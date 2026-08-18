Aitech Ra Mắt U-C6850: Bộ Chuyển Mạch/Định Tuyến Ethernet Tốc Độ Cao, Siêu Bền Mới Đạt Chuẩn SOSA dành cho Các Hệ Thống Quốc Phòng và Hàng Không Vũ Trụ

CHATSWORTH, California, ngày 18 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Aitech, đơn vị hàng đầu thế giới về các hệ thống kết nối và điện toán nhúng chuyên dụng siêu bền tích hợp AI cho quốc phòng và vũ trụ, hôm nay đã ra mắt U-C6850 10/40GbE – Bộ Chuyển Mạch/Định Tuyến Ethernet Quản Lý Hoàn Toàn mới. Đây là giải pháp kết nối Ethernet tốc độ cao, linh hoạt, bảo mật và đạt chuẩn SOSA® dành cho các hệ thống quân sự và hàng không vũ trụ.

Là Bộ Chuyển Mạch/Định Tuyến Ethernet đầu tiên đạt chuẩn SOSA của hãng, U-C6850 giúp Aitech mở rộng danh mục giải pháp kết nối tốc độ cao cho các nền tảng quân sự và hàng không vũ trụ, nhằm hỗ trợ phương pháp thiết kế hệ thống quốc phòng theo hướng mô-đun hóa, khả năng tương tác cao và sẵn sàng cho tương lai.

"Bộ Chuyển Mạch Ethernet U-C6850 đạt chuẩn SOSA mới cung cấp mạng lõi tốc độ cao cần thiết để kết nối tài nguyên điện toán, cảm biến và hệ thống thông tin liên lạc, đồng thời đáp ứng đúng kiến trúc Tiếp Cận Hệ Thống Mở Mô-đun (MOSA) mà khách hàng quốc phòng cần", Alex Trigoub, Giám Đốc Sản Phẩm của Aitech cho biết. "Bằng việc cho phép tích hợp liền mạch vào các kiến trúc mở, U-C6850 giúp khách hàng hiện đại hóa các nền tảng cũ bằng công nghệ mạng tiên tiến, đẩy nhanh tốc độ ứng dụng công nghệ và giảm thiểu rủi ro vòng đời vốn thường gặp ở các hệ thống độc quyền".

U-C6850 được phát triển dựa trên bộ xử lý gói tin và bộ chuyển mạch Ethernet Lớp 2/Lớp 3 (L2/L3) tiên tiến, linh hoạt. Thiết bị này mang lại tổng dung lượng chuyển mạch lên đến 320 Gbps thông qua các cấu hình hỗ trợ tối đa 8 cổng Ethernet 40GbE hoặc 32 cổng 10GbE, phục vụ hoàn hảo cho các ứng dụng quốc phòng xử lý dữ liệu lớn. Bằng cách hỗ trợ trao đổi dữ liệu tốc độ cao giữa các mạng điện toán, cảm biến và thông tin liên lạc, U-C6850 mới mang đến khả năng xử lý dữ liệu và video độ trễ thấp, tốc độ cao trên các kiến trúc hợp nhất cảm biến hiện đại.

Ngoài hiệu năng mạng ấn tượng, U-C6850 còn hỗ trợ tối ưu hóa SWaP-C nhờ cung cấp băng thông và mật độ cổng cao với mức tiêu thụ điện năng tương đối thấp. Điều này giúp các nhà thầu quốc phòng và đơn vị tích hợp hệ thống tối đa hóa hiệu năng đồng thời tối thiểu hóa về kích thước, trọng lượng, điện năng tiêu thụ và chi phí vòng đời.

U-C6850 là sự bổ sung hoàn hảo cho Bộ Chuyển Mạch/Định Tuyến M622 10/40GbE chuẩn XMC, mang đến cho khách hàng của Aitech hai lựa chọn kiểu dáng (form factor) kết nối tốc độ cao tối ưu hóa SWaP-C, tùy thuộc vào số lượng cổng Ethernet cần thiết và kiến trúc hệ thống mục tiêu: một Bộ Chuyển Mạch/Định Tuyến quản lý hoàn toàn dạng chuẩn XMC, hoặc một bo mạch 3U đạt chuẩn SOSA được quản lý hoàn toàn.

