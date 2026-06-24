에피백스, 실험실 확장과 NAM 중심 체외 서비스 간소화 발표

프로비던스, 로드아일랜드, 2026년 6월 24일 /PRNewswire/ -- 면역원성 위험 평가 분야선도 기업으로 인정받고 있는 에피백스(EpiVax, Inc.)가 로드아일랜드주 프로비던스 본사에 위치한 실험실 시설을 확장했다고 발표했다. 이번 공간 업그레이드로 회사의 실험실 면적은 2배 넘게 넓어졌고 첨단 면역학 시험 지원 역량도 커졌다. 이번 투자는 기존 동물 모델로는 인간과 관련된 면역원성 데이터를 도출하는 데 한계가 있어 이를 해결할 수 있는 인간 중심의 통합적 신접근방법(NAM)에 대한 수요가 늘어나고 있는 데서 나온 것이었다.

NAM은 글로벌 규제기관 지침에 따라 생물의약품, 펩타이드, 신흥 모달리티, 제네릭•바이오시밀러 및 중요 품질 특성(Critical Quality Attributes, CQAs)에 대한 전임상 면역원성 위험 평가의 핵심 요소가 됐다. 면역원성은 후기 임상 단계에서 관찰되는 현상으로만 볼 것이 아니라, 임상 노출 전에 면역 활성화의 특정 구성 요소를 특성화하고 최적화된 생물분석 및 임상 전략을 수립하기 위해 통합적인 인실리코 및 체외 시스템을 활용해 개발 초기부터 전 과정에 걸쳐 탐색할 수 있는, 기전 기반의 인체 관련성 높은 위험 연속체로 봐야 한다는 주장이 나오고 있다.

에피백스는 동급 최고 수준의 인실리코 면역원성 위험 평가 도구와 선천성 및 적응성 면역 반응 평가에 적합한 포괄적 체외 분석 제품군, 저명한 전문가 팀을 갖추고 있는 데다이번에 실험실을 확충하면서 치료제 개발사를 대상으로 한 다차원적 NAM 중심 면역원성 위험 평가(Immunogenicity Risk Assessment, IRA) 시 각광받는 '원스톱 숍(one stop shop)' 파트너로 자리매김하고 있다.

에피백스의 실험실에서는 인간 전혈, 말초혈액단핵세포(PBMC), 수지상세포와 같은 전문 항원제시세포를 활용한 평가가 가능하다. 플랫폼 분석은 확장 가능하고 모듈형으로 설계돼 개발 단계, 치료제 모달리티, 처리량, 해당 면역학적 질문에 맞게 적용할 수 있으며, 표현형 분석, 증식, 사이토카인 분비 판독을 통한 세포 활성화를 활용해 면역 관련 위험 요인이 선천성 및 적응성 면역 반응의 다양한 측면에 미치는 영향을 평가한다.

맞춤형 분석에서 에피백스의 인실리코 분석(ISPRI toolkit)을 보완할 수 있는 인사이트가 도출되며 워크플로 간소화, 데이터 일관성, 포괄적인 과학적 협업이라는 장점이 돋보이는 직교 방법론 기반의 종합적 위험 평가가 가능하다.

에피백스는 제네릭 펩타이드 제품용 PANDA 스크리닝 프레임워크를 포함해, 다단계 인실리코 및 체외 면역원성 위험 평가 접근법을 적용해 온 탄탄한 이력을 보유하고 있다. 이 접근법에서는 서열 및 CQA 기반 위험을 평가하고 대조약과의 비교가 가능하도록 컴퓨터 분석과 표적 체외 방법이 통합 운용된다. 에피백스는 최근 몇 년간 이 프레임워크를 활용해 전 세계에서 16건이 넘는 규제 제출을 성공적으로 지원했으며, 이를 통해 진화하는 규제 기대치에 부합하는 엄격한 기전 기반 IRA를 가능하게 하는 효과를 입증했다.

비바 자와(Vibha Jawa) 에피백스 CSO는 "에피백스는 치료제 개발사가 발굴부터 상용화 시점까지 더 많은 정보 속에서 데이터를 중심으로 의사결정을 내릴 수 있도록 인체 관련성 높은 컴퓨터 및 면역세포 기반 IRA 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있다"며 "당사는 이번 실험실 확장을 통해 파트너들이 이 목표를 달성하도록 그 어느 때보다도 효율적으로 지원할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

에피백스 소개

에피백스는 생물의약품 개발사와 협력해 제품 수명주기 전반에서 면역원성 위험을 관리해 주는 기업이다. 에피백스는 심층적인 과학 전문성을 활용해 업계를 선도하는 인실리코 분석과 체외 접근법을 적용하고 있으며, 실행 가능한 데이터에서 확보한 인사이트를 통해 파트너가 불확실성을 줄이고 위험을 완화하며 자원을 더 효율적으로 사용함과 동시에 규제에도 적절히 대응해 더 안전하고 효과적인 치료제를 만들도록 지원하고 있다. www.epivax.com

미디어 문의처

사라 모니즈(Sarah Moniz) 사업 개발 마케팅 디렉터

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SOURCE EpiVax, Inc.