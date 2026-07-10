बैंकिंग कार्यक्षेत्र में ArcOne AI ने AI आयोजन का विस्तार किया

उन्नत एजेंटों, डेटा और संचालन के साथ ArcOne BankOS™ एंटरप्राइज़ राजस्व इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाता है

रिटेल, कमर्शियल और वैश्विक ट्रांजैक्शन बैंकिंग में सक्रिय रूप से परिनियोजित किया गया ArcOne BankOS™ एक इंटेलिजेंट आयोजन सिस्टम है और पूंजी बाजारों, संपत्ति और भुगतनों तक में इसका विस्तार हो रहा है।

यह प्लेटफॉर्म बैंकिंग कोर और एंटरप्राइज सिस्टम तक फैले 60 से अधिक कनेक्टरों के माध्यम से मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की पुन: प्लेटफॉर्मिंग की आवश्यकता के बिना ही पूरे बैंक में बिखरे हुए डेटा को जोड़ता है।

ये प्रमाणित राजस्व इंटेलिजेंस प्रस्तुतियां, अपने AI Command Center, उन्नत AI एजेंटों, नए कनेक्टरों और एक एकीकृत सिमेंटिक परत के साथ ArcOne EPM में विस्तार करती हैं।

तीन एकीकृत मल्टी-एजेंटिक उत्पाद, Enrich360™, Experience360™ और Exceptions360™, सभी बैंकिंग कार्यक्षेत्रों में 100 से अधिक AI एजेंटों की तेजी से बढ़ती लाइब्रेरी को परिनियोजित करते हैं।

SOX, OCC, CFPB और नवीनतम SR 26-2 मॉडल जोखिम प्रबंधन आवश्यकताओं को सपोर्ट करते हुए ऑडिट के लिए तैयार वंशावली के साथ ISO 42001 Responsible AI मानकों के अनुरूप निर्मित।

ऑस्टिन, टेक्सास, 10 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- ArcOne AI ने आज राजस्व इंटेलिजेंस के लिए रिटेल, कमर्शियल, वैश्विक ट्रैन्सैक्शन बैंकिंग, पूंजी बाजारों, संपत्ति और भुगतानों को कवर करने वाले प्रमुख बैंकिंग कार्यक्षेत्र में अपने Vertical AI Orchestration System, ArcOne BankOS™ के विस्तार की घोषणा की है। Fortune 500 बैंकों में पहले से ही कार्यरत, प्रमाणित राजस्व इंटेलिजेंस प्रस्तुतियों पर निर्मित, कंपनी एजेंट क्षमताओं में वृद्धि, नए कनेक्टरों, और सिमेंटिक परत की गहराई बढ़ाते हुए अपनी कवरेज में विस्तार कर रही है। इसमें सबसे जटिल बैंकिंग परिवेशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संचालन और अनुपालन ढांचे को अपडेट करना शामिल है।

ArcOne AI logo

प्रमुख बैंकिंग कार्यक्षेत्रों में ArcOne AI द्वारा ArcOne BankOS™ के राजस्व इंटेलिजेंस आयोजन में विस्तार किया जाता है। इस आयोजन सिस्टम का आधार एंटरप्राइज़ स्तर पर आधुनिक बैंकिंग परिचालनों के लिए आवश्यक विश्वसनीय डेटा, इंटेलिजेंस और एजेंट संरचनाएं प्रदान करने वाला एक एकीकृत डेटा और AI प्लेटफॉर्म Ocular AI™ है।

इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बैंकिंग AI की प्रगति में बाधक

2023 में वैश्विक स्तर पर $35 बिलियन और लगभग तीन गुना होने के अनुमान के साथ AI में महत्वपूर्ण निवेश के बावजूद, अधिकांश वित्तीय संस्थानों ने पायलट परियोजनाओं और विशिष्ट समाधानों से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया हैं।

इसका कारण संरचनात्मक है: जटिल बैंकिंग परिवेशों में विश्वसनीय रूप से कार्य करने के लिए AI एजेंटों को स्वच्छ, नियंत्रित और अर्थपूर्ण रूप से समान डेटा की आवश्यकता होती है। आमतौर पर बड़े बैंक एक साथ पांच से पंद्रह कोर बैंकिंग सिस्टम संचालित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपने डेटा मॉडल, फ़ील्ड नामकरण परंपराएं और एकीकरण आवश्यकताएं होती हैं। पूंजी बाजारों और वैश्विक ट्रैन्सैक्शन बैंकिंग के परिवेशों में मालिकाना डेटा संरचनाओं, वास्तविक समय की मूल्य निर्धारण फीड और सीमा पार नियामक आवश्यकताओं के साथ जटिलता और बढ़ जाती है। ArcOne BankOS™ उस बाधा को दूर करता है और यह पूरे बैंकिंग क्षेत्र में अब ऐसा ही करता है।

