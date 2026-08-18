Aitech Mengumumkan Pengalih/Ruter Ethernet Berkecepatan Tinggi U-C6850 Baru yang Tangguh dan Selaras dengan SOSA untuk Sistem Pertahanan dan Kedirgantaraan

CHATSWORTH, California, 18 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- Aitech, pemimpin global dalam sistem komputasi tertanam tangguh dan konektivitas berbasis AI untuk aplikasi pertahanan dan antariksa, hari ini memperkenalkan U-C6850 10/40GbE, pengalih/ruter Ethernet terkelola penuh terbaru, sebuah solusi konektivitas Ethernet yang selaras dengan SOSA®, berkecepatan tinggi, fleksibel, dan aman untuk sistem militer dan kedirgantaraan.

Dengan menghadirkan pengalih/ruter Ethernet pertamanya yang selaras dengan SOSA, Aitech memperluas portofolio solusi konektivitas berkecepatan tinggi untuk platform militer dan kedirgantaraan guna mendukung desain sistem pertahanan yang lebih modular, interoperabel, dan siap menghadapi kebutuhan masa depan.

"Pengalih Ethernet U-C6850 baru yang selaras dengan SOSA menyediakan infrastruktur jaringan berkecepatan tinggi yang diperlukan untuk menghubungkan sumber daya komputasi, sensor, dan sistem komunikasi, sekaligus mendukung arsitektur Modular Open Systems Approach (MOSA) yang dibutuhkan pelanggan di sektor pertahanan," ujar Alex Trigoub, product manager, Aitech. "Dengan mendukung integrasi yang lancar ke dalam arsitektur terbuka, U-C6850 memungkinkan pelanggan memodernisasi platform lama dengan teknologi jaringan mutakhir, mempercepat pengintegrasian teknologi baru, dan mengurangi risiko selama siklus hidup yang ditimbulkan oleh sistem tertutup."

U-C6850 berbasis pengalih Ethernet dan prosesor paket Layer2/Layer3 (L2/L3) yang canggih dan fleksibel serta menawarkan kapasitas pengalihan total hingga 320 Gbps, dengan konfigurasi yang mendukung hingga 8 antarmuka Ethernet 40GbE atau 32 antarmuka Ethernet 10GbE untuk aplikasi pertahanan intensif data. U-C6850 baru memungkinkan pertukaran data berkecepatan tinggi di antara sistem komputasi, sensor, dan jaringan komunikasi, sehingga mendukung pemrosesan video dan data berkecepatan tinggi dengan latensi rendah dalam arsitektur fusi sensor modern.

Selain kinerja jaringannya, U-C6850 mendukung optimalisasi SWaP-C dengan menghadirkan bandwidth tinggi dan kepadatan port yang tinggi dengan konsumsi daya yang relatif rendah, sehingga membantu kontraktor pertahanan dan integrator sistem memaksimalkan kinerja sekaligus meminimalkan ukuran, berat, konsumsi daya, dan biaya siklus hidup.

U-C6850 melengkapi Pengalih/Ruter Ethernet 10/40GbE M622 dengan faktor bentuk XMC, sehingga pelanggan Aitech dapat memilih dari dua faktor bentuk konektivitas berkecepatan tinggi yang dioptimalkan untuk SWaP-C berdasarkan jumlah port Ethernet yang dibutuhkan dan arsitektur sistem target: Pengalih/Ruter terkelola penuh berbasis XMC atau papan elektronik 3U terkelola penuh yang selaras dengan SOSA.

Pengalih/Ruter Ethernet tangguh yang baru ini dirancang untuk platform militer dan kedirgantaraan yang membutuhkan pertukaran data secara cepat dan andal di seluruh sistem misi terdistribusi dan lingkungan komputasi berkinerja tinggi, yang menjadikan bandwidth tinggi dan latensi rendah sebagai faktor penting. Arsitekturnya yang selaras dengan SOSA menjadikan U-C6850 sangat cocok untuk program pembaruan dan modernisasi teknologi, yang memungkinkan integrator sistem meningkatkan kemampuan jaringan, pemrosesan sensor, dan komputasi misi pada pesawat, kendaraan darat, dan platform angkatan laut yang sudah ada dengan meminimalkan upaya desain ulang.

Fitur utama meliputi:

Total kapasitas pengalihan data hingga 320 Gbps

Konfigurasi yang mendukung 8x antarmuka Ethernet 40GbE atau 32x antarmuka Ethernet 10GbE

Kemampuan jaringan canggih dengan dukungan lengkap untuk standar dan protokol Layer2 (Pengalihan) dan Layer3 (Perutean)

Boot cepat dengan semua fitur aktif

Fitur keamanan terintegrasi

Faktor bentuk 3U VPX yang sesuai dengan Standar Teknis SOSA

Konsumsi daya rendah yang mendukung optimalisasi SWaP-C

Desain tangguh yang dioptimalkan untuk sistem militer dan kedirgantaraan

Dukungan IEEE 1558v2 Precision Time Protocol (PTP) untuk sinkronisasi waktu jaringan yang akurat

Ketersediaan dan Detail Teknis

U-C6850 kini tersedia untuk pengembangan misi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Aitech.

Tentang Aitech

Aitech Rugged Group, Inc. ("Aitech") merupakan inovator COTS/MOTS sistem terbuka independen pertama di dunia yang menawarkan papan elektronik dan subsistem tangguh sebagai komponen dasar bagi solusi komputasi dan jaringan terintegrasi. Dengan portofolio SBC yang selaras dengan SOSA, GPGPU beperforma tinggi berkemampuan AI, dan pengalih Ethernet, Aitech memungkinkan pelanggan di sektor pertahanan membangun arsitektur komputasi misi yang lengkap dan berperforma tinggi dari satu pemasok tepercaya.

Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di sektor kedirgantaraan, pertahanan, dan antariksa, Aitech menyediakan solusi yang telah terbukti dalam berbagai misi serta dapat disesuaikan untuk kebutuhan di laut, darat, udara, dan antariksa. Pelanggan Aitech mencakup Airbus, BAE Systems, Boeing, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Israel Aerospace Industries (IAI), Larsen & Toubro Limited (L&T), Leonardo, Lockheed Martin, NASA, Northrop Grumman, Rafael, dan Virgin Galactic.

Aitech berkomitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik melalui sistem tertanam yang andal dan hemat biaya, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan misi paling menantang. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.aitechsystems.com.

SOURCE Aitech