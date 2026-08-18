Aitech annonce le lancement du nouveau commutateur/routeur Ethernet robuste haut débit U-C6850, conforme à la norme SOSA, destiné aux systèmes de défense et aérospatiaux

CHATSWORTH, Californie, 18 août 2026 /PRNewswire/ -- Aitech, leader mondial des systèmes informatiques embarqués robustes et de connectivité basés sur l'IA destinés aux applications de défense et spatiales, annonce aujourd'hui le lancement du nouveau commutateur/routeur Ethernet entièrement géré 10/40 GbE U-C6850, une solution de connectivité Ethernet conforme à la norme SOSA®, haut débit, flexible et sécurisée, destinée aux systèmes militaires et aérospatiaux.

Avec ce premier commutateur/routeur Ethernet conforme à la norme SOSA, Aitech élargit sa gamme de solutions de connectivité haut débit destinées aux plateformes militaires et aérospatiales, afin de favoriser une approche plus modulaire, interopérable et tournée vers l'avenir dans la conception des systèmes de défense.

« Le nouveau commutateur Ethernet U-C6850, conforme à la norme SOSA, offre l'infrastructure réseau haut débit nécessaire pour connecter les ressources informatiques, les capteurs et les systèmes de communication, tout en prenant en charge les architectures MOSA (Modular Open Systems Approach) dont ont besoin les clients du secteur de la défense », déclare Alex Trigoub, product manager, Aitech. « En permettant une intégration transparente dans des architectures ouvertes, l'U-C6850 aide les clients à moderniser leurs plateformes grâce à une technologie réseau de pointe, à accélérer l'adoption de ces technologies et à réduire les risques liés au cycle de vie associés aux systèmes propriétaires. »

Le modèle U-C6850 repose sur un commutateur Ethernet et un processeur de paquets de couches 2 et 3 (L2/L3) et d'un processeur de paquets de pointe et flexible. Il offre une capacité de commutation totale pouvant atteindre 320 Go/s, grâce à des configurations prenant en charge jusqu'à huit interfaces Ethernet 40GbE ou 32 interfaces Ethernet 10GbE, destinées aux applications de défense à forte intensité de données. En permettant un échange de données à haut débit entre les ressources de calcul, les capteurs et les réseaux de communication, le nouvel U-C6850 offre des capacités de traitement vidéo et de données à haut débit et à faible latence au sein des architectures modernes de fusion de capteurs.

Outre ses performances de mise en réseau, l'U-C6850 prend en charge l'optimisation SWaP-C en offrant une bande passante et une densité de ports élevées pour une consommation d'énergie relativement faible, ce qui permet aux sous-traitants du secteur de la défense et aux intégrateurs de systèmes d'optimiser les performances tout en réduisant au minimum l'encombrement, le poids, la consommation d'énergie et les coûts liés au cycle de vie.

Le modèle U-C6850 vient compléter le commutateur/routeur Ethernet 10/40 GbE M622 au format XMC, offrant ainsi aux clients d'Aitech deux formats de connectivité haut débit optimisés selon le principe SWaP-C, en fonction du nombre de ports Ethernet requis et de l'architecture du système cible : un commutateur/routeur entièrement géré sur un XMC ou une carte 3U entièrement gérée conforme à la norme SOSA.

Ce nouveau commutateur/routeur Ethernet robuste est conçu pour les plateformes militaires et aérospatiales qui nécessitent un transfert rapide et fiable des données au sein de systèmes de mission distribués et d'environnements informatiques haute performance, où la bande passante et la faible latence sont essentielles. Son architecture conforme à la norme SOSA le rend particulièrement adapté aux projets de renouvellement technologique et de modernisation dans lesquels les intégrateurs de systèmes doivent mettre à niveau les capacités de mise en réseau, de traitement des données des capteurs et de calcul opérationnel au sein d'aéronefs, de véhicules terrestres et de plateformes navales existants, tout en minimisant les efforts de reconception.

Principales caractéristiques :

Capacité de commutation totale pouvant atteindre 320 Go/s

Configurations prenant en charge huit interfaces Ethernet de 40 GbE ou 32 interfaces de 10 GbE

Fonctionnalités réseau avancées, prenant en charge l'ensemble des normes et protocoles de couche 2 (commutation) et de couche 3 (routage)

Démarrage rapide avec toutes les fonctionnalités activées

Fonctions de sécurité intégrées

Format VPX 3U, conforme à la norme technique SOSA

Faible consommation d'énergie permettant l'optimisation SWaP-C

Conception robuste optimisée pour les systèmes militaires et aérospatiaux

Prise en charge du protocole PTP (Precision Time Protocol) IEEE 1558v2 pour une synchronisation précise de l'heure sur le réseau

Disponibilité et détails techniques

L'U-C6850 est désormais disponible pour le développement de missions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web d'Aitech.

À propos d'Aitech

Aitech Rugged Group, Inc. (« Aitech ») est le premier innovateur indépendant au monde dans le domaine des systèmes ouverts COTS/MOTS (produit commercial prêt à l'emploi/produit commercial modifié). La société propose des cartes et des sous-systèmes robustes qui constituent les éléments de base de solutions informatiques et de mise en réseau intégrées. Grâce à une gamme de SBC conformes à la norme SOSA, de GPGPU haute performance dotés d'intelligence artificielle et de commutateurs Ethernet, Aitech permet à ses clients du secteur de la défense de mettre en place des architectures informatiques de mission complètes et hautement performantes auprès d'un fournisseur de confiance unique.

Avec plus de 40 ans d'expérience dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de l'espace, Aitech fournit des solutions personnalisables et éprouvées dans les domaines maritime, terrestre, aérien et spatial. Parmi ses clients figurent Airbus, BAE Systems, Boeing, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Israel Aerospace Industries (IAI), Larsen & Toubro Limited (L&T), Leonardo, Lockheed Martin, NASA, Northrop Grumman, Rafael et Virgin Galactic.

Aitech s'engage à construire un avenir meilleur grâce à des systèmes embarqués fiables et rentables, conçus pour les missions les plus exigeantes. Pour plus d'informations, consultez le site www.aitechsystems.com.