एक प्लेटफ़ार्म। कनेक्टेड इंटेलिजेंस। तीन परतों में।

ArcOne BankOS™ को बैंकिंग इंटेलिजेंस स्टैक की अलग-अलग परतों को संबोधित करने वाले तीन एकीकृत फैब्रिक डिलीवर करते हुए Ocular AI™ प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया जाता है।

डेटा फैब्रिक मिशन क्रिटिकल है। Banking Domain Cartridge 60+ कनेक्टर प्रदान करता है जो बैंकिंग कोर और एंटरप्राइज सिस्टम को कवर करते हुए सभी प्रमुख बैंकिंग कोर में 80%+ फ़ील्ड की स्वत: ही मैपिंग करता है। मैन्युअल कार्यक्षेत्र कॉन्फ़िग्रेशन की आवश्यकता समाप्त करते हुए, यह बैंकिंग शब्दावली से पहले से ही भरा होता है। पहले महीनों में किए जाने वाले डेटा इंजीनियरिंग का काम अब कुछ ही दिनों में हो जाता है।

इंटेलिजेंस फैब्रिक वह एजेंट फैक्ट्री है जो ML और भाषा मॉडलों दोनों की पहचान, प्रशिक्षण, परिनियोजन, संचालन और निगरानी करने और AI एजेंटों को विकसित और व्यवस्थित करने के लिए उन्हें कॉन्फ़िगर करती है। यह एक आयोजन इंजन, TERRA™ प्रदान करता है: ट्रिगर, मूल्यांकन, शोध, अनुशंसा, कार्यवाही करना। TERRA™ बैंकिंग कार्यक्षेत्र में 100+ AI एजेंटों की तेजी से बढ़ती लाइब्रेरी का समन्वय करता है।

एजेंट फैब्रिक मापने योग्य राजस्व परिणाम प्रदान करने वाला एक तेजी से बढ़ता AI Agent मार्केटप्लेस है। Enrich360™ मूल्य निर्धारण, उत्पाद और लाभ संबंधी इंटेलिजेंस को मैनेज करता है। Experience360™ ग्राहक अनुभव और जुड़ाव को कवर करता है। Exceptions360™ प्रोसेस और अपवाद संबंधी इंटेलिजेंस को मैनेज करता है। एक मल्टी-मोडल कमांड इंटरफेस, LYZA™, वेब, वॉयस, टेक्स्ट, वीडियो, डॉक्यूमेंट, IOTऔर एज इनपुटों सहित मल्टी-मॉडल चैनलों के माध्यम से बैंकिंग व्यावसायिकों को एजेंट इकोसिस्टम से जोड़ता है। ये तीनों ही मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर परिनियोजित की गई उत्पादन एप्लिकेशनें हैं, जिनके लिए किसी कोर को बदलने की आवश्यकता नहीं है।

ये तीनों फैब्रिक एक एकीकृत स्टैक के रूप में काम करते हैं। यही एकीकरण संचालन व्यवस्था को कारगर, इंटेलिजेंस को विश्वसनीय और परिनियोजन की समयसीमा को यथार्थवादी बनाता है।

"इंटेलिजेंस के बिना डेटा शोर के समान है। आयोजन के बिना इंटेलिजेंस एक पायलट परियोजना की तरह है। और किसी विनियमित उद्योग में वर्टिकल विशेषज्ञता के बिना आयोजन करना एक दायित्व है। ArcOne BankOS™ इन तीनों को एक साथ लाता है ताकि एंटरप्राइज बैंक अवधारणा के आगे न बढ़ने वाले अन्य मल्टी-मिलियन डॉलर प्रमाण की बजाय अनुबंध से मापने योग्य परिणामों की ओर बढ़ सकें।"

