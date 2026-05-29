Desay SV ने AEE 2026 में AI की गतिशीलता के नवाचारों को प्रदर्शित किया

Desay SV की प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण Flagship AI Intelligent Cabin Domain Controller Platform, EA01U है। उद्योग जगत में पहली बार निर्बाध क्लाउड-एज एकीकरण की विशेषता वाला यह प्लेटफॉर्म, वाहन के भीतर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुरुप परिदृश्य-अनुकूल कार्यात्मकताएं प्रदान करता है। यह उन्नत आवाज और संकेत की पहचान क्षमताओं को प्रदान करने के लिए एज-साइड Omni Model और Mixture of Experts (MOE) का लाभ उठाता है। एक इंटेलिजेंट एजेंट इंटरैक्शन फ्रेमवर्क और AI OS पर निर्मित, यह समाधान उपयोगकर्ताओं को विभिन्न उपकरणों पर कार्यों को निर्बाध रूप से निष्पादित करने में भी सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, EA01U में केबिन, ड्राइविंग और पार्किंग कार्यों में क्रॉस-डोमेन एकीकरण के लिए डिज़ाइन किया गया एक स्केलेबल आर्किटेक्चर है।

केबिन के अनुभव को पूरा करते हुए, Desay SV सर्वसमावेशी फुल-स्टैक ADAS समाधान भी प्रदर्शित करता है। स्केलेबल "Hardware Platform + Software Algorithm + System Integration" सेट जन-बाज़ार के वाहनों से लेकर प्रीमियम मॉडलों तक की कार्यात्मक आवश्यकताओं को सपोर्ट करता है। Auto Shanghai 2025 में पहली बार प्रस्तुत किए गए, जर्मनी में IAA Mobility 2025 में इस समधान ने अपनी वैश्विक अनुकूलता को प्रदर्शित करते हुए अंतरराष्ट्रीय उद्योग भागीदारों के साथ लाइव शहरी और राजमार्ग परीक्षण ड्राइवों के माध्यम से इसकी उन्नत क्षमताओं को मान्य किया है।

इंटेलिजेंट और टिकाऊ गतिशीलता को गति देना

इस ऑन-साइट सेमिनार के दौरान, Desay SV Japan के प्रबंध निदेशक, Kosuke Kawasaki, ने AI युग में ऑटोमोटिव क्षेत्र के सामने आ रही वर्तमान की तीन प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला: उपयोगकर्ता अनुभव की बढ़ती जटिलता को मैनेज करना, व्यक्तिपरक आराम की अपेक्षाओं को तकनीकी निष्पादन के साथ संरेखित करना और सुरक्षा आवश्यकताओं को उपयोगकर्ता की सुविधा के साथ संतुलित करना।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, Kawasaki बताते हैं कि Desay SV का ध्यान एक इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाले खुले विकास मॉडल पर केंद्रित है, तथा यह विकास और परिनियोजन प्रक्रियाओं को एकीकृत करने वाला एक पूर्ण-जीवनचक्र AI संचालन प्लेटफ़ार्म है। इन पहलों के माध्यम से, Desay SV का लक्ष्य उद्योग के भागीदारों के साथ मिलकर काम करना है ताकि कार्यात्मक वितरण से लेकर एकीकृत उपयोगकर्ता के अनुभवों और गहन भावनात्मक जुड़ाव की दिशा में उसके मूल्य प्रस्ताव को विकसित किया जा सके।

स्थानीय स्तर पर परिचालन और जापान के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता

पिछले 40 वर्षों में, Desay SV ने ऑटोमोटिव उद्योग में होने वाले बदलावों के अनुरूप लगातार स्वयं को ढालने के साथ-साथ तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाया है और अपनी उपस्थिति का वैश्विक स्तर पर विस्तार किया है। इस अनवरत विकास ने Desay SV की परिचालन आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने के साथ-साथ एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय ग्राहक आधार स्थापित किया है।

2013 में जापानी बाजार में प्रवेश करने के बाद से, Desay SV ने हिरोशिमा, टोयोटा और योकोहामा में तीन कार्यालयों के साथ अपनी स्थानीय उपस्थिति में विस्तार किया है, जो स्थानीयकृत इंजीनियरिंग क्षमताओं और साझेदारी विकास के माध्यम से जापानी OEMs का समर्थन करने की उसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पूरे विश्व में 26 स्थानों और 80 से अधिक ऑटोमोटिव ब्रांडों के साथ भागीदारी के साथ, Desay SV अनुकूलन योग्य, मॉड्यूलर "एटॉमिक" सेवाओं के माध्यम से वाहन निर्माताओं को सपोर्ट करता रहता है। यह वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व के ग्राहकों को सुरक्षित, सुखद और टिकाऊ गतिशीलता समाधान और सेवाएं प्रदान करके सभी के लिए स्मार्ट गतिशीलता के प्रति Desay SV की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

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