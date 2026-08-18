Aitech ने रक्षा और एयरोस्पेस सिस्टमों के लिए नए U-C6850 SOSA-संरेखित मजबूत उच्च-गति वाले Ethernet Switch/Router की घोषणा की

चैट्सवर्थ, कैलिफ़ोर्निया, 18 अगस्त, 2026 /PRNewswire/ -- Aitech, रक्षा और अंतरिक्ष एप्लीकेशनों के लिए AI-संचालित रग्ड एम्बेडेड कंप्यूटिंग और कनेक्टिविटी सिस्टमों में एक वैश्विक अग्रणी, ने आज सैन्य और एयरोस्पेस सिस्टमों के लिए SOSA®-संरेखित, उच्च गति, लचीला और सुरक्षित ईथरनेट कनेक्टिविटी समाधान के लिए नए U-C6850 10/40GbE Fully Managed Ethernet Switch/Router की घोषणा की है।

अपने पहले SOSA-संरेखित Ethernet Switch/Router के रूप में, Aitech रक्षा प्रणाली डिज़ाइन के लिए अधिक मॉड्यूलर, अंतरसंचालनीय और भविष्य के लिए तैयार दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए सैन्य और एयरोस्पेस प्लेटफार्मों के लिए उच्च गति कनेक्टिविटी समाधानों के अपने पोर्टफ़ोलियो का विस्तार कर रहा है।

"नया SOSA-संरेखित U-C6850 Ethernet Switch कंप्यूट संसाधनों, सेंसरों और संचार सिस्टमों को जोड़ने के लिए आवश्यक उच्च-गति नेटवर्किंग बैकबोन प्रदान करने के साथ-साथ रक्षा ग्राहकों द्वारा आवश्यक Modular Open Systems Approach (MOSA) आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है," Aitech के उत्पाद मैनेजर, Alex Trigoub ने कहा। "ओपन आर्किटेक्चरों में सहज एकीकरण को सक्षम करके, U-C6850 ग्राहकों को उन्नत नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के साथ पुराने प्लेटफार्मों का आधुनिकीकरण करने, टेक्नोलॉजी सम्मिलन में तेजी लाने और स्वामित्व वाले सिस्टमों से जुड़े जीवनचक्र जोखिमों को कम करने में सहायता करता है।"

U-C6850 एक उन्नत और लचीले Layer2/Layer3 (L2/L3) Ethernet स्विच और पैकेट प्रोसेसर पर आधारित होने के साथ-साथ डेटा-गहन रक्षा एप्लीकेशनों के लिए 8x 40GbE या 32x 10GbE Ethernet इंटरफेसों तक को सपोर्ट करने वाले कॉन्फ़िग्रेशन के माध्यम से 320 Gbps तक की कुल स्विचिंग क्षमता प्रदान करता है। कंप्यूट, सेंसरों और संचार नेटवर्कों में उच्च गति डेटा विनिमय को सक्षम करके, नया U-C6850 आधुनिक सेंसर फ्यूज़न आर्किटेक्चरों में उच्च गति, कम विलंबता वाली वीडियो और डेटा प्रोसेसिंग क्षमताओं को सक्षम बनाता है।

नेटवर्किंग कार्यक्षमता के अतिरिक्त, U-C6850 अपेक्षाकृत कम बिजली खपत के साथ उच्च बैंडविड्थ और पोर्ट घनत्व प्रदान करके SWaP-C अनुकूलन को सपोर्ट करता है, जिससे रक्षा ठेकेदारों और सिस्टम इंटीग्रेटरों को आकार, वजन, बिजली और जीवनचक्र लागत को कम करते हुए कार्यक्षमता को अधिकतम करने में सहायता मिलती है।