— Akshay Sabhikhi, CEO, ArcOne AI

4 से 6 महीने में अनुबंध से उत्पादन तक।

ArcOne BankOS™ को एंटरप्राइज़-स्तरीय कार्यान्वयन की जटिलताओं के बिना एंटरप्राइज़ स्तर पर परिनियोजन के लिए डिज़ाइन किया गया है। तीन-चरणीय सक्रियण मॉडल का उपयोग करके प्रमाणित चैनल भागीदार प्रारंभिक परिनियोजन को चार से छह महीने तक सीमित कर देते हैं: कनेक्ट, मैप और सक्रिय करना। यह प्लेटफॉर्म मॉड्यूलर और क्लाउड से स्वतंत्र है, जिसके लिए किसी बड़ी डेटा इंजीनियरिंग टीम की आवश्यकता नहीं होती है और मौजूदा संचालन में कोई व्यवधान नहीं होता है। एक बार आधार के शुरु होने के बाद, नए राजस्व स्रोत बहु-वर्षीय परिवर्तन चक्र के बजाए कुछ ही सप्ताहों में शुरू हो जाते हैं।

बैंकिंग की नियामक वास्तविकता के लिए निर्मित संचालन व्यवस्था

ArcOne BankOS™ को ISO 42001 Responsible AI मानकों के अनुसार बनाया गया है और यह SOX, OCC, CFPB और नवीनतम SR 26-2 मॉडल जोखिम प्रबंधन आवश्यकताओं को सपोर्ट करने के लिए आवश्यक नियंत्रित डेटा परत प्रदान करता है। ऑडिट के लिए तैयार वंशावली और व्याख्यात्मकता को प्लेटफ़ॉर्म आर्किटेक्चर में अंतर्निहित किया गया है। Ocular AI™ Catalog में अंतर्निहित पूर्वाग्रह और निष्पक्षता, विषाक्तता, विभ्रम और वंशावली निगरानी शामिल है, जो प्रत्येक AI निर्णय डेटा से लेकर मॉडलों और फिर एजेंटों और व्यावसायिक प्रक्रियाओं तक पूर्ण ऑडिटेबिलिटी और ट्रैसेबिलिटी के साथ पता लगाने योग्य और बचाव योग्य बनाना सुनिश्चित करता है।

एंटरप्राइज़-स्तरीय परिणाम: पहले से ही निर्माणरत

ArcOne का प्लेटफॉर्म कई वित्तीय संस्थानों में निर्माणरत है। उदाहरण के लिए,

एक क्षेत्रीय बैंक दो वर्षों से ArcOne EPM पर पूर्ण ऑडिट और अनुपालन क्षमताओं के साथ शुरु-से-अंत-तक खाता विश्लेषण और सौदा मैनेजमेंट का संचालन करता है।

196 देशों में कार्यरत एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी, जहां ArcOne सभी उत्पाद श्रेणियों में वास्तविक समय की गतिशील मूल्य निर्धारण संबंधी इंटेलिजेंस प्रदान करती है।

एक वैश्विक बैंक जो Exceptions360™ का उपयोग करके कोट-टू-कैश प्रोसेस को बुद्धिमानी से स्वचालित करता है ताकि राजस्व हानि को समाप्त, और जटिल बहु-संस्था संरचनाओं में बिलिंग के साथ शुल्क का मिलान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

उपलब्धता

ArcOne BankOS™ निर्माणरत है और मौजूदा तथा नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। Enrich360™, Experience360™ और Exceptions360™ किसी भी बैंकिंग कोर या राजस्व मैनेजमेंट सिस्टम पर Ocular AI™ आधार के साथ स्टैंडअलोन उत्पादों के रूप में उपलब्ध हैं। ArcOne AI के पास Fortune 500 कंपनियों के सक्रिय ग्राहक अनुबंध और प्रमुख फिनटेक कंपनियों, बैंकिंग कोर प्रदाताओं और सिस्टम इंटीग्रेटरों के साथ रणनीतिक साझेदारी है। ArcOne BankOS™ का मूल्यांकन करने के इच्छुक संगठनों को कंपनी से संपर्क करके एक अनुकूलित प्रदर्शन आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

ArcOne AI का परिचय ArcOne AI अत्यधिक विनियमित उद्योगों की सहायता करता है जिनमें राजस्व संबंधी जानकारी के साथ लाभ बढ़ाने और परिचालन अक्षमताओं को कम करने के लिए वित्तीय संस्थान, ऊर्जा और उपयोगिताएँ शामिल हैं। इस कंपनी का नेतृत्व विशेषज्ञों की कुछ सबसे सफल राजस्व मैनेजमेंट और AI प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जिम्मेदार एक टीम कर रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में कार्यालयों के साथ वैश्विक साझेदारियों से समर्थित ArcOne AI का मुख्यालय ऑस्टिन, टेक्सास में है। अधिक जानकारी के लिए arcone.com पर जाएं

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