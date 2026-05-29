Desay SV Pamerkan Inovasi Mobilitas Berbasis AI di AEE 2026

Sebagai salah satu sorotan utama dalam pameran ini, Desay SV menghadirkan Platform Flagship AI Intelligent Cabin Domain Controller, EA01U. Platform ini menawarkan integrasi cloud-edge tanpa hambatan yang menjadi inovasi pertama di industri. Teknologi tersebut menyediakan fungsi adaptif sesuai skenario dan preferensi pengguna guna meningkatkan pengalaman di dalam kendaraan. Lebih lagi, teknologi tersebut memanfaatkan Omni Model dan Mixture of Experts (MOE) berbasis edge dengan kemampuan pengenalan suara dan gestur yang lebih canggih. Dirancang dengan kerangka interaksi intelligent agent dan AI OS, teknologi ini juga mempermudah pengguna menjalankan tugas lintasperangkat. Selain itu, EA01U mengusung arsitektur skalabel yang mendukung integrasi lintasdomain, mencakup fungsi kabin, sistem berkendara, hingga parkir.

Untuk melengkapi pengalaman kabin pintar, Desay SV turut memamerkan rangkaian solusi Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Rangkaian solusi ini mencakup platform perangkat keras, algoritma perangkat lunak, dan integrasi sistem sehingga memenuhi beragam kebutuhan kendaraan, mulai dari segmen mass market hingga premium. Pertama kali diperkenalkan di ajang Auto Shanghai 2025, Desay SV kembali menunjukkan kapabilitas globalnya di IAA Mobility 2025 melalui pengujian langsung di area perkotaan dan jalan tol bersama mitra industri internasional.

Mempercepat Mobilitas Cerdas dan Berkelanjutan

Dalam seminar yang digelar di lokasi acara, Managing Director, Desay SV Japan, Kosuke Kawasaki, menyoroti tiga tantangan utama di industri otomotif pada era AI. Tantangan tersebut meliputi pengalaman pengguna yang semakin kompleks, penyelarasan ekspektasi kenyamanan subjektif dengan implementasi teknis, serta keseimbangan antara aspek keselamatan berkendara dan kenyamanan pengguna.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kawasaki menjelaskan bahwa Desay SV mengedepankan model pengembangan terbuka yang mendukung kolaborasi ekosistem, serta menghadirkan platform operasional AI terintegrasi yang meliputi proses pengembangan hingga implementasi. Melalui langkah tersebut, Desay SV memperkuat kolaborasi dengan mitra industri guna mengembangkan proposisi nilai perusahaan, serta beralih dari sekadar perusahaan yang menyediakan fungsi teknologi menjadi perusahaan yang mewujudkan pengalaman pengguna terintegrasi dengan keterlibatan emosional yang lebih mendalam.

Memperkuat Aktivitas Operasional di Pasar Lokal dan Komitmen Jangka Panjang di Jepang

Selama 40 tahun terakhir, Desay SV terus beradaptasi terhadap perubahan industri otomotif melalui pengembangan kapabilitas teknologi dan ekspansi global. Transformasi tersebut memperkuat ketahanan operasional sekaligus memperluas basis pelanggan internasional Desay SV.

Sejak merambah pasar Jepang pada 2013, Desay SV telah memperluas kehadiran lokalnya melalui tiga kantor di Hiroshima, Toyota, dan Yokohama. Langkah tersebut mencerminkan komitmen jangka panjang Desay SV dalam mendukung OEM Jepang melalui kemampuan rekayasa lokal dan pengembangan kemitraan.

Dengan 26 lokasi operasional di seluruh dunia dan kemitraan bersama lebih dari 80 merek otomotif, Desay SV terus mendukung produsen kendaraan melalui layanan modular yang dapat disesuaikan, serta berbasis "atomic service". Infrastruktur global tersebut mempertegas komitmen Desay SV dalam menghadirkan solusi dan layanan mobilitas yang aman, menyenangkan, dan berkelanjutan bagi pelanggan di seluruh dunia.

