सैल को चिन्हांकित करेगा। यह संयोजन इसे लंबे समय तक चलने और लगातार प्रदर्शन की मांग करने वाले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (BEVs) और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों (HEVs) के लिए एक आदर्श समाधान बनाता है। 270 Wh/kg ऊर्जा घनत्व और 5,000 चक्रों तक का विस्तारित चक्र-जीवन प्रदान करने वाला HnCO-120Ah सैल इसका पूरक है। यह उच्च-फ्रीक्वन्सी मॉडल बेहतर स्थायित्व और स्वामित्व की कम कुल लागत प्रदान करता है, जिससे यह लंबी सेवा अवधि और विश्वसनीयता की आवश्यकता वाले उच्च-फ्रीक्वन्सी परिदृश्यों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो जाता है।

बैटरी टेक्नोलॉजी में लगभग दो दशकों की विशेषज्ञता के आधार पर, Microvast अपने ऊर्जा स्टोरेज-केंद्रित बैटरी समाधानों को आगे बढ़ा रहा है, उच्च-प्रदर्शन डिलीवर कर रहा है,  ऊर्जा स्टोरेज उद्योग के विकास को सपोर्ट करने वाले विश्वसनीय उत्पाद प्रदान कर रहा है जो पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाते हैं।

Microvast का परिचय

इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा स्टोरेज समाधानों के लिए बैटरी टेक्नोलॉजी प्रदान करने के क्षेत्र में, Microvast एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। 19 से अधिक वर्षों की विरासत के साथ, Microvast ने लगातार एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनने वाले अत्याधुनिक बैटरी सिस्टम डिलीवर किए हैं। कंपनी के नवप्रवर्तनशील दृष्टिकोण और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण ने इसे पूरे विश्व के ग्राहकों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित किया है। स्टैफोर्ड, टेक्सास में 2006 में स्थापित Microvast के पास 810 से अधिक पेटेंट और पेटेंट एप्लीकेशनें हैं, जो आज की विद्युतीकरण आवश्यकताओं के लिए समाधान प्रदान करते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.microvast.com पर जाएँ या हमारा LinkedIn (@microvast) पर अनुसरण करें।

भविष्योन्मुखी वक्तव्यों के संबंध में चेतावनी वक्तव्य

इस कम्युनिकेशन में Private Securities Litigation Reform Act, 1995, के तहत "भविष्योन्मुखी वक्तव्य" शामिल हैं। ऐसे वक्तव्यों में भविष्य के वित्तीय और परिचालन परिणामों के बारे में वक्तव्य; यहां वर्णित उत्पाद विनिर्देशों के संबंध में प्रस्तुत वक्तव्यों सहित भविष्य के परिचालनों, उत्पादों और सेवाओं से संबंधित हमारी योजनाएं, उद्देश्य, अपेक्षाएं और इरादे; और अन्य वक्तव्य जिन्हें "संभावित परिणाम होगा," "उम्मीद है," "जारी रहेगा," "प्रत्याशित है," "अनुमानित है," "विश्वास है," "इरादा है," "योजना," "प्रक्षेपण," "दृष्टिकोण," या समान अर्थ वाले शब्दों से पहचाने जाने वाले शब्द शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। इन भविष्योन्मुखी वक्तव्यों में Microvast के उद्योग और मार्केट आकार, Microvast के लिए भविष्य के अवसर, तथा Microvast के अनुमानित भविष्य के परिणामों से संबंधित वक्तव्य शामिल हैं, परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। इस प्रकार के भविष्योन्मुखी वक्तव्य हमारे मैनेजमेंट की वर्तमान मान्यताओं और अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं और स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण बिज़नेस, आर्थिक और प्रतिस्पर्धी अनिश्चितताओं और आकस्मिकताओं के अधीन होते हैं, जिनमें से कई का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है और आमतौर पर वे हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। वास्तविक परिणाम और ईवेंटों का समय इन भविष्योन्मुखी वक्तव्यों में प्रत्याशित परिणामों से काफी भिन्न हो सकते हैं।

