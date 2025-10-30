주목받는 혁신: 마이크로배스트, 2025 호주 재생에너지 전시회에 출품

멜버른, 호주 2025년 10월 30일 /PRNewswire/ -- 첨단 배터리 기술 분야의 세계 선두 기업인 마이크로배스트홀딩스(Microvast Holdings, Inc.)(나스닥 상장 코드: MVST)(이하 '마이크로배스트' 또는 '자사')가 2025 호주 재생에너지 전시회(All-Energy Australia 2025)에서 고성능 배터리 제품군을 선보일 예정이다. 이 국제 에너지 전시회는 2025년 10월 29일부터 30일까지 멜버른 컨벤션 & 전시 센터(Melbourne Convention and Exhibition Centre: MCEC)에서 진행된다. 마이크로배스트는 세계적으로 인정받는 이곳 전시장에 에너지 저장 솔루션과 다양한 배터리 제품을 출품해 자사의 최신 기술 혁신과 성과를 과시할 계획이다.

마이크로배스트는 이번 전시회에서 주력 제품인 ME6 에너지 저장 시스템(ESS)을 전면에 내세워 에너지 저장 분야의 변화하는 요구에 적극적으로 대응하고 있음을 널리 알리고자 한다. ME6 ESS는 첨단 리튬 인산철(LFP) 배터리 기술을 기반으로 제작되었으며, 에너지 저장 분야의 독특한 요구에 부응하도록 특별히 설계되었다. ME6 ESS 시스템은 적은 점유 공간, 우수한 에너지 밀도, 그리고 탁월한 내구성(오랫동안 사용해도 배터리 충전량이 쉽게 감소하지 않는 특성)을 바탕으로 에너지 저장 시장에 새로운 기준을 제시한다. ME6 시스템은 최대 1만 회의 충•방전 수명(Cycle Life)을 통해 장기간의 안정적인 에너지 저장을 보장한다.

ME6 에너지 저장 시스템은 공간 활용도와 안전성 면에서도 탁월한 장점을 발휘한다. 에너지 저장 밀도가 최대 6MWh에 달하는 우수한 설계 구조 덕분에 고객이 공간 활용도를 극대화하고 시설 배치 및 인프라 계획을 최적화하여 더욱 효율적으로 에너지 저장 시스템을 구축할 수 있다. 열악한 환경에서도 안정적으로 작동하도록 설계된 ME6는 IP55 및 C4 보호 등급과 통합 질소 보호 시스템이 적용되어 습기, 먼지, 혹독한 환경에서도 안정적인 성능을 유지한다. 이러한 첨단 안전 및 보호 기능은 대규모 에너지 저장 프로젝트에서 견고한 안전장치 구실을 하므로 고객이 안심하고 에너지 저장 시스템을 운용할 수 있다.

마이크로배스트는 에너지 저장 솔루션 외에도, 중장비용으로 특별히 설계된 고밀도 에너지 저장용 배터리 제품 시리즈도 선보일 예정이다. 이 제품군은 HpTO-37Ah, MpCO-48Ah, HpCO-55Ah 모델로 구성되어 있으며, 까다로운 산업 환경에서 탁월한 성능을 발휘하도록 설계되었다. 이 배터리는 단 15~20분 만에 최대 80%까지 충전할 수 있어 가동 중단 시간을 대폭 줄이고 긴 충전 주기와 장기간의 유휴 시간으로 인한 배터리 성능 저하 및 유지보수 문제를 방지하기가 수월하다. 이 중장비용 배터리 시리즈는 안정적인 전력 공급과 우수한 내구성을 자랑하므로 광산 및 건설 부문 같은 혹독한 고강도 작업 환경에 사용하기에 적합하다.

또한 마이크로배스트는 295Wh/kg의 에너지 밀도와 최대 4000회의 충•방전 수명을 자랑하는 자동차 산업용 HnSO-70Ah 배터리 셀도 선보일 예정이다. HnSO-70Ah 배터리 셀의 특징은 긴 주행 거리와 일관된 성능을 요하는 배터리 전기차(BEV) 및 하이브리드 전기차(HEV)에 수반되는 고민을 해결하는 데 이상적이다. 그와 더불어 270Wh/kg의 에너지 밀도와 최대 5000회의 충•방전 수명을 지원하는 HnCO-120Ah 배터리 셀도 가세한다. 이 고용량 모델은 진일보한 내구성과 낮은 총소유비용(TCO)을 특징으로 하므로 잦은 충전과 방전이 반복되는데도 긴 사용 수명과 안정성이 필수적인 상황에 특히 적합하다.

마이크로배스트는 배터리 기술 분야에서 20년 가까이 쌓아온 기술력을 바탕으로 에너지 저장에 특화된 배터리 솔루션을 부단히 발전시키는 한편, 우수한 성능과 신뢰성을 겸비한 제품을 공급하고 있다. 에너지 저장 산업의 발전에 이바지하고 전 세계에 청정에너지가 하루빨리 보편화하기를 진심으로 원하기 때문이다.

마이크로배스트 소개

마이크로배스트는 전기차 및 에너지 저장 솔루션용 배터리 기술을 전문으로 하는 세계 선두 기업이다. 19년 이상의 역사를 자랑하는 마이크로배스트는 더 깨끗하고 지속 가능한 미래를 실현하는 최첨단 배터리 시스템을 꾸준히 선보여 왔다. 이러한 혁신적인 접근 방식과 품질을 향한 노력에 힘입어 마이크로배스트는 전 세계 고객에게 신뢰받는 파트너로 자리매김했다. 2006년 텍사스주 스태퍼드에서 창립한 마이크로배스트는 전기화 시대에 필요한 해법을 제시할 수 있는 810건 이상의 특허와 특허 출원을 보유하고 있다.

본 보도자료는 1995년 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act)에 정의된 '미래예측진술'을 포함하고 있다. 미래예측진술에는 미래의 재무 및 운영 실적에 대한 진술, 미래의 운영, 제품, 서비스와 관련한 마이크로배스트의 계획, 목표, 기대, 의도(본 보도자료에 기술된 제품 사양 관련 진술 포함), 그리고 '...할 것으로 보인다.', '...할 것으로 전망된다.', '계속 ...할 것이다.', '...할 것으로 예상된다.', '...할 것으로 추정된다.', '...할 것으로 믿는다.', '...할 것으로 생각한다.', '...할 계획이다.', '예상', '전망' 또는 이와 유사한 의미의 단어로 표현된 기타 진술을 포함하나 이에 국한하지 않는다. 미래예측진술에는 마이크로배스트의 산업 및 시장 규모, 마이크로배스트의 미래 기회, 그리고 미래에 예상되는 마이크로배스트의 실적에 대한 진술을 포함하나 이에 국한하지 않는다. 미래예측진술은 마이크로배스트 경영진의 현재 믿음과 기대를 근거로 하고, 본질적으로 상당한 사업적, 경제적, 경쟁적 불확실성과 우발적 사건의 영향을 받기 쉬우며, 이러한 불확실성 중 상당 부분은 예측하기 어렵고 일반적으로 마이크로배스트의 통제 범위 밖에 있다. 실제 결과와 사건 발생 시점은 이러한 미래예측진술에서 예상한 결과와 실질적으로 다를 수 있다.