Bộ Chuyển Mạch/Định Tuyến Ethernet siêu bền mới này được thiết kế cho các nền tảng quân sự và hàng không vũ trụ – những nơi phụ thuộc vào việc luân chuyển dữ liệu nhanh chóng, đáng tin cậy giữa các hệ thống tác chiến phân tán và môi trường điện toán hiệu năng cao, nơi băng thông rộng và độ trễ thấp đóng vai trò quyết định. Kiến trúc đạt chuẩn SOSA giúp thiết bị đặc biệt phù hợp cho các dự án làm mới công nghệ và hiện đại hóa hệ thống. Nhờ đó, các đơn vị tích hợp hệ thống có thể nâng cấp khả năng xử lý cảm biến, điện toán tác chiến và kết nối mạng trên các máy bay, phương tiện mặt đất và tàu chiến hiện có mà không tốn quá nhiều chi phí tái thiết kế.

Các tính năng nổi bật:

Tổng dung lượng chuyển mạch lên đến 320 Gbps

Các cấu hình hỗ trợ 8 cổng Ethernet 40GbE hoặc 32 cổng 10GbE

Khả năng kết nối mạng nâng cao, hỗ trợ đầy đủ các chuẩn và giao thức Lớp 2 (Chuyển Mạch) & Lớp 3 (Định Tuyến)

Khởi động siêu tốc với đầy đủ tính năng kích hoạt

Tích hợp sẵn các tính năng bảo mật

Kiểu dáng 3U VPX, đáp ứng Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật SOSA

Mức tiêu thụ điện năng thấp, tối ưu hóa cho SWaP-C

Thiết kế siêu bền, tối ưu hóa cho các hệ thống quân sự và hàng không vũ trụ

Hỗ trợ Giao Thức Đồng Bộ Thời Gian Chính Xác IEEE 1558v2 (PTP) giúp đồng bộ hóa thời gian mạng chuẩn xác

Thông Tin Thương Mại và Chi Tiết Kỹ Thuật

U-C6850 hiện đã có sẵn phục vụ cho các dự án phát triển. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của Aitech.

Giới Thiệu về Aitech

Aitech Rugged Group, Inc. ("Aitech") là đơn vị đổi mới sáng tạo độc lập đầu tiên trên thế giới trong lĩnh vực COTS/MOTS hệ thống mở. Công ty cung cấp các bo mạch và hệ thống con siêu bền, đóng vai trò là nền tảng cốt lõi cho các giải pháp mạng và điện toán tích hợp. Sở hữu danh mục sản phẩm gồm các máy tính bo mạch đơn (SBC) đạt chuẩn SOSA, các bộ xử lý đồ họa GPGPU hiệu năng cao hỗ trợ AI và bộ chuyển mạch Ethernet, Aitech giúp các khách hàng quốc phòng xây dựng cấu trúc điện toán tác chiến toàn diện, hiệu năng cao từ một nhà cung cấp đáng tin cậy duy nhất.

Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc phòng và vũ trụ, Aitech cung cấp các giải pháp tùy chỉnh, được kiểm chứng qua thực tiễn trên các lĩnh vực biển, đất liền, hàng không và vũ trụ. Khách hàng của Aitech bao gồm Airbus, BAE Systems, Boeing, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Israel Aerospace Industries (IAI), Larsen & Toubro Limited (L&T), Leonardo, Lockheed Martin, NASA, Northrop Grumman, Rafael và Virgin Galactic.

Aitech cam kết xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn với các hệ thống nhúng đáng tin cậy, tối ưu chi phí, được thiết kế cho những nhiệm vụ khắt khe nhất. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.aitechsystems.com.

SOURCE Aitech