EpiVax ने प्रयोगशाला विस्तार और सुव्यवस्थित, NAM-केंद्रित इन-विट्रो सेवाएं घोषित की

प्रोविडेंस, रोड आइलैंड, 24 जून, 2026 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc., प्रतिरक्षाजन्यता जोखिम मूल्यांकन में एक मान्यता प्राप्त अग्रणी, ने अपने प्रोविडेंस, रोड आइलैंड के मुख्यालय में अपनी प्रयोगशाला सुविधाओं में विस्तार घोषित किए हैं। उन्नत स्थान ने कंपनी के प्रयोगशाला क्षेत्र को दोगुने से भी अधिक कर दिया है, जिससे उन्नत प्रतिरक्षात्मक परीक्षण का समर्थन करने के लिए CRO की क्षमता में विस्तार हुआ है। यह निवेश, मानव-प्रासंगिक प्रतिरक्षाजनकता के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए एकीकृत, मानव-प्रासंगिक, नए दृष्टिकोण की कार्यविधियों (NAMs) की बढ़ती मांग को दर्शाता है, क्योंकि पारंपरिक पशु मॉडल मानव-प्रासंगिक प्रतिरक्षाजनकता संबंधी परिणाम प्रदान करने में असमर्थ हैं।

वैश्विक विनियामक एजेंसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, NAMs बायोलॉजिक्स, पेप्टाइड्स, उभरती पद्धतियों, जेनेरिक्स/बायोसिमिलर्स और महत्वपूर्ण गुणवत्ता विशेषताओं (CQAs) के लिए प्रीक्लिनिकल इम्यूनोजेनिसिटी जोखिम मूल्यांकन का एक केंद्रीय घटक बन गया है। यह सुझाव दिया जाता है कि प्रतिरक्षाजनकता को केवल एक अंतिम चरण के क्लिनिकल अवलोकन के रूप के स्थान पर एक यंत्रवत रूप से सूचित, मानव-प्रासंगिक जोखिम निरंतरता के रूप में देखा जाना चाहिए जिसकी प्रारंभिक अवस्था में और विकास के दौरान एकीकृत इन-सिलिको और इन-विट्रो सिस्टमों का उपयोग करके क्लिनिकल जोखिम से पहले प्रतिरक्षा सक्रियण के विशिष्ट घटकों को चिह्नित करने और अनुकूलित जैव विश्लेषणात्मक और क्लिनिकल रणनीतियों को सूचित करने के लिए जांच की जा सकती है।

सर्वश्रेष्ठ इन-सिलिको इम्यूनोजेनिसिटी जोखिम आकलन टूल्स, जन्मजात और अनुकूली प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं का आकलन करने के लिए उपयुक्त इन-विट्रो जाँचों का एक व्यापक सैट, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की एक टीम और अब विस्तारित प्रयोगशाला क्षमता के साथ, EpiVax चिकित्सीय डेवलपरों के लिए बहुआयामी, NAM-केंद्रित इम्यूनोजेनिसिटी जोखिम आकलन (IRA) के लिए एक पसंदीदा "वन स्टॉप शॉप" पार्टनर के रूप में अच्छी तरह से स्थापित है।

EpiVax की प्रयोगशाला मानवीय संपूर्ण रक्त, PBMC और डेंड्रिटिक कोशिकाओं जैसी विशेषीकृत व्यावसायिक एंटीजन प्रस्तुत करने वाली कोशिकाओं के मूल्यांकन में सपोर्ट करती है। ये प्लेटफॉर्म जाँचें मापनीय और मॉड्यूलर हैं - इन्हें विकास चरण, चिकित्सीय पद्धति, थ्रूपुट और सामने मौजूद प्रतिरक्षात्मक प्रश्न के अनुरूप डिजाइन किया गया है - जिनका फेनोटाइपिंग, प्रसार और साइटोकाइन स्राव रीडआउट के माध्यम से सेलुलर सक्रियण का लाभ उठाते हुए जन्मजात और अनुकूली प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिरक्षा संबंधी कमजोरियों के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है।

अनुकूलित परीक्षण EpiVax के इन-सिलिको विश्लेषणों (ISPRI टूलकिट) के लिए पूरक जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जिससे सुव्यवस्थित कार्यप्रवाह, डेटा स्थिरता और समावेशी वैज्ञानिक सहयोग के लाभ के साथ ऑर्थोगोनल तरीकों से युक्त एक व्यापक जोखिम मूल्यांकन सक्षम हो पाता है।

EpiVax का जेनेरिक पेप्टाइड उत्पादों के लिए इसके PANDA स्क्रीनिंग ढांचे सहित अपने बहु-चरणीय इन-सिलिको और इन-विट्रो इम्यूनोजेनिसिटी जोखिम मूल्यांकन दृष्टिकोण की एप्लीकेशन में एक मजबूत प्रमाणित इतिहास है। यह दृष्टिकोण अनुक्रम- और CQA-संचालित जोखिम का आकलन करने और संदर्भ उत्पादों के साथ तुलनीयता स्थापित करने के लिए लक्षित इन-विट्रो विधियों के साथ कम्प्यूटेशनल विश्लेषण को एकीकृत करता है। EpiVax ने हाल के वर्षों में इस ढांचे का उपयोग करते हुए 16 से अधिक सफल वैश्विक नियामक प्रस्तुतियों का समर्थन किया है, जो विकसित हो रही नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप कठोर, तंत्र-आधारित IRAs को सक्षम करने में इसकी प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है।

"EpiVax का लक्ष्य मानव-प्रासंगिक कम्प्यूटेशनल और प्रतिरक्षा-कोशिका आधारित IRA समाधान प्रदान करना है जो चिकित्सीय डेवलपरों को खोज से लेकर व्यावसायीकरण तक अधिक सूचित, डेटा-संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है," EpiVax की CSO, Vibha Jawa, Ph.D., ने कहा। "हमारी प्रयोगशाला के विस्तार से हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने पार्टनरों को पहले से कहीं अधिक कुशलता से सहयोग करने में सहायता मिलेगी।"

EpiVax का परिचय:

EpiVax उत्पाद जीवनचक्र के दौरान प्रतिरक्षाजनकता जोखिम को प्रबंधित करने के लिए जैविक डेवलपरों के साथ साझेदारी करता है। उद्योग-अग्रणी इन-सिलिको विश्लेषण और इन-विट्रो दृष्टिकोणों को लागू करने के लिए गहन वैज्ञानिक विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए, कार्रवाई योग्य डेटा से प्राप्त जानकारियाँ हमारे पार्टनरों को अनिश्चितता तथा जोखिम को कम करने और संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करने में सहायता करने के साथ-साथ सुरक्षित, अधिक प्रभावी उपचारों के लिए नियामक-तैयार रणनीतियों का निर्माण करती है। www.epivax.com

मीडिया संपर्क:

Sarah Moniz, व्यवसाय विकास एवं मार्केटिंग निदेशक

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