U-C6850, XMC फॉर्म फैक्टर पर M622 10/40GbE Ethernet Switch/Router का पूरक है, जो Aitech के ग्राहकों को आवश्यक Ethernet पोर्टों की संख्या और लक्षित सिस्टम आर्किटेक्चर के आधार पर दो उपलब्ध SWaP-C अनुकूलित उच्च-गति कनेक्टिविटी फॉर्म फैक्टर प्रदान करता है: एक XMC पर पूरी तरह से प्रबंधित Switch/Router या पूरी तरह से प्रबंधित 3U SOSA-संरेखित बोर्ड।

यह नया रग्ड Ethernet Switch/Router उन सैन्य और एयरोस्पेस प्लेटफार्मों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो वितरित मिशन सिस्टमों और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग वातावरणों में डेटा के तेज़, विश्वसनीय संचालन पर निर्भर करते हैं तथा जहां बैंडविड्थ और कम विलंबता महत्वपूर्ण होती है। इसका SOSA-संरेखित आर्किटेक्चर इसे टेक्नोलॉजी नवीनीकरण और आधुनिकीकरण पहलों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाता है, जहां रीडिज़ाइन प्रयासों को कम से कम करते हुए सिस्टम इंटीग्रेटरों को मौजूदा विमानों, जमीनी वाहनों, नौसैनिक प्लेटफार्मों के भीतर नेटवर्किंग, सेंसर प्रोसेसिंग और मिशन कंप्यूटिंग क्षमताओं को अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है।

इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न दी गई हैं:

320Gbps तक की कुल स्विचिंग क्षमता

8x 40GbE या 32x10GbE Ethernet इंटरफेसों को सपोर्ट करने वाले कॉन्फ़िग्रेशन

Layer2 (Switching) और Layer3 (Routing) मानकों और प्रोटोकॉलों की पूरी रेंज को सपोर्ट करने वाली उन्नत नेटवर्किंग क्षमताएं

सभी सुविधाओं के साथ तेज़ बूट

एकीकृत सुरक्षा सुविधाएँ

3U VPX फॉर्म फैक्टर, SOSA तकनीकी मानक के साथ संरेखित

SWaP-C अनुकूलन को सपोर्ट करते हुए कम बिजली खपत

सैन्य और एयरोस्पेस सिस्टमों के लिए अनुकूलित मजबूत डिज़ाइन

सटीक नेटवर्क समय सिंक्रनाइज़ेशन के लिए IEEE 1558v2 Precision Time Protocol (PTP) की सपोर्ट।

उपलब्धता और तकनीकी विवरण

मिशन विकास के लिए अब U-C6850 उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए, Aitech की वेबसाइट पर जाएँ।

Aitech का परिचय

Aitech Rugged Group, Inc. ("Aitech"), एकीकृत कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग समाधानों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करने वाले रग्ड बोर्ड तथा सबसिस्टम प्रदान करने वाला विश्व का पहला स्वतंत्र, ओपन-सिस्टम COTS/MOTS इन्नोवेटर है। SOSA-संरेखित SBCs, उच्च-प्रदर्शन AI-सक्षम GPGPUs और Ethernet स्विचों के पोर्टफ़ोलियो के साथ, Aitech रक्षा ग्राहकों को एक ही विश्वसनीय सप्लायर से व्यापक, उच्च-प्रदर्शन मिशन कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर बनाने में सक्षम बनाता है।

एयरोस्पेस, रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में 40 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, Aitech समुद्र, भूमि, वायु और अंतरिक्ष क्षेत्रों में मिशन-प्रमाणित, अनुकूलन योग्य समाधान प्रदान करता है। इसके ग्राहकों में Airbus, BAE Systems, Boeing, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Israel Aerospace Industries (IAI), Larsen & Toubro Limited (L&T), Leonardo, Lockheed Martin, NASA, Northrop Grumman, Rafael और Virgin Galactic शामिल हैं।

Aitech सबसे चुनौतीपूर्ण मिशनों के लिए डिज़ाइन किए गए विश्वसनीय, लागत प्रभावी एम्बेडेड सिस्टम के साथ एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। अधिक जानकारी के लिए, www.aitechsystems.com पर जाएँ।