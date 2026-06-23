EpiVax anuncia la expansión de su laboratorio y la optimización de sus servicios in vitro en Norteamérica

PROVIDENCE, R.I., 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc., líder reconocido en la evaluación del riesgo de inmunogenicidad, ha dado a conocer la ampliación de sus instalaciones de laboratorio en su sede central de Providence, Rhode Island. El espacio renovado ha duplicado con creces la superficie de laboratorio de la empresa, ampliando la capacidad de la CRO para respaldar pruebas inmunológicas avanzadas. Esta inversión es un reflejo de la creciente demanda de metodologías integradas, relevantes para humanos y de nuevo enfoque (NAM, por sus siglas en inglés) para evaluar el riesgo de inmunogenicidad, debido a las limitaciones de los modelos animales tradicionales para proporcionar resultados de inmunogenicidad relevantes para humanos.

Según las directrices de las agencias reguladoras globales, los NAM se han convertido en un componente central de la evaluación del riesgo de inmunogenicidad preclínica para productos biológicos, péptidos, modalidades emergentes, genéricos/biosimilares y atributos críticos de calidad (CQA). Se sugiere que la inmunogenicidad no debe considerarse únicamente como una observación clínica tardía, sino más bien como un continuo de riesgo relevante para el ser humano, con base mecanicista, que puede analizarse desde las primeras etapas y a lo largo del desarrollo mediante sistemas integrados in silico e in vitro para caracterizar componentes específicos de la activación inmunitaria antes de la exposición clínica y para fundamentar estrategias bioanalíticas y clínicas optimizadas.

Contando con herramientas de evaluación de riesgos de inmunogenicidad in silico de primera clase, un conjunto integral de ensayos in vitro adecuados para evaluar las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas, un equipo de expertos de renombre y ahora una capacidad de laboratorio ampliada, EpiVax está bien posicionada como un socio preferido que ofrece una solución integral para una evaluación de riesgos de inmunogenicidad (IRA) multidimensional y centrada en NAM para desarrolladores de terapias.

El laboratorio de EpiVax permite realizar evaluaciones en sangre humana completa, células mononucleares de sangre periférica (PBMC) y células presentadoras de antígenos especializadas, como las células dendríticas. Los ensayos de la plataforma son escalables y modulares, diseñados para adaptarse a la fase de desarrollo, la modalidad terapéutica, el rendimiento y la pregunta inmunológica en cuestión, aprovechando la activación celular mediante fenotipado, proliferación y lecturas de secreción de citocinas para evaluar el impacto de las vulnerabilidades inmunitarias en diferentes aspectos de las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas.

Los ensayos personalizados proporcionan información complementaria a los análisis in silico de EpiVax (el conjunto de herramientas ISPRI), lo que permite una evaluación de riesgos integral que consta de métodos ortogonales, con la ventaja de flujos de trabajo optimizados, coherencia de datos y colaboración científica inclusiva.

EpiVax dispone de una sólida trayectoria en la aplicación de su enfoque multifásico de evaluación de riesgos de inmunogenicidad in silico e in vitro, incluyendo su marco de cribado PANDA para productos peptídicos genéricos. Este enfoque integra el análisis computacional con métodos in vitro específicos para evaluar el riesgo derivado de la secuencia y los atributos críticos de calidad (CQA), y establecer la comparabilidad con los productos de referencia. En los últimos años, EpiVax ha respaldado más de 16 solicitudes regulatorias globales exitosas utilizando este marco, demostrando su eficacia para facilitar evaluaciones de riesgos de inmunogenicidad rigurosas y basadas en mecanismos, alineadas con las expectativas regulatorias en constante evolución.

"EpiVax tiene como objetivo proporcionar soluciones de investigación y análisis de respuesta a infecciones (IRA) basadas en células inmunitarias y relevantes para el ser humano, que permitan a los desarrolladores de terapias tomar decisiones más informadas y basadas en datos, desde el descubrimiento hasta la comercialización", declaró Vibha Jawa, Ph.D., directora científica de EpiVax. "La ampliación de nuestro laboratorio nos permitirá apoyar a nuestros socios en este objetivo de forma más eficiente que nunca".

Acerca de EpiVax:

EpiVax colabora con desarrolladores de productos biológicos para gestionar el riesgo de inmunogenicidad a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Aprovechando una profunda experiencia científica para aplicar análisis in silico y enfoques in vitro líderes en la industria, los conocimientos derivados de datos procesables ayudan a nuestros socios a reducir la incertidumbre, mitigar el riesgo y utilizar los recursos de manera más eficiente, al tiempo que desarrollan estrategias preparadas para la regulación, que permitan obtener terapias más seguras y eficaces. www.epivax.com

Contacto con los medios:

Sarah Moniz, directora de Desarrollo de Negocios y Marketing

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