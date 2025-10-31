注目すべきイノベーション：Microvast、オール・エナジー・オーストラリア2025に出展

メルボルン（オーストラリア）、2025年10月31日 /PRNewswire/ -- Microvast Holdings, Inc.（NASDAQ: MVST）（以下、「Microvast」または「同社」）は、先進的なバッテリー技術のグローバルリーダーとして、オール・エナジー・オーストラリア2025において、高性能バッテリー製品群を展示します。この国際エネルギー展示会は、2025年10月29日から30日にかけて、メルボルン・コンベンション&エキシビション・センターで開催されます。この世界的に認知されたプラットフォームにおいて、Microvastはエネルギー貯蔵ソリューションと幅広いバッテリー製品を披露し、同社の最新の技術的ブレークスルーと成果を紹介します。

Microvastの製品展示は、同社の主力製品であるME6エネルギー貯蔵システム（ESS）を通じて、進化を続けるエネルギー貯蔵分野のニーズに応えることに重点を置いています。ME6 ESSは、先進的なリン酸鉄リチウム（LFP）バッテリー技術を基盤として構築されており、エネルギー貯蔵分野の顧客が求める特有の要件に対応するように特別に設計されています。コンパクトな設置面積、高いエネルギー密度、そして卓越した耐久性を備えたME6 ESSシステムは、エネルギー貯蔵市場において新たなベンチマークを打ち立てます。ME6システムは、最大1万サイクルの長期的かつ信頼性の高いエネルギー貯蔵を実現します。

また、空間利用効率と安全性の面においても、ME6エネルギー貯蔵システムは卓越した性能を発揮します。最大6メガワット時の高エネルギー密度設計により、同システムは顧客が設置スペースを最大限に活用し、設備レイアウトやインフラ計画を最適化することを可能にし、エネルギー貯蔵の導入効率を一層高めます。過酷な環境下でも信頼性の高い運用を実現するよう設計されたME6は、IP55およびC4の保護等級に加え、一体型の窒素保護システムを備えており、湿気、粉塵、そして厳しい条件下でも安定した性能を確保します。これらの先進的な安全・保護機能は、大規模エネルギー貯蔵プロジェクトに対して強固な安全保障を提供し、顧客に信頼と運用上の安心をもたらします。

また、Microvastはエネルギー貯蔵ソリューションに加え、大型車両用途向けに特別設計された高エネルギー密度バッテリー製品シリーズも展示します。この製品ラインナップには、HpTO-37Ah、MpCO-48Ah、HpCO-55Ahモデルが含まれており、いずれも要求の厳しい産業環境で卓越した性能を発揮するよう設計されています。これらのバッテリーは、わずか15〜20分で80%の充電状態に達することが可能であり、長時間の充電サイクルや待機時間に伴う運用上の課題を大幅に軽減し、ダウンタイムを劇的に削減します。このヘビーデューティバッテリーシリーズは、信頼性の高い電力供給と長期耐久性を実現しており、鉱業や建設業といった高負荷な運用環境の厳しい要求に理想的に適しています。

さらに、長距離用途向けとして、Microvastはエネルギー密度295Wh/kg、最大4,000サイクルの寿命を誇るHnSO-70Ahセルを紹介します。この組み合わせにより、長時間の稼働と安定した性能が求められるバッテリー電気自動車（BEV）やハイブリッド電気自動車（HEV）に最適なソリューションとなります。これを補完する製品として、エネルギー密度270Wh/kg、最大5,000サイクルの長寿命を実現するHnCO-120Ahセルも紹介されます。この高頻度モデルは、耐久性をさらに向上させるとともに、総保有コストを低減し、長寿命と高信頼性が求められる高頻度利用のシナリオに特に適しています。

バッテリー技術における約20年にわたる専門知識を基盤に、Microvastはエネルギー貯蔵に特化したバッテリーソリューションの開発を継続して推進しており、高性能で信頼性の高い製品を提供することで、エネルギー貯蔵産業の発展を支援し、世界的なクリーンエネルギーの普及を加速させています。

Microvast について

Microvastは、電気自動車およびエネルギー貯蔵ソリューション向けのバッテリー技術を提供する世界的なリーダーです。19年以上にわたる実績を持ち、常に最先端のバッテリーシステムを提供し、よりクリーンで持続可能な未来の実現に貢献しています。同社の革新的なアプローチと卓越性への揺るぎない献身により、世界中の顧客から信頼されるパートナーとしての地位を確立しています。2006年にテキサス州スタッフォードで設立されたMicrovastは、現在810件を超える特許および特許出願を保有しており、現代の電動化ニーズに応えるソリューションを実現しています。

将来予測に関する記述についての注意事項

