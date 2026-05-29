Desay SV Pamer Inovasi Mobiliti AI di AEE 2026

Mentakrifkan Semula Pengalaman Dalam-Kenderaan dan Pemanduan Automatik

Menjadi tumpuan utama di pameran Desay SV ialah Platform Pengawal Domain Kabin Pintar AI Andalan, EA01U. Menampilkan integrasi awan-pinggiran lancar pertama dalam industri, platform tersebut menawarkan fungsian adaptif-senario sejajar dengan keutamaan pengguna individu bagi meningkatkan pengalaman dalam kenderaan. Ia memanfaatkan Model Omni sisi-pinggiran dan Campuran Pakar (Mixture of Experts, MOE) untuk menyediakan keupayaan pengecaman suara serta gerakan yang canggih. Dibina berasaskan kerangka interaksi ejen pintar dan AI OS, penyelesaian itu turut membolehkan pengguna melaksanakan tugasan rentas peranti dengan lancar. Selain itu, EA01U membawakan seni bina boleh diskala yang direka untuk integrasi rentas domain merangkumi fungsi kabin, pemanduan dan tempat letak kereta.

Bagi melengkapkan pengalaman kabin, Desay SV turut mempamerkan penyelesaian ADAS tindanan penuh yang komprehensif. Suite "Platform Perkakasan + Algoritma Perisian + Integrasi Sistem" boleh diskala itu menyokong keperluan fungsi bermula daripada kenderaan pasaran massa hingga model premium. Mula diperkenalkan di Auto Shanghai 2025, penyelesaian tersebut memperlihatkan selanjutnya kebolehsesuaian globalnya di IAA Mobility 2025 di Jerman, apabila keupayaan canggihnya disahkan melalui pandu uji bandar dan lebuh raya secara langsung dengan rakan industri antarabangsa.

Mempercepat Mobiliti Pintar dan Mampan

Semasa seminar di lapangan, Kosuke Kawasaki, Pengarah Urusan Desay SV Jepun, menekankan tiga cabaran utama yang sedang dihadapi oleh sektor automotif dalam era AI: mengurus kerumitan pengalaman pengguna yang semakin meningkat, menyelaraskan jangkaan keselesaan subjektif dengan pelaksanaan teknikal, serta mengimbangi keperluan keselamatan dengan kemudahan pengguna.

Bagi menangani cabaran ini, Kawasaki menjelaskan bahawa Desay SV memfokuskan model pembangunan terbuka yang menyokong kerjasama ekosistem, di samping platform operasi AI kitar hayat penuh yang mengintegrasikan proses pembangunan dan pelaksanaan. Melalui inisiatif ini, Desay SV bermatlamat untuk bekerjasama rapat dengan rakan industri bagi mengembangkan proposisi nilainya daripada penyampaian fungsian ke arah pengalaman pengguna bersepadu dan penglibatan emosi yang lebih mendalam.

Operasi Setempat dan Komitmen Jangka Panjang kepada Jepun

Sepanjang 40 tahun lalu, Desay SV terus menyesuaikan diri dengan perubahan dalam industri automotif sambil memajukan keupayaan teknologi dan memperluas kehadiran globalnya. Evolusi berterusan ini telah memperkukuh daya tahan operasi Desay SV dan membina kumpulan pelanggan antarabangsa yang kukuh.

Sejak memasuki pasaran Jepun pada 2013, Desay SV telah memperluas kehadiran tempatan kepada tiga pejabat di Hiroshima, Toyota dan Yokohama, lalu mencerminkan komitmen jangka panjangnya dalam menyokong OEM Jepun melalui keupayaan kejuruteraan setempat dan pembangunan perkongsian.

Menerusi 26 lokasi di seluruh dunia dan kerjasama merangkumi lebih 80 jenama automotif, Desay SV terus menyokong pengilang kenderaan melalui perkhidmatan "atomik" modular dan boleh disesuaikan. Infrastruktur global ini memperkukuh komitmen Desay SV terhadap mobiliti lebih pintar untuk semua melalui penyampaian penyelesaian dan perkhidmatan mobiliti yang selamat, menyeronokkan dan mampan kepada pelanggan di seluruh dunia.

SOURCE Desay SV